https://crimea.ria.ru/20231121/pochti-poltory-tysyachi-uchastnikov-svo-otdokhnuli-v-sanatoriyakh-kryma-1132928134.html

Почти полторы тысячи участников СВО отдохнули в санаториях Крыма

Почти полторы тысячи участников СВО отдохнули в санаториях Крыма - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Почти полторы тысячи участников СВО отдохнули в санаториях Крыма

Почти полторы тысячи участников спецоперации и членов их семей оздоровились в санаториях Крыма. Об этом в интервью "Парламентской газете" сообщил глава РК... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T09:24

2023-11-21T09:24

2023-11-21T09:24

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Почти полторы тысячи участников спецоперации и членов их семей оздоровились в санаториях Крыма. Об этом в интервью "Парламентской газете" сообщил глава РК Сергей Аксенов.По его словам, крайне важно использовать оздоровительный потенциал Крыма для реабилитации и отдыха.Глава Крыма также отметил, что СВО сплотила людей в регионе, а помощь военным стала действительно общим делом. При этом свою лепту вкладывают люди всех возрастов, национальностей и социальных групп. Все это делается абсолютно добровольно, подчеркнул он."Каждый месяц на фронт отправляются десятки тонн гуманитарной и военно-технической помощи, наши военные и добровольцы получают все положенные выплаты, а их семьи буквально взяты под опеку", – заверил Аксенов.Задачи по адресному сопровождению ветеранов и семей погибших бойцов СВО в Крыму выполняет государственный фонд "Защитники Отечества". Сотрудники организации обеспечивают выделение всех полагающихся им мер поддержки. Кроме того, в республике продолжается работа по выделению бесплатных земельных участков бойцам СВО и членам их семей.Ранее сенатор РФ Ольга Ковитиди сообщала, что крымским военнослужащим – участникам специальной военной операции выплачен 1,4 миллиарда рублей, из них 78 млн получили раненые бойцы.В Черноморском районе Крыма сформировали 150 земельных участков для участников спецоперации. Ранее в комментарии РИА Новости Крым глава Черноморского района Наталья Писарева сообщила, что в селе Окуневка Черноморского района Крыма для участников спецоперации сформировали 160 земельных участков.Президент России Владимир Путин в конце 2022 года рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области безвозмездно предоставлять земельные участки военнослужащим, награжденным за проявленные в ходе СВО заслуги. Госсовет республики принял закон о бесплатном предоставлении земли в собственность участникам спецоперации 14 декабря 2022 года. Ветеранов и инвалидов боевых действий, принимающих участие в СВО, наделили правом на внеочередное получение земли. В случае гибели участок могут получить члены их семей.

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости сво, ветераны сво, помощь бойцам сво, земля в крыму для участников сво, новости, крым, общество, новости крыма