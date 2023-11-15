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Проезд по мосту через Северо-Крымский канал закроют на день - РИА Новости Крым, 15.11.2023
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Проезд по мосту через Северо-Крымский канал закроют на день
Проезд по мосту через Северо-Крымский канал закроют на день - РИА Новости Крым, 15.11.2023
Проезд по мосту через Северо-Крымский канал закроют на день
Мост через Северо-Крымский канал в пятницу закроют для движения из-за проведения тактических учений. Об этом сообщил глава администрации Красноперекопского... РИА Новости Крым, 15.11.2023
2023-11-15T10:08
2023-11-15T10:08
северо-крымский канал
крым
новости крыма
красноперекопский район
сергей биданец
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Мост через Северо-Крымский канал в пятницу закроют для движения из-за проведения тактических учений. Об этом сообщил глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец.Глава района уточнил, что движение будет ограничено по автомобильным дорогам Красноперекопск - Вишневка – Красноармейское, а также Красноперекопск - Пролетарка (в районе ТСН "Строитель" и села Танковое).Жителей района призвали соблюдать спокойствие.В Крыму и Севастополе регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением техники. Как и в других граничащих с Украиной регионах России, здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, в них действует средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе работает ПВО – это тренировка системВертолет сел на палубу патрульного корабля – учения ЧФ у берегов КрымаВ порту Туапсе будут стрелять и перекроют движение морского транспорта
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северо-крымский канал, крым, новости крыма, красноперекопский район, сергей биданец, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
Проезд по мосту через Северо-Крымский канал закроют на день

Мост через Северо-Крымский канал закроют на день из-за тактических учений

10:08 15.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Мост через Северо-Крымский канал в пятницу закроют для движения из-за проведения тактических учений. Об этом сообщил глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец.
"17 ноября в связи с проведением тактико-специальной тренировки по пресечению террористических актов на территории Красноперекопского района в период с 9:00 до 18:00 будет ограничен проезд через мост на Северо-Крымском канале", - сообщил он в своем Telegram.
Глава района уточнил, что движение будет ограничено по автомобильным дорогам Красноперекопск - Вишневка – Красноармейское, а также Красноперекопск - Пролетарка (в районе ТСН "Строитель" и села Танковое).
Жителей района призвали соблюдать спокойствие.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением техники. Как и в других граничащих с Украиной регионах России, здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, в них действует средний уровень реагирования.
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Северо-Крымский каналКрымНовости КрымаКрасноперекопский районСергей БиданецСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
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