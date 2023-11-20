https://crimea.ria.ru/20231120/massovye-otklyucheniya-sveta-v-sevastopole---spisok-adresov-1132924602.html

Массовые отключения света в Севастополе - список адресов

Массовые отключения света в Севастополе - список адресов - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Массовые отключения света в Севастополе - список адресов

В Севастополе во вторник пройдут массовые отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго". РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T22:42

2023-11-20T22:42

2023-11-20T22:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В Севастополе во вторник пройдут массовые отключения электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".Так, с 8 до 17 часов света не будет музее обороны Севастополя Диорама и прилегающих садовых товариществах: "Сапун-Гора", "Степной фазан", "Дергачи-6" и "Бодрость". Света также не будет на улицах Бакуниной, Горпищенко, Ладожская, Муромская, Томская, Кронштадская, Витебская, Ярославская, Вологодская, проездах Курском и Полоцком. В указанный промежуток времени света частично также не будет на улице 2-й обороны, Развилке Ялта – Симферополь, Художника Марченко, Тюменской, Предместной, Алексея Гущина, Григория Ивашкевича, Леичицы Литвиновой, Ивана Дубинина, Ильи Уткевича, пер. Тюменском и на Монастырском шоссе. Также ожидаются частичные отключения света в садовых товариществах Юхариной балки: "Якорь", "Южный Экспресс", "Техника", "Подорожник", "Троллейбусник", "Таврия", "Кипарис", "Скиф", "Интеграл", "Клеры-3", "Торпеда", "Огонек", "Оптимист", "Незабудка", "Декоративное", "Таврия", "Салют", "Селена", "Троллейбусник-2", "Гераклея-2" и "Фрегат".С 9 до 17 часов также пройдут частичные отключения многоквартирных жилых домов и садовых товариществах Балаклавского и Гагаринского районов города. С полным списком подпадающих под отключения домов и улиц можно ознакомиться на сайте "Севастопольэнерго".

https://crimea.ria.ru/20231120/bez-sveta-v-krymu-ostayutsya-esche-bolee-dvukh-tysyach-chelovek-1132923069.html

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