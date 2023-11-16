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Неисправная защита Крымского моста: обвиняемый отпущен под домашний арест
Неисправная защита Крымского моста: обвиняемый отпущен под домашний арест - РИА Новости Крым, 16.11.2023
Неисправная защита Крымского моста: обвиняемый отпущен под домашний арест
Экс-глава отдела морского управления Росгвардии, обвиняемый в поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста, отпущен под... РИА Новости Крым, 16.11.2023
2023-11-16T13:37
2023-11-16T13:37
2023-11-16T13:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Экс-глава отдела морского управления Росгвардии, обвиняемый в поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста, отпущен под домашний арест. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Владимира Андрусенко.По словам адвоката, Росгвардия закупила комплексы, которые предложил производитель-монополист. В этой связи обвиняемый свою вину не признает.Как сообщалось ранее, полковника Росгвардии подозревают в согласовании поставки комплексов с "ухудшенными" характеристиками. Как пояснил следователь, подсудимый знал, что закупленные комплексы не могли выявлять беспилотники малого класса – об этой особенности его предупредили на заводе. В итоге, по данным прокурора в суде, Росгвардия через месяц после ввода в эксплуатацию отказалась от использования этих комплексов.Полковник Росгвардии обвиняется в превышении должностных полномочий - пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы, с марта он находился под стражей.В марте сообщалось, что дело полковника Росгвардии рассматривал 235-й гарнизонный военный суд. Тогда уточнялось, что ущерб по делу о превышении должностных полномочий начальника отдела морского управления Росгвардии составил 395 миллионов рублей. В октябре дело о закупке неисправных комплексов поступило во Второй западный окружной военный суд Москвы. Читайте также на РИА Новости Крым:СК РФ возбудил уголовное дело по факту атаки беспилотников на КрымСиловикам в России хотят дать право уничтожать беспилотники всех видовСбивших дроны в Крыму девушек-военнослужащих наградили орденами Мужества
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суд, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), крымский мост, новости, крым, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
Неисправная защита Крымского моста: обвиняемый отпущен под домашний арест
Экс-глава отдела морского управления Росгвардии отправлен под домашний арест
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Экс-глава отдела морского управления Росгвардии, обвиняемый в поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста, отпущен под домашний арест. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Владимира Андрусенко.
"Моему подзащитному мера пресечения в виде заключения под стражу изменена на домашний арест", - констатировал правозащитник.
По словам адвоката, Росгвардия закупила комплексы, которые предложил производитель-монополист. В этой связи обвиняемый свою вину не признает.
Как сообщалось ранее, полковника Росгвардии подозревают в согласовании поставки комплексов с "ухудшенными" характеристиками. Как пояснил следователь, подсудимый знал, что закупленные комплексы не могли выявлять беспилотники малого класса – об этой особенности его предупредили на заводе. В итоге, по данным прокурора в суде, Росгвардия через месяц после ввода в эксплуатацию отказалась от использования этих комплексов.
Полковник Росгвардии обвиняется в превышении должностных полномочий - пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ. Ему может грозить до 10 лет тюрьмы, с марта он находился под стражей.
В марте сообщалось
, что дело полковника Росгвардии рассматривал 235-й гарнизонный военный суд. Тогда уточнялось, что ущерб по делу о превышении должностных полномочий начальника отдела морского управления Росгвардии составил 395 миллионов рублей.
В октябре дело о закупке неисправных комплексов поступило во Второй западный окружной военный суд Москвы.
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