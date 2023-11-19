https://crimea.ria.ru/20231119/vsu-vypustili-esche-bolee-sotni-snaryadov-po-levoberezhyu-khersonskoy-oblasti-1132890771.html

ВСУ выпустили еще более сотни снарядов по левобережью Херсонской области

ВСУ выпустили еще более сотни снарядов по левобережью Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.11.2023

ВСУ выпустили еще более сотни снарядов по левобережью Херсонской области

ВСУ продолжают обстреливать из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области. За минувшие сутки было выпущено более 100... РИА Новости Крым, 19.11.2023

2023-11-19T11:08

2023-11-19T11:08

2023-11-19T11:11

херсонская область

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каховка

новая каховка

алешки

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обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области. За минувшие сутки было выпущено более 100 снарядов, сообщают экстренные службы региона.Так, в дневные часы украинские боевики выпустили почти 70 снарядов по семи городам и населенным пунктам. Под наиболее массированный обстрел попали город Алешки и населенный пункт Крынки, здесь насчитали 12 и 15 прилетов соответственно. По Песчановке выпустили 10 снарядов, по Днепрянам – девять, по Казачьим Лагерям – восемь, по Сагам – семь, по Новой Маячке – шесть.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.ВСУ регулярно терроризируют мирные населенные пункты Херсонской области. Накануне при обстрелах села Корсунка тяжелые ранения получил мирный житель. Днем ранее ВСУ выпустили по Чаплынскому району крылатые ракеты Storm Shadow.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы Херсонской области – один человек погиб и один раненВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненыхДве ракеты "Нептун" и пять HIMARS сбили российские военные за сутки

херсонская область

каховка

новая каховка

алешки

голая пристань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новости, каховка, новая каховка, алешки, голая пристань, обстрелы всу