https://crimea.ria.ru/20231122/rossiyskie-voyska-poluchili-ocherednuyu-partiyu-bombardirovschikov-su-34-1132959565.html

Российские войска получили очередную партию бомбардировщиков Су-34

Российские войска получили очередную партию бомбардировщиков Су-34 - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Российские войска получили очередную партию бомбардировщиков Су-34

Минобороны России получило очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках исполнения гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T10:16

2023-11-22T10:16

2023-11-22T10:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Минобороны России получило очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках исполнения гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний.Как отметили в госкорпорации, Новосибирский авиационный завод уже приступил к выполнению программы следующего года, объемы которой будут значительно увеличены. Кроме того, предприятие загружено работой по обслуживанию и поддержанию летной годности авиационной техники, которая уже стоит на вооружении.Ранее в Ростехе сообщили о начале подготовки к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".Фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Су-34 обладает широким спектром боевых возможностей, что позволяет применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.Вооружение самолета размещается на 12 точках подвески и включает встроенную 30-миллиметровую авиационную пушку со 150 снарядами, управляемые ракеты "воздух ‑ воздух" четырех типов, управляемые ракеты "воздух ‑ поверхность", авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые снаряды.Отличительными особенностями самолета являются двухместная бронированная кабина (капсула), большой радиус действия, новые высокопроизводительные компьютеры, цветные жидкокристаллические индикаторы, приемник спутниковой навигации и новый цифровой комплекс средств связи.Дальность полета составляет до 4000 км, скорость – до 1900 км/ч.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – ШойгуРоссийская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв"Российские войска усилят самолетами новой модификации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), новости, министерство обороны рф, су-34, авиастроение, авиация