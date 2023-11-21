https://crimea.ria.ru/20231121/chast-sevastopolya-ostalas-bez-vody-iz-za-avarii--kogda-vklyuchat-1132933240.html

Часть Севастополя осталась без воды из-за аварии – когда включат

Часть Севастополя осталась без воды из-за аварии – когда включат - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Часть Севастополя осталась без воды из-за аварии – когда включат

Часть Севастополя до вечера останется без воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала". РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T11:50

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водоснабжение

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вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Часть Севастополя до вечера останется без воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала".Уточняется, что отключения связаны с проведением аварийных работ на городском водопроводе.В частности, речь идет об улицах Богданова, Челюскинцев, Кряжева, Серафимовича, Александера, Тельмана, Некрасова и Весенней.Ранее в "Севастопольэнерго" сообщили о массовых отключениях света в многоквартирных домах, секторах частной застройки и садовых товариществах Нахимовского, Балаклавского и Гагаринского районов города.Читайте также на РИА Новости Крым:Без света в Крыму остаются еще более двух тысяч человекРазгул стихии: когда в Крыму восстановят электричество и газоснабжениеСильный ливень подтопил больницу в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

водоснабжение, севастополь, новости крыма, крым, вода в крыму