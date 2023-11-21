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Часть Севастополя осталась без воды из-за аварии – когда включат
Часть Севастополя осталась без воды из-за аварии – когда включат - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Часть Севастополя осталась без воды из-за аварии – когда включат
Часть Севастополя до вечера останется без воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала". РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T11:50
2023-11-21T11:50
2023-11-21T11:54
водоснабжение
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вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Часть Севастополя до вечера останется без воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Водоканала".Уточняется, что отключения связаны с проведением аварийных работ на городском водопроводе.В частности, речь идет об улицах Богданова, Челюскинцев, Кряжева, Серафимовича, Александера, Тельмана, Некрасова и Весенней.Ранее в "Севастопольэнерго" сообщили о массовых отключениях света в многоквартирных домах, секторах частной застройки и садовых товариществах Нахимовского, Балаклавского и Гагаринского районов города.Читайте также на РИА Новости Крым:Без света в Крыму остаются еще более двух тысяч человекРазгул стихии: когда в Крыму восстановят электричество и газоснабжениеСильный ливень подтопил больницу в Крыму
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водоснабжение, севастополь, новости крыма, крым, вода в крыму
Часть Севастополя осталась без воды из-за аварии – когда включат
В Севастополе на Северной стороне не будет воды до вечера
11:50 21.11.2023 (обновлено: 11:54 21.11.2023)