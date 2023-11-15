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Два человека пострадали в тройном ДТП под Симферополем

Два человека пострадали в тройном ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Два человека пострадали в тройном ДТП под Симферополем

Два человека пострадали в тройном ДТП в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в МВД по республике. РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T19:03

2023-11-15T19:03

2023-11-15T19:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в тройном ДТП в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в МВД по республике.Авария произошла в среду днем на автодороге "Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта", вблизи села Молодежное. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Nissan Note, двигаясь со стороны Джанкоя в сторону Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди Škoda Roomster и врезался в него. Тот, в свою очередь, столкнулся со стоящим на обочине автомобилем Škoda Octavia. В Крыму действует штормовое предупреждение из-за дождей и ветра. Ночью 16 ноября местами возможны очень сильные осадки. Водителям рекомендуют ограничить передвижение на личных авто, а в случае, если это неизбежно, соблюдать правила дорожного движения.Читайте также на РИА Новости Крым:Проезд по мосту через Северо-Крымский канал закроют на деньСтрашное ДТП на Кубани: легковушку сплющило после столкновения с КамАЗомОСАГО и страхование в новых регионах России: перспективы и риски

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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