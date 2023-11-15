Два человека пострадали в тройном ДТП под Симферополем
Два человека пострадали в столкновении трех иномарок в Симферопольском районе Крыма
19:03 15.11.2023 (обновлено: 19:13 15.11.2023)
© МВД КрымДТП в Симферопольском районе
© МВД Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в тройном ДТП в Симферопольском районе Крыма. Об этом сообщили в МВД по республике.
Авария произошла в среду днем на автодороге "Граница с Херсонской областью-Симферополь-Алушта-Ялта", вблизи села Молодежное. По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля Nissan Note, двигаясь со стороны Джанкоя в сторону Симферополя, не выбрал безопасную дистанцию до ехавшего впереди Škoda Roomster и врезался в него. Тот, в свою очередь, столкнулся со стоящим на обочине автомобилем Škoda Octavia.
"В результате ДТП водитель Nissan Note и пассажир Škoda Roomster получили телесные повреждения и доставлены в ближайшее медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются", - говорится в сообщении.
© МВД КрымДТП в Симферопольском районе
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ДТП в Симферопольском районе
© МВД Крым
© МВД КрымДТП в Симферопольском районе
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ДТП в Симферопольском районе
© МВД Крым
© МВД КрымДТП в Симферопольском районе
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ДТП в Симферопольском районе
© МВД Крым
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ДТП в Симферопольском районе
© МВД Крым
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ДТП в Симферопольском районе
© МВД Крым
3 из 3
ДТП в Симферопольском районе
© МВД Крым
В Крыму действует штормовое предупреждение из-за дождей и ветра. Ночью 16 ноября местами возможны очень сильные осадки. Водителям рекомендуют ограничить передвижение на личных авто, а в случае, если это неизбежно, соблюдать правила дорожного движения.
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