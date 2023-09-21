https://crimea.ria.ru/20230921/v-portu-tuapse-budut-strelyat-i-perekroyut-dvizhenie-morskogo-transporta-1131583642.html

В порту Туапсе будут стрелять и перекроют движение морского транспорта

В порту Туапсе будут стрелять и перекроют движение морского транспорта - РИА Новости Крым, 21.09.2023

В порту Туапсе будут стрелять и перекроют движение морского транспорта

Громкие звуки стрельбы, которые жители и гости Туапсе могут услышать в районе порта в пятницу днем, связаны с плановыми учениями. Об этом сообщается на... РИА Новости Крым, 21.09.2023

2023-09-21T16:21

2023-09-21T16:21

2023-09-21T16:21

туапсе

безопасность

учения

краснодарский край

кубань

новороссийск

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен - РИА Новости Крым. Громкие звуки стрельбы, которые жители и гости Туапсе могут услышать в районе порта в пятницу днем, связаны с плановыми учениями. Об этом сообщается на официальном сайте администрации города.В связи с этим будет закрыто движение судов и маломерных плавательных средств в акватории морского порта Туапсе. Жителей и гостей города призвали сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Учения силовиков регулярно проходят в разных регионах страны, в том числе в Крыму и Севастополе. Так, накануне учения проходили на полигоне в Евпатории, они сопровождались громкими звуками хлопков. До этого в акватории Севастопольской бухты и в центре города проходила тренировка применения средств аэрозольной маскировки. Местные власти заранее предупреждают об этом жителей города и просят их соблюдать спокойствие.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие звуки в центре города – в Севастополе работают гранатометчикиВ Евпатории громко – власти назвали причинуАкватория и центр Севастополя в дыму – что происходит в городе

туапсе

краснодарский край

кубань

новороссийск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туапсе, безопасность, учения, краснодарский край, кубань, новороссийск, чф рф (черноморский флот российской федерации)