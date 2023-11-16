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Главные новости Крыма: 16 ноября - РИА Новости Крым, 16.11.2023
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Главные новости Крыма: 16 ноября
Главные новости Крыма: 16 ноября - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Главные новости Крыма: 16 ноября
В Крыму появятся новые ледовые центры. Число заболевших ОРВИ и COVID-19 на полуострове увеличивается. Растет и заболеваемость коклюшем. Расторгнуто более 200... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T22:34
2023-11-16T22:39
главное за день
международная выставка-форум «россия»
илья авербух
спорт
фигурное катание
наталья пеньковская
наталья рымаренко
грипп
коронавирус в крыму
коклюш в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму появятся новые ледовые центры. Число заболевших ОРВИ и COVID-19 на полуострове увеличивается. Растет и заболеваемость коклюшем. Расторгнуто более 200 договоров с резидентами СЭЗ. Экс-главу отдела морского управления Росгвардии перевели под домашний арест. Аксенов предрек Зеленскому и его команде второй Нюрнбергский трибунал. Над Крымом перехвачено три беспилотника.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Два новых ледовых центра появятся в КрымуФигурист, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Илья Авербух рассказал, что в Симферополе и Керчи появятся новые тренировочные центры на два ледовых поля. Сейчас порядка 800 детей уже тренируются в ледовых центрах в столице Крыма и под Евпаторией, показывая хорошие спортивные результаты.Илья Авербух был выбран амбассадором Крыма в сфере физической культуры и спорта на международной выставке-форуме "Россия".В Крыму выросло число заболевших ОРВИ и COVID-19Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала, что заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю превышает уровни предыдущих семи дней, но при этом остается ниже эпидемических порогов. Среднесуточный показатель по заболеваемости COVID-19 в ноябре выше аналогичных показателей в октябре примерно на 14-24%. Однако ситуация контролируемая. Случаев заболевания гриппом на минувшей неделе не выявлено.На полуострове растет заболеваемость коклюшемЗамдиректора Мединститута им. С.И. Георгиевского КФУ Наталья Рымаренко рассказала, что сейчас в детской инфекционной больнице Симферополя лежат дети с коклюшем. Некоторые из них заразились от своих непривитых родителей. По словам специалиста, заболеваемость растет из-за снижения коллективного иммунитета. Тяжело болеют и дети старшего возраста, и взрослые.Сотни договоров расторгнуты с резидентами СЭЗБолее 200 договоров с резидентами СЭЗ расторгнуты в Крыму из-за невыполнения ими налоговых обязательств. Об этом сообщил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев. В бюджет возвращено более миллиарда рублей. В том числе 593 млн страховых взносов и 417 млн рублей налога на прибыль.Экс-глава отдела морского управления Росгвардии под домашним арестомЭкс-главу отдела морского управления Росгвардии обвиняют в поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста. По сообщению его адвоката, он отпущен под домашний арест. Полковник Росгвардии обвиняется в превышении должностных полномочий. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы. С марта он находился под стражей.Зеленского ждет второй Нюрнбергский трибуналЛидеров киевского режима во главе с Владимиром Зеленским ждет новый Нюрнбергский трибунал за военные преступления. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в приветственном слове к участникам Всероссийской научно-практической конференции в рамках форума "Нюрнбергский процесс: история и современность" в Ялте. По его словам, уроки Нюрнберга имеют особое значение, в том числе и потому, что Запад поддерживает неонацистов на Украине.Над Крымом перехвачены три беспилотникаОчередная попытка атаковать территорию России при помощи пяти беспилотников была предпринята Украиной в ночь на четверг. По сообщению Минобороны, два вражеских дрона были сбиты над Брянской областью дежурными средствами противовоздушной обороны, еще три – на подлете к Крыму.
https://crimea.ria.ru/20231116/iz-kryma-v-belorussiyu-anonsirovany-pervye-mezhdunarodnye-zhd-reysy-1132841136.html
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главное за день, международная выставка-форум «россия», илья авербух, спорт, фигурное катание, наталья пеньковская, наталья рымаренко, грипп, коронавирус в крыму, коклюш в крыму, роман наздрачев, свободная экономическая зона в республике крым и севастополе, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), сергей аксенов, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), крым, новости крыма
Главные новости Крыма: 16 ноября

Главные новости Крыма за 16 ноября

22:34 16.11.2023 (обновлено: 22:39 16.11.2023)
 
© Telegram-канал Выставка "Россия". КрымИлья Авербух посетил международную выставку-форум "Россия"
Илья Авербух посетил международную выставку-форум Россия
© Telegram-канал Выставка "Россия". Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму появятся новые ледовые центры. Число заболевших ОРВИ и COVID-19 на полуострове увеличивается. Растет и заболеваемость коклюшем. Расторгнуто более 200 договоров с резидентами СЭЗ. Экс-главу отдела морского управления Росгвардии перевели под домашний арест. Аксенов предрек Зеленскому и его команде второй Нюрнбергский трибунал. Над Крымом перехвачено три беспилотника.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Два новых ледовых центра появятся в Крыму

Фигурист, серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Илья Авербух рассказал, что в Симферополе и Керчи появятся новые тренировочные центры на два ледовых поля. Сейчас порядка 800 детей уже тренируются в ледовых центрах в столице Крыма и под Евпаторией, показывая хорошие спортивные результаты.
Илья Авербух был выбран амбассадором Крыма в сфере физической культуры и спорта на международной выставке-форуме "Россия".
Поезд Таврия
Вчера, 21:11
Из Крыма в Белоруссию: анонсированы первые международные ж/д рейсы

В Крыму выросло число заболевших ОРВИ и COVID-19

Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по республике и Севастополю Наталья Пеньковская рассказала, что заболеваемость ОРВИ за последнюю неделю превышает уровни предыдущих семи дней, но при этом остается ниже эпидемических порогов. Среднесуточный показатель по заболеваемости COVID-19 в ноябре выше аналогичных показателей в октябре примерно на 14-24%. Однако ситуация контролируемая. Случаев заболевания гриппом на минувшей неделе не выявлено.

На полуострове растет заболеваемость коклюшем

Замдиректора Мединститута им. С.И. Георгиевского КФУ Наталья Рымаренко рассказала, что сейчас в детской инфекционной больнице Симферополя лежат дети с коклюшем. Некоторые из них заразились от своих непривитых родителей. По словам специалиста, заболеваемость растет из-за снижения коллективного иммунитета. Тяжело болеют и дети старшего возраста, и взрослые.
газ - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Вчера, 11:23
Часть абонентов Симферополя в пятницу останутся без газа

Сотни договоров расторгнуты с резидентами СЭЗ

Более 200 договоров с резидентами СЭЗ расторгнуты в Крыму из-за невыполнения ими налоговых обязательств. Об этом сообщил руководитель УФНС России по Республике Крым Роман Наздрачев. В бюджет возвращено более миллиарда рублей. В том числе 593 млн страховых взносов и 417 млн рублей налога на прибыль.

Экс-глава отдела морского управления Росгвардии под домашним арестом

Экс-главу отдела морского управления Росгвардии обвиняют в поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста. По сообщению его адвоката, он отпущен под домашний арест. Полковник Росгвардии обвиняется в превышении должностных полномочий. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы. С марта он находился под стражей.
Уголовный кодекс Российской Федерации
Вчера, 09:14
Взятка в особо крупном: в Ялте задержан сотрудник госстройнадзора

Зеленского ждет второй Нюрнбергский трибунал

Лидеров киевского режима во главе с Владимиром Зеленским ждет новый Нюрнбергский трибунал за военные преступления. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в приветственном слове к участникам Всероссийской научно-практической конференции в рамках форума "Нюрнбергский процесс: история и современность" в Ялте. По его словам, уроки Нюрнберга имеют особое значение, в том числе и потому, что Запад поддерживает неонацистов на Украине.

Над Крымом перехвачены три беспилотника

Очередная попытка атаковать территорию России при помощи пяти беспилотников была предпринята Украиной в ночь на четверг. По сообщению Минобороны, два вражеских дрона были сбиты над Брянской областью дежурными средствами противовоздушной обороны, еще три – на подлете к Крыму.
Стратегические ракетоносцы ВКС России выполнили полеты над Черным морем
Вчера, 19:57
Стратегические ракетоносцы ВКС России выполнили полеты над Черным морем
 
Главное за деньМеждународная выставка-форум «Россия»Илья АвербухСпортФигурное катаниеНаталья ПеньковскаяНаталья РымаренкоГриппКоронавирус в КрымуКоклюш в КрымуРоман НаздрачевСвободная экономическая зона в Республике Крым и СевастополеРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Сергей АксеновМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)КрымНовости Крыма
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Дожди прекратятся и понизится температура: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 17 ноября
22:51Главное за день: 16 ноября
22:34Главные новости Крыма: 16 ноября
22:18В СК назвали возможную причину обрушения жилого дома в Астрахани
22:10В Севастополе закрыли рейд
22:03Крымский мост в четверг вечером: оперативная информация
21:52Крымчане вовремя платят налоги
21:36В Феодосии откроют памятный знак и музей в честь героев СВО
21:11Из Крыма в Белоруссию: анонсированы первые международные ж/д рейсы
20:52Никакой заморозки – только наступление: эксперт оценил события в зоне СВО
20:35Обрушение дома в Астрахани: Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело
20:15Илья Авербух: каток на два ледовых поля построят в Симферополе
20:06Обрушение пятиэтажки в Астрахани: все о ЧП и жертвах к этому часу
19:57Стратегические ракетоносцы ВКС России выполнили полеты над Черным морем
19:25Женщина погибла при обрушении дома в Астрахани - губернатор
19:15В Севастополе водитель сбил женщину и покинул место происшествия
19:06Оползень блокировал проезд к домам в Сочи
18:43Более 200 человек успели выйти из дома в Астрахани до обрушения
18:28В Севастополе катера остановили работу
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