https://crimea.ria.ru/20231118/dve-rakety-neptun-i-pyat-himars-sbili-rossiyskie-voennye-za-sutki-1132878963.html

Две ракеты "Нептун" и пять HIMARS сбили российские военные за сутки

Две ракеты "Нептун" и пять HIMARS сбили российские военные за сутки - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Две ракеты "Нептун" и пять HIMARS сбили российские военные за сутки

Российские средства ПВО за сутки сбили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" и пять снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 20 беспилотников ВСУ в... РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T15:18

2023-11-18T15:18

2023-11-18T15:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" и пять снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 20 беспилотников ВСУ в трех регионах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, за сутки ВС РФ уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в трех регионах: в районе Купянска в Харьковской области, в Новой Збурьевке и Чаплынке в Херсонской области, а также в населенных пунктах Спартак, Пески и Ясиноватая в ДНР.Накануне сообщалось, что у побережья Крыма уничтожены десант ВСУ и семь морских дронов. В Минобороны уточнили, что безэкипажные катера военно-морских сил Украины и быстроходный катер с десантом были уничтожены морской авиацией ЧФ в 80-ти километрах западнее Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Склад с топливом для ВСУ уничтожен под Одессой Арсенал авиационных боеприпасов ВСУ разбит в Днепропетровской области На Днепре уничтожен десант ВСУ

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, пво, новости