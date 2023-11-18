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Две ракеты "Нептун" и пять HIMARS сбили российские военные за сутки - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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Две ракеты "Нептун" и пять HIMARS сбили российские военные за сутки
Две ракеты "Нептун" и пять HIMARS сбили российские военные за сутки - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Две ракеты "Нептун" и пять HIMARS сбили российские военные за сутки
Российские средства ПВО за сутки сбили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" и пять снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 20 беспилотников ВСУ в... РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T15:18
2023-11-18T15:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" и пять снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 20 беспилотников ВСУ в трех регионах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, за сутки ВС РФ уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в трех регионах: в районе Купянска в Харьковской области, в Новой Збурьевке и Чаплынке в Херсонской области, а также в населенных пунктах Спартак, Пески и Ясиноватая в ДНР.Накануне сообщалось, что у побережья Крыма уничтожены десант ВСУ и семь морских дронов. В Минобороны уточнили, что безэкипажные катера военно-морских сил Украины и быстроходный катер с десантом были уничтожены морской авиацией ЧФ в 80-ти километрах западнее Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Склад с топливом для ВСУ уничтожен под Одессой Арсенал авиационных боеприпасов ВСУ разбит в Днепропетровской области На Днепре уничтожен десант ВСУ
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министерство обороны рф, новости сво, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, пво, новости
Две ракеты "Нептун" и пять HIMARS сбили российские военные за сутки

ВС РФ за сутки сбили две противокорабельные ракеты "Нептун" и пять снарядов HIMARS

15:18 18.11.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО за сутки сбили две украинские противокорабельные ракеты "Нептун" и пять снарядов РСЗО HIMARS, а также уничтожили 20 беспилотников ВСУ в трех регионах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две противокорабельные ракеты "Нептун" и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", – сказано в сообщении военного ведомства.
Кроме того, за сутки ВС РФ уничтожили 20 украинских беспилотных летательных аппаратов в трех регионах: в районе Купянска в Харьковской области, в Новой Збурьевке и Чаплынке в Херсонской области, а также в населенных пунктах Спартак, Пески и Ясиноватая в ДНР.
Накануне сообщалось, что у побережья Крыма уничтожены десант ВСУ и семь морских дронов.
В Минобороны уточнили, что безэкипажные катера военно-морских сил Украины и быстроходный катер с десантом были уничтожены морской авиацией ЧФ в 80-ти километрах западнее Севастополя.
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