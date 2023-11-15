https://crimea.ria.ru/20231115/kino-v-sudake-o-chem-snimayut-novyy-serial-1132814011.html

Кино в Судаке: о чем снимают новый сериал

Кино в Судаке: о чем снимают новый сериал - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Кино в Судаке: о чем снимают новый сериал

В Судаке снимают сцены восьмисерийного детективного сериала "Новый русские СМИ" о работе военных корреспондентов в горячих точках. Как рассказали РИА Новости... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T21:18

2023-11-15T21:18

2023-11-15T21:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым, Галина Оленева. В Судаке снимают сцены восьмисерийного детективного сериала "Новый русские СМИ" о работе военных корреспондентов в горячих точках. Как рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе администрации города, съемки пройдут в двух локациях.Действие сериала разворачивается в 2008 - 2020 годах на Ближнем востоке. Режиссер картины Денис Нейманд, оператор-постановщик - Дмитрий Арефев."Над сценарием работал писатель, журналист, востоковед-арабист Андрей Константинов, за плечами которого опыт военной службы в странах арабского мира", - говорится на официальном сайте кинокомпания "Триикс Медиа", которая снимает сериал.По данным компании, один из главных героев - спецкор, впоследствии назначенный главой Ближневосточного бюро телеканала "Новые русские СМИ" Максим Потапов. Его играет Петр Рыков. Также в сериале снимаются Анна Попова, Виктория Маслова, Сергей Векслер, Нодар Джанелидзе, Юлия Бойкова, Олег Абалян, Сергей Агафонов и другие.Выход сериала в интернет-прокат планируется следующей весной на официальных страницах кинокомпании, а также "ВКонтакте", Rutube и в одном из онлайн-кинотеатров. Снимать новый сериал будут в разных локациях и в разных странах.Как сообщалось ранее, съемки в Судаке будут проходить 22 ноября в районе улиц Спендиарова и Морской, киношники задействуют пиротехнику - в этой связи судакчан и гостей города призвали не паниковать и избегать распространения недостоверной информации. Читайте также на РИА Новости Крым:Как будто не было ста лет: режиссер фильма "Деникинъ" о съемках в Крыму11-летняя Ева Плакун из Севастополя сыграет в фильме ЖигуноваМерзликин оценил строительство в Крыму студии кинопроизводства

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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