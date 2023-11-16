https://crimea.ria.ru/20231116/glavnye-novosti-kryma-16-noyabrya-1132842537.html

Главные новости Крыма: 16 ноября

Главные новости Крыма: 16 ноября - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Главные новости Крыма: 16 ноября

В Крыму появятся новые ледовые центры. Число заболевших ОРВИ и COVID-19 на полуострове увеличивается. Растет и заболеваемость коклюшем. Расторгнуто более 200... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T22:34

2023-11-16T22:34

2023-11-16T22:39

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илья авербух

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наталья пеньковская

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коклюш в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму появятся новые ледовые центры. Число заболевших ОРВИ и COVID-19 на полуострове увеличивается. Растет и заболеваемость коклюшем. Расторгнуто более 200 договоров с резидентами СЭЗ. Экс-главу отдела морского управления Росгвардии перевели под домашний арест. Аксенов предрек Зеленскому и его команде второй Нюрнбергский трибунал. Над Крымом перехвачено три беспилотника.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Два новых ледовых центра появятся в КрымуФигурист, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Илья Авербух рассказал, что в Симферополе и Керчи появятся новые тренировочные центры на два ледовых поля. Сейчас порядка 800 детей уже тренируются в ледовых центрах в столице Крыма и под Евпаторией, показывая хорошие спортивные результаты.Илья Авербух был выбран амбассадором Крыма в сфере физической культуры и спорта на международной выставке-форуме "Россия".В Крыму выросло число заболевших ОРВИ и COVID-19Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала, что заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю превышает уровни предыдущих семи дней, но при этом остается ниже эпидемических порогов. Среднесуточный показатель по заболеваемости COVID-19 в ноябре выше аналогичных показателей в октябре примерно на 14-24%. Однако ситуация контролируемая. Случаев заболевания гриппом на минувшей неделе не выявлено.На полуострове растет заболеваемость коклюшемЗамдиректора Мединститута им. С.И. Георгиевского КФУ Наталья Рымаренко рассказала, что сейчас в детской инфекционной больнице Симферополя лежат дети с коклюшем. Некоторые из них заразились от своих непривитых родителей. По словам специалиста, заболеваемость растет из-за снижения коллективного иммунитета. Тяжело болеют и дети старшего возраста, и взрослые.Сотни договоров расторгнуты с резидентами СЭЗБолее 200 договоров с резидентами СЭЗ расторгнуты в Крыму из-за невыполнения ими налоговых обязательств. Об этом сообщил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев. В бюджет возвращено более миллиарда рублей. В том числе 593 млн страховых взносов и 417 млн рублей налога на прибыль.Экс-глава отдела морского управления Росгвардии под домашним арестомЭкс-главу отдела морского управления Росгвардии обвиняют в поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста. По сообщению его адвоката, он отпущен под домашний арест. Полковник Росгвардии обвиняется в превышении должностных полномочий. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы. С марта он находился под стражей.Зеленского ждет второй Нюрнбергский трибуналЛидеров киевского режима во главе с Владимиром Зеленским ждет новый Нюрнбергский трибунал за военные преступления. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в приветственном слове к участникам Всероссийской научно-практической конференции в рамках форума "Нюрнбергский процесс: история и современность" в Ялте. По его словам, уроки Нюрнберга имеют особое значение, в том числе и потому, что Запад поддерживает неонацистов на Украине.Над Крымом перехвачены три беспилотникаОчередная попытка атаковать территорию России при помощи пяти беспилотников была предпринята Украиной в ночь на четверг. По сообщению Минобороны, два вражеских дрона были сбиты над Брянской областью дежурными средствами противовоздушной обороны, еще три – на подлете к Крыму.

https://crimea.ria.ru/20231116/iz-kryma-v-belorussiyu-anonsirovany-pervye-mezhdunarodnye-zhd-reysy-1132841136.html

https://crimea.ria.ru/20231116/chast-abonentov-simferopolya-v-pyatnitsu-ostanutsya-bez-gaza-1132823923.html

https://crimea.ria.ru/20231116/vzyatka-v-osobo-krupnom-v-yalte-zaderzhan-sotrudnik-gosstroynadzora-1132820936.html

https://crimea.ria.ru/20231116/strategicheskie-raketonostsy-vks-rossii-vypolnili-polety-nad-chernym-morem-1132839507.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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