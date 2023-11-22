https://crimea.ria.ru/20231122/glavnye-novosti-kryma-22-noyabrya-1132987586.html

Главные новости Крыма: 22 ноября

Главные новости Крыма: 22 ноября - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Главные новости Крыма: 22 ноября

Крым обеспечивает электричеством новые регионы. На Новый год из Крыма пустят дополнительные поезда в Москву и Петербург. Митрополит Тихон в Крыму рассказал об... РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T23:15

2023-11-22T23:15

2023-11-22T23:15

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя - РИА Новости Крым. Крым обеспечивает электричеством новые регионы. На Новый год из Крыма пустят дополнительные поезда в Москву и Петербург. Митрополит Тихон в Крыму рассказал об отношениях с Путиным. В Крым на газификацию и строительство дорог направят 41 млрд рублей. Крым и Севастополь получат более 183 миллиардов на развитие на 3 года. В Крыму 15-летняя школьница отравилась медпрепаратом и умерлаО главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Крым обеспечивает электроэнергией новые регионыСпустя восемь лет после блэкаута Крым обеспечивает электроэнергией не только себя, но и новые регионы России."Мы восстановили те ЛЭП, которые были подорваны членами меджлиса* и украинскими националистами, что позволяет новым регионам получать электроэнергию, которая вырабатывается у нас на полуострове. Это обеспечивает стабильность и дает возможность жителям освобожденных областей избежать тех трудностей, которые пережили крымчане", - отметил в комментарии РИА Новости Крым депутат Госдумы от региона Михаил Шеремет.Из Крыма пустят дополнительные поездаВ дни новогодних праздников из Крыма запустят дополнительные составы в Москву и Санкт-Петербург. Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев."В зимнем графике движения предусмотрено курсирование девяти поездов "Таврия". В новогодние праздник назначены дополнительные поезда из Симферополя в Санкт-Петербург и Москву", – сказал он.Митрополит рассказал об отношениях с ПутинымНа брифинге в пресс-центре РИА Новости Крым Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) назвал президента Владимира Путина сильным человеком и преданным России политиком."Я, по милости Божьей, знаком с Владимиром Владимировичем, и бывает, что я с ним встречаюсь. Это было еще до того, как он стал президентом, и для меня это и огромная честь, и огромная ответственность, и потрясающий опыт, поскольку это человек, который руководит таким государством, берет на себя такую ответственность, выдерживает все, о чем мы знаем и не знаем. Настолько преданный России - это, конечно, счастье", - сказал митрополит.Также он отметил, что встреча с Владимиром Путиным - одна из главных в его жизни.Выделят деньги на газ и новые дорогиНа строительство и обслуживание автодорог Крыму в 2024 году планируется направить свыше 40 млрд рублей, еще 315 млн рублей предусмотрены на строительство газопроводов. Об этом по результатам слушаний в Госсовете заявил спикер Владимир Константинов.Более 183 млрд рублей предусмотрено проектом бюджета на 2024–2026 годы на финансирование программы Социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя. Об этом по результатам слушаний в Госсовете сообщил спикер Владимир Константинов."В проекте бюджета объем ассигнований на реализацию государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов прогнозируется в общей сумме 183,7 млрд рублей на три года, в том числе 63 млрд рублей на 2024 год", – сообщил Константинов.Миллиарды на социально-экономическое развитиеСвыше 183 млрд рублей запланировано проектом бюджета на 2024–2026 годы на финансирование программы Социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Об этом сообщил спикер Владимир Константинов."В проекте бюджета объем ассигнований на реализацию государственной программы РФ "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя" на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов прогнозируется в общей сумме 183,7 млрд рублей на три года, в том числе 63 млрд рублей на 2024 год", – сказал он.Девочка отравилась медпрепаратомСледственными органами возбуждено уголовное дело по факту смерти 15-летней школьницы из Керчи из-за отравления медицинским препаратом. Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.

https://crimea.ria.ru/20231122/1115611285.html

https://crimea.ria.ru/20231122/skifskoe-zoloto-skoro-budet-peredano-kievu--minkult-ukrainy-1132968892.html

https://crimea.ria.ru/20231122/energosnabzhenie-v-krymu-posle-voskresnogo-uragana-vosstanovleno-1132981960.html

https://crimea.ria.ru/20231122/vladyka-tikhon-razveyal-slukhi-o-perenose-seminarii-iz-kryma-v-sevastopol-1132983758.html

https://crimea.ria.ru/20231122/morskie-drony-vsu-unichtozheny-na-puti-k-krymu-1132955021.html

https://crimea.ria.ru/20231122/v-krymu-razyskivayut-sbezhavshego-amurskogo-tigra-1132968179.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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