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В Раздольненском районе Крыма в среду перекроют движение – причина - РИА Новости Крым, 21.11.2023
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В Раздольненском районе Крыма в среду перекроют движение – причина
В Раздольненском районе Крыма в среду перекроют движение – причина - РИА Новости Крым, 21.11.2023
В Раздольненском районе Крыма в среду перекроют движение – причина
В поселке Раздольное в Крыму в среду перекроют для движения ряд улиц из-за плановых пожарно-тактических учений. Об этом сообщил глава районной администрации... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T19:06
2023-11-21T19:06
крым
раздольненский район крыма
учения
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денис олейник
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В поселке Раздольное в Крыму в среду перекроют для движения ряд улиц из-за плановых пожарно-тактических учений. Об этом сообщил глава районной администрации Денис Олейник.По словам Олейника, это плановые мероприятия и проходят в учебных целях. Местные власти призвали жителей отнестись с пониманием и не волноваться.Ранее в Раздольненском районе состоялись антитеррористические учения. Учебно-тренировочные мероприятия регулярно проходят в Крыму и Севастополе поскольку этого требует оперативная обстановка. В Крыму и Севастополе, как и других регионах страны, которые граничат с Украиной, действует "желтый" (высокий) режим террористической угрозы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противникаСила шестерых у одного: как работают в Крыму горные спасателиНа земле, на воде и в воздухе: как охраняют границы Крыма
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РИА Новости Крым
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крым, раздольненский район крыма, учения, общество, денис олейник, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Раздольненском районе Крыма в среду перекроют движение – причина

Движение по улицам Раздольного в Крыму перекроют из-за пожарно-тактических учений в среду

19:06 21.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУчения подразделений МЧС Крыма
Учения подразделений МЧС Крыма - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В поселке Раздольное в Крыму в среду перекроют для движения ряд улиц из-за плановых пожарно-тактических учений. Об этом сообщил глава районной администрации Денис Олейник.

"22 ноября с 11:00 на территории Раздольненского сельского поселения в здании районного Дома культуры будут проводиться контрольно-проверочные учения с привлечением служб скорой помощи и сотрудников отделения ГИБДД. В связи с этим в поселке может перекрываться движение на отдельных улицах", - предупредил он в своем Telegram-канале.

По словам Олейника, это плановые мероприятия и проходят в учебных целях. Местные власти призвали жителей отнестись с пониманием и не волноваться.
Ранее в Раздольненском районе состоялись антитеррористические учения. Учебно-тренировочные мероприятия регулярно проходят в Крыму и Севастополе поскольку этого требует оперативная обстановка.
В Крыму и Севастополе, как и других регионах страны, которые граничат с Украиной, действует "желтый" (высокий) режим террористической угрозы.
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КрымРаздольненский район КрымаУченияОбществоДенис ОлейникБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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