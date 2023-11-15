https://crimea.ria.ru/20231115/proezd-po-mostu-cherez-severo-krymskiy-kanal-zakroyut-na-den-1132793120.html

Проезд по мосту через Северо-Крымский канал закроют на день

Проезд по мосту через Северо-Крымский канал закроют на день - РИА Новости Крым, 15.11.2023

Проезд по мосту через Северо-Крымский канал закроют на день

Мост через Северо-Крымский канал в пятницу закроют для движения из-за проведения тактических учений. Об этом сообщил глава администрации Красноперекопского... РИА Новости Крым, 15.11.2023

2023-11-15T10:08

2023-11-15T10:08

2023-11-15T10:08

северо-крымский канал

крым

новости крыма

красноперекопский район

сергей биданец

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя - РИА Новости Крым. Мост через Северо-Крымский канал в пятницу закроют для движения из-за проведения тактических учений. Об этом сообщил глава администрации Красноперекопского района Сергей Биданец.Глава района уточнил, что движение будет ограничено по автомобильным дорогам Красноперекопск - Вишневка – Красноармейское, а также Красноперекопск - Пролетарка (в районе ТСН "Строитель" и села Танковое).Жителей района призвали соблюдать спокойствие.В Крыму и Севастополе регулярно проходят тренировки военных, в том числе с привлечением техники. Как и в других граничащих с Украиной регионах России, здесь действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Кроме того, в соответствии с указом президента, в них действует средний уровень реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе работает ПВО – это тренировка системВертолет сел на палубу патрульного корабля – учения ЧФ у берегов КрымаВ порту Туапсе будут стрелять и перекроют движение морского транспорта

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красноперекопский район

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северо-крымский канал, крым, новости крыма, красноперекопский район, сергей биданец, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп