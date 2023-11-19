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ВСУ выпустили еще более сотни снарядов по левобережью Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.11.2023
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ВСУ выпустили еще более сотни снарядов по левобережью Херсонской области
ВСУ выпустили еще более сотни снарядов по левобережью Херсонской области - РИА Новости Крым, 19.11.2023
ВСУ выпустили еще более сотни снарядов по левобережью Херсонской области
ВСУ продолжают обстреливать из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области. За минувшие сутки было выпущено более 100... РИА Новости Крым, 19.11.2023
2023-11-19T11:08
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херсонская область
новости
каховка
новая каховка
алешки
голая пристань
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области. За минувшие сутки было выпущено более 100 снарядов, сообщают экстренные службы региона.Так, в дневные часы украинские боевики выпустили почти 70 снарядов по семи городам и населенным пунктам. Под наиболее массированный обстрел попали город Алешки и населенный пункт Крынки, здесь насчитали 12 и 15 прилетов соответственно. По Песчановке выпустили 10 снарядов, по Днепрянам – девять, по Казачьим Лагерям – восемь, по Сагам – семь, по Новой Маячке – шесть.Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.ВСУ регулярно терроризируют мирные населенные пункты Херсонской области. Накануне при обстрелах села Корсунка тяжелые ранения получил мирный житель. Днем ранее ВСУ выпустили по Чаплынскому району крылатые ракеты Storm Shadow.Читайте также на РИА Новости Крым:Обстрелы Херсонской области – один человек погиб и один раненВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненыхДве ракеты "Нептун" и пять HIMARS сбили российские военные за сутки
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херсонская область, новости, каховка, новая каховка, алешки, голая пристань, обстрелы всу
ВСУ выпустили еще более сотни снарядов по левобережью Херсонской области

ВСУ за сутки более 100 раз обстреляли гражданские объекты левобережья Херсонщины

11:08 19.11.2023 (обновлено: 11:11 19.11.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ продолжают обстреливать из ствольной артиллерии гражданскую инфраструктуру левобережья Херсонской области. За минувшие сутки было выпущено более 100 снарядов, сообщают экстренные службы региона.
Так, в дневные часы украинские боевики выпустили почти 70 снарядов по семи городам и населенным пунктам. Под наиболее массированный обстрел попали город Алешки и населенный пункт Крынки, здесь насчитали 12 и 15 прилетов соответственно. По Песчановке выпустили 10 снарядов, по Днепрянам – девять, по Казачьим Лагерям – восемь, по Сагам – семь, по Новой Маячке – шесть.
"В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 34 снаряда из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Новая Каховка, Каховка, Алешки, Кардашинка, Крынки, Раденск и Голая Пристань", – сказано в сообщении.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
ВСУ регулярно терроризируют мирные населенные пункты Херсонской области. Накануне при обстрелах села Корсунка тяжелые ранения получил мирный житель. Днем ранее ВСУ выпустили по Чаплынскому району крылатые ракеты Storm Shadow.
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Херсонская областьНовостиКаховкаНовая КаховкаАлешкиГолая ПристаньОбстрелы ВСУ
 
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