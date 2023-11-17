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В Севастополе обещают запустить в работу два парома
В Севастополе обещают запустить в работу два парома - РИА Новости Крым, 17.11.2023
В Севастополе обещают запустить в работу два парома
В Севастополе на линии будут ходить два парома одновременно. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T09:08
2023-11-17T09:08
2023-11-17T10:23
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СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на линии будут ходить два парома одновременно. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры – член правительства Севастополя Станислав Таматаев.О серьезных проблемах при ремонте паромов, связанных с их возрастом и сложностью с запчастями, ранее сообщил начальник отдела технической эксплуатации службы пассажирского флота ГУП "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" Виктор Ильиных. По словам эксперта, на линии фактически работает только один паром, пока второй в ремонте, а вместе они смогут работать крайне непродолжительное время до того момента, пока пройдет испытание отремонтированное судно. В дептрансе эту информацию опровергли.При этом сроки выхода на линию второго судна в ответе не уточняются. Также не последовало комментариев по поводу технического состояния обоих паромов.В то же время глава дептранса в ответе сообщил, что "вопрос об импортозамещении в части ремонта, строительства новых паромов в настоящее время прорабатывается".Ранее на имя Таматаева были направлены письма за подписью начальника управления флота "Севэлектроавтотранса" Алексея Сугака и руководителя ГУП Дениса Будыша с просьбой рассмотреть возможность поставить в правительстве города вопрос о включении в целевую программу развития Крыма и Севастополя на 2024 год работ по проектированию и строительству двух новых электрических паромов, которые будут лучше по характеристикам и не зависеть от санкций. В пресс-службе департамента транспорта Севастополя корреспонденту РИА Новости Крым тогда сообщили, что "решение о строительстве электрических паромов еще не принято".В Севастополе между южной и северной стороной города, помимо катеров, курсируют два парома: "Адмирал Истомин" (1984 года выпуска) и "Адмирал Лазарев" (1981 год выпуска). Оба были закуплены частной организацией в Норвегии в 2012 году. В 2016-м суда приостановили работу в связи с убыточностью перевозок и позже были выкуплены правительством города за 59,2 млн рублей, поставлены на баланс ГУП "Севморпорт" и на учет в Российский речной регистр и возобновили перевозки.Паромы регулярного ремонтируются и проходят испытания, заменяя друг друга на линии. В июне текущего года в связи с задержкой выхода одного из них губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригрозил увольнением ответственным лицам. Из Крыма в ОАЭ: как в Судаке создают уникальные катамараны на электротягеВ Севастополе разрабатывают электропаром нового поколенияСудостроительный кластер в Крыму - эксперт оценил перспективу
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морской транспорт, паромы и катера в севастополе, севастополь, новости крыма, крым, логистика, импортозамещение
В Севастополе обещают запустить в работу два парома
Власти Севастополя заявили о готовности запустить на линию два парома одновременно
09:08 17.11.2023 (обновлено: 10:23 17.11.2023)
СЕВАСТОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе на линии будут ходить два парома одновременно. Об этом РИА Новости Крым сообщил директор департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры – член правительства Севастополя Станислав Таматаев.
О серьезных проблемах при ремонте паромов, связанных с их возрастом и сложностью с запчастями, ранее сообщил начальник отдела технической эксплуатации службы пассажирского флота ГУП "Севэлектроавтотранс им. А.С. Круподерова" Виктор Ильиных. По словам эксперта, на линии фактически работает только один паром, пока второй в ремонте, а вместе они смогут работать крайне непродолжительное время до того момента, пока пройдет испытание отремонтированное судно. В дептрансе эту информацию опровергли.
В ответе ведомства на соответствующий информационный запрос РИА Новости Крым говорится: "После проведения ремонтных работ на пароме "Адмирал Лазарев", завершение которых запланировано в текущем месяце, а также после получения разрешительной документации, паром "Адмирал Лазарев" планируется также запустить в работу на линию "Артбухта – Северная сторона", одновременно с паромом "Адмирал Истомин".
При этом сроки выхода на линию второго судна в ответе не уточняются. Также не последовало комментариев по поводу технического состояния обоих паромов.
В то же время глава дептранса в ответе сообщил, что "вопрос об импортозамещении в части ремонта, строительства новых паромов в настоящее время прорабатывается".
Ранее на имя Таматаева были направлены письма за подписью начальника управления флота "Севэлектроавтотранса" Алексея Сугака и руководителя ГУП Дениса Будыша с просьбой рассмотреть возможность поставить в правительстве города вопрос о включении в целевую программу развития Крыма и Севастополя на 2024 год работ по проектированию и строительству двух новых электрических паромов, которые будут лучше по характеристикам и не зависеть от санкций. В пресс-службе департамента транспорта Севастополя корреспонденту РИА Новости Крым тогда сообщили, что "решение о строительстве электрических паромов еще не принято".
В Севастополе между южной и северной стороной города, помимо катеров, курсируют два парома: "Адмирал Истомин" (1984 года выпуска) и "Адмирал Лазарев" (1981 год выпуска). Оба были закуплены частной организацией в Норвегии в 2012 году. В 2016-м суда приостановили работу в связи с убыточностью перевозок и позже были выкуплены правительством города за 59,2 млн рублей, поставлены на баланс ГУП "Севморпорт" и на учет в Российский речной регистр и возобновили перевозки.
Паромы регулярного ремонтируются и проходят испытания, заменяя друг друга на линии. В июне текущего года в связи с задержкой выхода одного из них губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригрозил увольнением ответственным лицам.