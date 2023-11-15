Рейтинг@Mail.ru
Два человека пострадали в тройном ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20231115/dva-cheloveka-postradali-v-troynom-dtp-pod-simferopolem-1132813403.html
Два человека пострадали в тройном ДТП под Симферополем
Два человека пострадали в тройном ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Два человека пострадали в тройном ДТП под Симферополем
Два человека пострадали в тройном ДТП в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в МВД по республике. РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T19:03
2023-11-15T19:13
ситуация на дорогах крыма
симферопольский район
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
новости крыма
крым
мвд по республике крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0f/1132812586_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_f7cd940c3a808512bbe22a4367a499a7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в тройном ДТП в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в МВД по республике.Авария произошла в среду днем на автодороге "Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта", вблизи села Молодежное. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Nissan Note, двигаясь со стороны Джанкоя в сторону Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди Škoda Roomster и врезался в него. Тот, в свою очередь, столкнулся со стоящим на обочине автомобилем Škoda Octavia. В Крыму действует штормовое предупреждение из-за дождей и ветра. Ночью 16 ноября местами возможны очень сильные осадки. Водителям рекомендуют ограничить передвижение на личных авто, а в случае, если это неизбежно, соблюдать правила дорожного движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Проезд по мосту через Северо-Крымский канал закроют на деньСтрашное ДТП на Кубани: легковушку сплющило после столкновения с КамАЗомОСАГО и страхование в новых регионах России: перспективы и риски
https://crimea.ria.ru/20231109/v-krymu-vyrosla-smertnost-na-dorogakh-1132673595.html
симферопольский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/0f/1132812586_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_9a88a5d795b00da63fb8c163028033b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферопольский район, дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма, крым, мвд по республике крым
Два человека пострадали в тройном ДТП под Симферополем

Два человека пострадали в столкновении трех иномарок в Симферопольском районе Крыма

19:03 15.11.2023 (обновлено: 19:13 15.11.2023)
 
© МВД КрымДТП в Симферопольском районе
ДТП в Симферопольском районе
© МВД Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в тройном ДТП в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в МВД по республике.
Авария произошла в среду днем на автодороге "Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта", вблизи села Молодежное. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Nissan Note, двигаясь со стороны Джанкоя в сторону Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди Škoda Roomster и врезался в него. Тот, в свою очередь, столкнулся со стоящим на обочине автомобилем Škoda Octavia.
"В результате ДТП водитель Nissan Note и пассажир Škoda Roomster получили телесные повреждения и доставлены в ближайшее медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются", - говорится в сообщении.
© МВД КрымДТП в Симферопольском районе
ДТП в Симферопольском районе
1 из 3
ДТП в Симферопольском районе
© МВД Крым
© МВД КрымДТП в Симферопольском районе
ДТП в Симферопольском районе
2 из 3
ДТП в Симферопольском районе
© МВД Крым
© МВД КрымДТП в Симферопольском районе
ДТП в Симферопольском районе
3 из 3
ДТП в Симферопольском районе
© МВД Крым
1 из 3
ДТП в Симферопольском районе
© МВД Крым
2 из 3
ДТП в Симферопольском районе
© МВД Крым
3 из 3
ДТП в Симферопольском районе
© МВД Крым
В Крыму действует штормовое предупреждение из-за дождей и ветра. Ночью 16 ноября местами возможны очень сильные осадки. Водителям рекомендуют ограничить передвижение на личных авто, а в случае, если это неизбежно, соблюдать правила дорожного движения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Проезд по мосту через Северо-Крымский канал закроют на день
Страшное ДТП на Кубани: легковушку сплющило после столкновения с КамАЗом
ОСАГО и страхование в новых регионах России: перспективы и риски
Работа скорой на месте аварии
9 ноября, 09:37Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму выросла смертность на дорогах
 
Ситуация на дорогах КрымаСимферопольский районДТПДТП в Крыму и СевастополеПроисшествияНовости КрымаКрымМВД по Республике Крым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:26Базы НАТО в Черном море: уступит ли Турция США
19:03Два человека пострадали в тройном ДТП под Симферополем
18:43Симферополь "замер" в пробках из-за непогоды
18:20Циничное надругательство: Захарова о судьбе памятника Ватутину в Киеве
18:10В рамках Нацпроекта в Крыму открыли уже шесть центров для онкобольных
17:52Время отправляться в небытие: Зеленскому предрекли печальную судьбу
17:29Коррупция на Украине: кто главный виновник и кого обвинят в итоге
17:12Крымским ученым не грозит международная изоляция
16:43Встреча Байдена и Си Цзиньпина: что будут просить США у Китая
16:17За насилие над ребенком крымчанина осудили на 13 лет
16:04В Крыму на лекарства для онкобольных выделили более миллиарда рублей
15:45Армия России громит врага – за сутки уничтожены еще 670 боевиков ВСУ
15:27Еще один вражеский МиГ-29 сбит в Днепропетровской области
15:16Корь атакует крымчан: за две недели заболели пять человек
15:04Смерчи, подтопления и сели: Кубань готовится к удару стихии
14:25Онкопатруль в Бахчисарае: какие процедуры можно пройти
14:14WINEPARK завоевал награду за вклад в российское виноделие
14:03План "Барбаросса" по-украински на левом берегу Днепра рухнул – Сальдо
13:50ПСБ проведет IV Российский форум по финграмотности "Просто капитал"
13:44Обвиняемого в покушении на Олега Царева оставили под стражей
Лента новостейМолния