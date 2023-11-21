https://crimea.ria.ru/20231121/glavnye-novosti-kryma-21-noyabrya-1132951719.html

Главные новости Крыма: 21 ноября

Главные новости Крыма: 21 ноября - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Главные новости Крыма: 21 ноября

В Крыму ПВО справляется со своими задачами. В работе "Крымэнерго" нашли нарушения на 720 млн рублей. На что идут деньги от продажи имущества украинских... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T22:41

2023-11-21T22:41

2023-11-21T22:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму ПВО справляется со своими задачами. В работе "Крымэнерго" нашли нарушения на 720 млн рублей. На что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов. Почти полторы тысячи участников СВО отдохнули в санаториях республики. В Крыму не хватает учителей русского языка и математики. Крымские сыры взяли золото на международном конкурсе.Аксенов о работе ПВОГлава Крыма Сергей Аксенов охарактеризовал уровень безопасности в регионе как удовлетворительный, с поправкой на прифронтовое положение. Он отметил, что из-за поставок западных ракет киевский режим в этом году получил возможность наносить удары по Крыму. При этом система противовоздушной обороны весьма успешно справляется с существующими вызовами. Нарушения в "Крымэнерго"Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Крымэнерго" допустило нарушения более чем на 720 миллионов рублей в своей финансово-хозяйственной деятельности. Их обнаружили сотрудники службы финансового надзора в ходе внеплановой выездной проверки, сообщила пресс-служба ведомства. Специалисты проверили финансовое состояние предприятия с января прошлого года по июль текущего года, процедуру проведения закупок на предприятии, выполнение условий договоров на поставку товаров. Имущество украинских олигарховВсе средства, вырученные от продажи национализированного имущества украинских бизнесменов и политиков в Крыму, идут на нужды участников специальной военной операции и их семей, а также на развитие региона, заявил глава республики Сергей Аксенов. По словам главы РК, продажа национализированного имущества позволяет компенсировать часть ущерба, наносимого Крыму украинскими атаками на полуостров. Также руководитель региона подчеркнул, что в Крыму считают справедливой национализацию имущества, которое принадлежало украинским политикам и бизнесменам, поддерживающим режим Зеленкого. Санатории для участников СВОЕще одно вторничное заявление Аксенова коснулось помощи бойцам СВО. По его данным, в санаториях республики оздоровились почти полторы тысячи участников спецоперации и членов их семей. Кроме того, каждый месяц крымчане отправляют на фронт десятки тонн гуманитарной и военно-технической помощи, военные и добровольцы получают все положенные выплаты, а их семьи взяты под опеку. Кроме того, в республике продолжается работа по выделению бесплатных земельных участков бойцам СВО и членам их семей. Дефицит учителейВ школах Крыма существует потребность в учителях русского языка и математики, а также педагогах начальных классов, рассказал во вторник председатель комитета Госсовета РК по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов. При этом, по словам проректора по учебной и методической деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Натальи Кармазиной, по запросу со стороны образовательных организаций в первых рядах после учителей начальных классов, воспитателей, математиков также идут учителя истории.Крымские сырыКрымские сыры отмечены золотом на крупнейшем Международном конкурсе пищевой продукции "Гарантия качества-2023", который проходил в Москве, сообщил во вторник глава республиканского минсельхоза Андрей Савчук. Лучшими позициями стали "Крымский Камамбер", плавленый пастообразный "Янтарь", твердый "Пармезан", творожный сыр "Сливочный" и сырок творожный в глазури "С ванилином". Полутвердый сыр "С вялеными томатами" отмечен дипломом качества. Всего в Крыму работает около десяти больших молокоперерабатывающих и маленьких сыроваренных предприятий, которые за девять лет в составе России вдвое увеличили производство. В этом году молокозаводы республики произвели 2,4 тысячи тонн сыров.

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https://crimea.ria.ru/20231121/krymchanka-poluchila-uslovnyy-srok-za-izbienie-politseyskikh-v-pyanom-ugare-1132943832.html

https://crimea.ria.ru/20231121/skolko-eley-v-krymu-nezakonno-vyrubayut-pered-novym-godom-1132942952.html

https://crimea.ria.ru/20231121/zhitel-kryma-ustroil-stroyploschadku-na-nekropole-vozrastom-2500-let-1132945863.html

https://crimea.ria.ru/20231121/dorozhnye-raboty-v-krymu-na-uchastke-pervomayskoe-abrikosovo-zavershayutsya-1132948735.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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