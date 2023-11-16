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Неисправная защита Крымского моста: обвиняемый отпущен под домашний арест

Неисправная защита Крымского моста: обвиняемый отпущен под домашний арест - РИА Новости Крым, 16.11.2023

Неисправная защита Крымского моста: обвиняемый отпущен под домашний арест

Экс-глава отдела морского управления Росгвардии, обвиняемый в поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста, отпущен под... РИА Новости Крым, 16.11.2023

2023-11-16T13:37

2023-11-16T13:37

2023-11-16T13:37

суд

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Экс-глава отдела морского управления Росгвардии, обвиняемый в поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста, отпущен под домашний арест. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Владимира Андрусенко.По словам адвоката, Росгвардия закупила комплексы, которые предложил производитель-монополист. В этой связи обвиняемый свою вину не признает.Как сообщалось ранее, полковника Росгвардии подозревают в согласовании поставки комплексов с "ухудшенными" характеристиками. Как пояснил следователь, подсудимый знал, что закупленные комплексы не могли выявлять беспилотники малого класса – об этой особенности его предупредили на заводе. В итоге, по данным прокурора в суде, Росгвардия через месяц после ввода в эксплуатацию отказалась от использования этих комплексов.Полковник Росгвардии обвиняется в превышении должностных полномочий - пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы, с марта он находился под стражей.В марте сообщалось, что дело полковника Росгвардии рассматривал 235-й гарнизонный военный суд. Тогда уточнялось, что ущерб по делу о превышении должностных полномочий начальника отдела морского управления Росгвардии составил 395 миллионов рублей. В октябре дело о закупке неисправных комплексов поступило во Второй западный окружной военный суд Москвы. Читайте также на РИА Новости Крым:СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на КрымСиловикам в России хотят дать право уничтожать беспилотники всех видовСбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами Мужества

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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