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Российские войска получили очередную партию бомбардировщиков Су-34 - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Российские войска получили очередную партию бомбардировщиков Су-34
Российские войска получили очередную партию бомбардировщиков Су-34 - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Российские войска получили очередную партию бомбардировщиков Су-34
Минобороны России получило очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках исполнения гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T10:16
2023-11-22T10:16
армия и флот
вооруженные силы россии
воздушно-космический силы (вкс)
новости
министерство обороны рф
су-34
авиастроение
авиация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Минобороны России получило очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках исполнения гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний.Как отметили в госкорпорации, Новосибирский авиационный завод уже приступил к выполнению программы следующего года, объемы которой будут значительно увеличены. Кроме того, предприятие загружено работой по обслуживанию и поддержанию летной годности авиационной техники, которая уже стоит на вооружении.Ранее в Ростехе сообщили о начале подготовки к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".Фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Су-34 обладает широким спектром боевых возможностей, что позволяет применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.Вооружение самолета размещается на 12 точках подвески и включает встроенную 30-миллиметровую авиационную пушку со 150 снарядами, управляемые ракеты "воздух ‑ воздух" четырех типов, управляемые ракеты "воздух ‑ поверхность", авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые снаряды.Отличительными особенностями самолета являются двухместная бронированная кабина (капсула), большой радиус действия, новые высокопроизводительные компьютеры, цветные жидкокристаллические индикаторы, приемник спутниковой навигации и новый цифровой комплекс средств связи.Дальность полета составляет до 4000 км, скорость – до 1900 км/ч.Читайте также на РИА Новости Крым:Поставки высокоточных ракет в российские войска выросли в 5 раз – ШойгуРоссийская армия получила новую партию танков Т-90М "Прорыв"Российские войска усилят самолетами новой модификации
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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армия и флот, вооруженные силы россии, воздушно-космический силы (вкс), новости, министерство обороны рф, су-34, авиастроение, авиация
Российские войска получили очередную партию бомбардировщиков Су-34

Ростех передал Минобороны России очередную партию бомбардировщиков Су-34

10:16 22.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ
Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Минобороны России получило очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 в рамках исполнения гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.
Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний.

"Фронтовые бомбардировщики Су-34 отличаются высокой маневренностью и впечатляющими боевыми возможностями, что позволяет им выполнять широкий спектр задач. Эти машины по достоинству оценены летчиками и сегодня активно применяются в ходе специальной военной операции. Госкорпорация в полном объеме и своевременно выполняет поставки Су-34 в войска", – сказал первый заместитель гендиректора Ростеха Владимир Артяков.

Как отметили в госкорпорации, Новосибирский авиационный завод уже приступил к выполнению программы следующего года, объемы которой будут значительно увеличены. Кроме того, предприятие загружено работой по обслуживанию и поддержанию летной годности авиационной техники, которая уже стоит на вооружении.
Ранее в Ростехе сообщили о начале подготовки к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate. Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021. Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".
Фронтовые бомбардировщики Су-34 составляют важную часть ударной мощи российской фронтовой авиации. Су-34 обладает широким спектром боевых возможностей, что позволяет применять перспективные авиационные средства поражения, увеличить дальность поражения наземных и надводных целей, повысить точность бомбометания.
Вооружение самолета размещается на 12 точках подвески и включает встроенную 30-миллиметровую авиационную пушку со 150 снарядами, управляемые ракеты "воздух ‑ воздух" четырех типов, управляемые ракеты "воздух ‑ поверхность", авиационные бомбы, в том числе корректируемые, разовые бомбовые кассеты и неуправляемые снаряды.
Отличительными особенностями самолета являются двухместная бронированная кабина (капсула), большой радиус действия, новые высокопроизводительные компьютеры, цветные жидкокристаллические индикаторы, приемник спутниковой навигации и новый цифровой комплекс средств связи.
Дальность полета составляет до 4000 км, скорость – до 1900 км/ч.
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Армия и флотВооруженные силы РоссииВоздушно-космический силы (ВКС)НовостиМинистерство обороны РФСу-34АвиастроениеАвиация
 
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