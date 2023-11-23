https://crimea.ria.ru/20231123/glavnye-novosti-kryma-23-noyabrya-1133021608.html

Главные новости Крыма: 23 ноября

Главные новости Крыма: 23 ноября - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Главные новости Крыма: 23 ноября

У "Крымэнерго" новый генеральный директор. В Севастополе утвердили генплан города. На Керченской паромной переправе стало меньше паромов. Крымские водохранилища РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T22:34

2023-11-23T22:34

2023-11-23T22:34

крым

новости крыма

главное за день

водохранилища крыма

вода в крыму

кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя

гуп рк "крымэнерго"

жкх крыма и севастополя

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

севастополь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/1b/1123669155_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4961605815d2f6bde2456d4cde6b4e7f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. У "Крымэнерго" новый генеральный директор. В Севастополе утвердили генплан города. На Керченской паромной переправе стало меньше паромов. Крымские водохранилища продолжают пополняться из-за обильных осадков. В Севастополе морские инспекторы попались ФСБ. Боевик нацбата получил срок в Крыму.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Кадровые назначенияНовым генеральным директором "Крымэнерго" назначен Вячеслав Гайдук. Его кандидатуру утвердили в министерстве топлива и энергетики республики. При этом предприятие получит 50 млн рублей на закупку новых трансформаторных подстанций взамен поврежденных во время недавнего урагана. Их замена критически необходима во многих муниципальных образованиях. В первую очередь речь идет о Симферопольском районе, откуда поступает больше всего обращений.Готов проект генплана СевастополяЗавершена работа по созданию проекта Генерального плана Севастополя. Согласно документу, развитие получит мыс Фиолент, а на Северной стороне города появятся новые общественные центры. Особое внимание уделят землям сельхозназначения, территориям СНТ, которые испытывают дефицит социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры. Как отметил губернатор Михаил Развожаев, документ в течение года готовили специалисты из Москвы с выездом на место и изучением территорий. Теперь проект рассмотрит рабочая группа, местные власти, депутаты и эксперты. Параллельно пройдут федеральные согласования, после чего начнутся общественные обсуждения. Генплан планируют утвердить на сессии Законодательного собрания весной-летом 2024 года.В Керченском проливе стало на паром меньшеПаром "Мария" временно сняли с рейсов на Керченской паромной переправе. По информации минтранса Крыма, это необходимо для подтверждения технической годности судна. Ориентировочный срок возврата на линию - 10 декабря 2023 года. Ранее на линии работало пять автомобильно-пассажирских паромов. Из-за отмены одного из них увеличится время ожидания переправы для грузовиков, предупредили в ведомстве.Осадки заполняют водохранилища КрымаЗа минувшие сутки притоки в водохранилища естественного стока составили порядка двух миллионов кубометров. Причина - затянувшиеся обильные осадки, уточнил директор "Воды Крыма" Максим Новик.При этом в ожидании нового удара стихии в Алуште взяли на контроль состояние реки Улу-Узень, которая питает Изобильненское водохранилище.Морских инспекторов осудят за за фиктивный экзаменУголовное дело о превышении должностных полномочий по предварительному сговору возбуждено в отношении бывшего начальника центра государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) севастопольского главка МЧС и его заместителя. По данным Управления ФСБ по Крыму и Севастополю, инспекторы поручили своей подчиненной поставить зачет кандидату на получение удостоверения на право управления маломерными судами без фактической сдачи экзамена. Тем самым они поставили под угрозу безопасность нахождения граждан на водных объектах города.Экс-боевик нацбата приговорен к 5,5 годам колонии23-летний гражданин Украины приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за участие в незаконном вооруженном формировании "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана"*. Отмечается, что злоумышленник вступил в нацбат добровольно в 2019 году и принимал активное участие в его деятельности, получая денежное довольствие и форменное обмундирование. * террористическая организация, запрещенная в РФ

https://crimea.ria.ru/20231123/na-kulturu-i-pamyatniki-kryma-vydeleno-6-mlrd-chto-sdelayut-v-2024-godu-1133015157.html

https://crimea.ria.ru/20231123/muzey-v-kerchi-gotovit-grandioznuyu-ekspozitsiyu-arkhitektura-bospora-1133010368.html

крым

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, главное за день, водохранилища крыма, вода в крыму, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя, гуп рк "крымэнерго", жкх крыма и севастополя, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), севастополь, керченская паромная переправа