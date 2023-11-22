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Главные новости Крыма: 22 ноября - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Главные новости Крыма: 22 ноября
Главные новости Крыма: 22 ноября - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Главные новости Крыма: 22 ноября
Крым обеспечивает электричеством новые регионы. На Новый год из Крыма пустят дополнительные поезда в Москву и Петербург. Митрополит Тихон в Крыму рассказал об... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T23:15
2023-11-22T23:15
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происшествия
религия
тихон шевкунов
блэкаут в крыму после подрыва опор лэп на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Крым обеспечивает электричеством новые регионы. На Новый год из Крыма пустят дополнительные поезда в Москву и Петербург. Митрополит Тихон в Крыму рассказал об отношениях с Путиным. В Крым на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублей. Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 года. В Крыму 15-летняя школьница отравилась медпрепаратом и умерлаО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крым обеспечивает электроэнергией новые регионыСпустя восемь лет после блэкаута Крым обеспечивает электроэнергией не только себя, но и новые регионы России."Мы восстановили те ЛЭП, которые были подорваны членами меджлиса* и украинскими националистами, что позволяет новым регионам получать электроэнергию, которая вырабатывается у нас на полуострове. Это обеспечивает стабильность и дает возможность жителям освобожденных областей избежать тех трудностей, которые пережили крымчане", - отметил в комментарии РИА Новости Крым депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет.Из Крыма пустят дополнительные поездаВ дни новогодних праздников из Крыма запустят дополнительные составы в Москву и Санкт-Петербург. Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев."В зимнем графике движения предусмотрено курсирование девяти поездов "Таврия". В новогодние праздник назначены дополнительные поезда из Симферополя в Санкт-Петербург и Москву", – сказал он.Митрополит рассказал об отношениях с ПутинымНа брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назвал президента Владимира Путина сильным человеком и преданным России политиком."Я, по милости Божьей, знаком с Владимиром Владимировичем, и бывает, что я с ним встречаюсь. Это было еще до того, как он стал президентом, и для меня это и огромная честь, и огромная ответственность, и потрясающий опыт, поскольку это человек, который руководит таким государством, берет на себя такую ответственность, выдерживает все, о чем мы знаем и не знаем. Настолько преданный России - это, конечно, счастье", - сказал митрополит.Также он отметил, что встреча с Владимиром Путиным - одна из главных в его жизни.Выделят деньги на газ и новые дорогиНа строительство и обслуживание автодорог Крыму в 2024 году планируется направить свыше 40 млрд рублей, еще 315 млн рублей предусмотрены на строительство газопроводов. Об этом по результатам слушаний в Госсовете заявил спикер Владимир Константинов.Более 183 млрд рублей предусмотрено проектом бюджета на 2024–2026 годы на финансирование программы Социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Об этом по результатам слушаний в Госсовете сообщил спикер Владимир Константинов."В проекте бюджета объем ассигнований на реализацию государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов прогнозируется в общей сумме 183,7 млрд рублей на три года, в том числе 63 млрд рублей на 2024 год", – сообщил Константинов.Миллиарды на социально-экономическое развитиеСвыше 183 млрд рублей запланировано проектом бюджета на 2024–2026 годы на финансирование программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Об этом сообщил спикер Владимир Константинов."В проекте бюджета объем ассигнований на реализацию государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов прогнозируется в общей сумме 183,7 млрд рублей на три года, в том числе 63 млрд рублей на 2024 год", – сказал он.Девочка отравилась медпрепаратомСледственными органами возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летней школьницы из Керчи из-за отравления медицинским препаратом. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
https://crimea.ria.ru/20231122/1115611285.html
https://crimea.ria.ru/20231122/skifskoe-zoloto-skoro-budet-peredano-kievu--minkult-ukrainy-1132968892.html
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главное за день, крым, новости, новости крыма, происшествия, религия, тихон шевкунов, блэкаут в крыму после подрыва опор лэп на украине
Главные новости Крыма: 22 ноября

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 22 ноября

23:15 22.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГора Аю-Даг
Гора Аю-Даг - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Крым обеспечивает электричеством новые регионы. На Новый год из Крыма пустят дополнительные поезда в Москву и Петербург. Митрополит Тихон в Крыму рассказал об отношениях с Путиным. В Крым на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублей. Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 года. В Крыму 15-летняя школьница отравилась медпрепаратом и умерла
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Крым обеспечивает электроэнергией новые регионы

Спустя восемь лет после блэкаута Крым обеспечивает электроэнергией не только себя, но и новые регионы России.
"Мы восстановили те ЛЭП, которые были подорваны членами меджлиса* и украинскими националистами, что позволяет новым регионам получать электроэнергию, которая вырабатывается у нас на полуострове. Это обеспечивает стабильность и дает возможность жителям освобожденных областей избежать тех трудностей, которые пережили крымчане", - отметил в комментарии РИА Новости Крым депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет.
Блэкаут в Крыму. Ноябрь 2015 года. В городе жизнеобеспечения МЧС - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
00:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
Битва за свет: хроники крымского блэкаута

Из Крыма пустят дополнительные поезда

В дни новогодних праздников из Крыма запустят дополнительные составы в Москву и Санкт-Петербург. Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев.
"В зимнем графике движения предусмотрено курсирование девяти поездов "Таврия". В новогодние праздник назначены дополнительные поезда из Симферополя в Санкт-Петербург и Москву", – сказал он.
Cкифский золотой шлем IV века до н. э. - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
12:19
Скифское золото скоро будет передано Киеву – Минкульт Украины

Митрополит рассказал об отношениях с Путиным

На брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назвал президента Владимира Путина сильным человеком и преданным России политиком.
"Я, по милости Божьей, знаком с Владимиром Владимировичем, и бывает, что я с ним встречаюсь. Это было еще до того, как он стал президентом, и для меня это и огромная честь, и огромная ответственность, и потрясающий опыт, поскольку это человек, который руководит таким государством, берет на себя такую ответственность, выдерживает все, о чем мы знаем и не знаем. Настолько преданный России - это, конечно, счастье", - сказал митрополит.
Также он отметил, что встреча с Владимиром Путиным - одна из главных в его жизни.
Замена ламп в фонарях уличного освещения. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
17:01
Энергоснабжение в Крыму после урагана восстановлено

Выделят деньги на газ и новые дороги

На строительство и обслуживание автодорог Крыму в 2024 году планируется направить свыше 40 млрд рублей, еще 315 млн рублей предусмотрены на строительство газопроводов. Об этом по результатам слушаний в Госсовете заявил спикер Владимир Константинов.
"В дорожный фонд в 2024 году выделяется 40,8 млрд рублей, что составляет 20% от всех расходов бюджета", – написал в своем Telegram-канале Константинов. Средства будут направлены как на строительства новых дорог, так и на поддержание ранее введенных в эксплуатацию.
Более 183 млрд рублей предусмотрено проектом бюджета на 2024–2026 годы на финансирование программы Социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Об этом по результатам слушаний в Госсовете сообщил спикер Владимир Константинов.
"В проекте бюджета объем ассигнований на реализацию государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов прогнозируется в общей сумме 183,7 млрд рублей на три года, в том числе 63 млрд рублей на 2024 год", – сообщил Константинов.
Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
19:45
Владыка Тихон развеял слухи о переносе семинарии из Крыма в Севастополь

Миллиарды на социально-экономическое развитие

Свыше 183 млрд рублей запланировано проектом бюджета на 2024–2026 годы на финансирование программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Об этом сообщил спикер Владимир Константинов.
"В проекте бюджета объем ассигнований на реализацию государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов прогнозируется в общей сумме 183,7 млрд рублей на три года, в том числе 63 млрд рублей на 2024 год", – сказал он.
Зимнее море - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
06:26
Морские дроны ВСУ уничтожены на пути к Крыму

Девочка отравилась медпрепаратом

Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летней школьницы из Керчи из-за отравления медицинским препаратом. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Установлено, что несовершеннолетняя, находясь в гостях у подруги, приняла таблетки, запрещенные к свободной продаже, которые им передали знакомые юноши. В бессознательном состоянии 19 ноября школьница была доставлена в больницу, где вчера скончалась", – сказано в тексте.
Росприроднадзором ведутся поиски краснокнижного тигра на территории Республики Крым
11:52
В Крыму разыскивают сбежавшего амурского тигра
 
Главное за деньКрымНовостиНовости КрымаПроисшествияРелигияТихон ШевкуновБлэкаут в Крыму после подрыва опор ЛЭП на Украине
 
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Заголовок открываемого материала
23:15Главные новости Крыма: 22 ноября
22:34Главное за день: 22 ноября
22:02Погиб при выполнении спецзадач: в Керчи простились с героем СВО
21:38Западные инструкторы обрекают на смерть солдат ВСУ – эксперт
21:17Портфель на 150 миллиардов: бизнес в Крыму стал брать больше кредитов
20:41Разложить "яйца" по корзинам: зачем Зеленский ищет диалога с Трампом
20:25Власти Финляндии решили ужесточить правила перемещения у границ России
20:07Поле маков вместо горы мусора: как в Крыму ликвидируют полигоны ТКО
19:45Владыка Тихон развеял слухи о переносе семинарии из Крыма в Севастополь
19:39После столкновения поезд Адлер-Пермь продолжил движение по маршруту
19:20Героев Сталинграда стала улицей Байрона: в Харькове переименовали 26 улиц
19:05В Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – четверо раненых
18:40Смертельный пожар под Симферополем: прокуратура берет дело на контроль
18:28Стало известно о состоянии пострадавших пассажиров поезда Пермь - Адлер
18:02Севастополь простился с героем СВО Василием Котовым
17:56Крымский мост открыли для проезда
17:46В Донецке дети попали под обстрел украинских боевиков
17:41Крымский мост закрыт для проезда
17:36ВСУ нанесли удар с дрона по российским журналистам на Запорожье
17:26РЖД готовы оплатить лечение пострадавших при аварии в Ульяновской области
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