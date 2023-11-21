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В Раздольненском районе Крыма в среду перекроют движение – причина

В Раздольненском районе Крыма в среду перекроют движение – причина - РИА Новости Крым, 21.11.2023

В Раздольненском районе Крыма в среду перекроют движение – причина

В поселке Раздольное в Крыму в среду перекроют для движения ряд улиц из-за плановых пожарно-тактических учений. Об этом сообщил глава районной администрации... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T19:06

2023-11-21T19:06

2023-11-21T19:06

крым

раздольненский район крыма

учения

общество

денис олейник

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В поселке Раздольное в Крыму в среду перекроют для движения ряд улиц из-за плановых пожарно-тактических учений. Об этом сообщил глава районной администрации Денис Олейник.По словам Олейника, это плановые мероприятия и проходят в учебных целях. Местные власти призвали жителей отнестись с пониманием и не волноваться.Ранее в Раздольненском районе состоялись антитеррористические учения. Учебно-тренировочные мероприятия регулярно проходят в Крыму и Севастополе поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе, как и других регионах страны, которые граничат с Украиной, действует "желтый" (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противникаСила шестерых у одного: как работают в Крыму горные спасателиНа земле, на воде и в воздухе: как охраняют границы Крыма

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раздольненский район крыма

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2023

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крым, раздольненский район крыма, учения, общество, денис олейник, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма