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Главное за день: 13 ноября

Главное за день: 13 ноября - РИА Новости Крым, 13.11.2023

Главное за день: 13 ноября

ВСУ потеряли еще 700 украинских боевиков в одиннадцати провальных атаках. В результате вражеских беспилотных атак ранены мирные жители в двух регионах России... РИА Новости Крым, 13.11.2023

2023-11-13T22:57

2023-11-13T22:57

2023-11-13T22:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ потеряли еще 700 украинских боевиков в одиннадцати провальных атаках. В результате вражеских беспилотных атак ранены мирные жители в двух регионах России. Истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate готовят к производству. Украинцы проводят митинги за демобилизацию. Самокатчиков хотят приравнять к автомобилистам и поднять им штрафы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымПотери ВСУВ результате боев в зоне СВО за минувшие сутки потери ВСУ убитыми и ранеными составили более 700 человек, сообщили в понедельник в Министерстве обороны России. По данным ведомства, российские военные отразил еще одиннадцать атак ВСУ, уничтожены вражеские вооружения и техника, в том числе иностранного производства, средствами ПВО сбиты десять украинских беспилотников. Удары ВСУ по мирным регионам РФВ понедельник ВСУ сбросили с дрона взрывное устройства возле села Попово-Лежачи Глушковского района Курской области, в результате был ранен местный житель, он госпитализирован. Также вражеский БПЛА скинул взрывчатку в одном из сел Суджанского района Курской области в результате атаки также ранен мирный житель. Кроме того, ВСУ продолжили террор Херсонской области: весь день противник атаковал с дронов общественные здания и гражданские автомобили в 15-километровой зоне. В результате ранены двое мирных жителей, одного из них экстренно эвакуировали в больницу Севастополя. Истребитель Су-75 CheckmateВ России началась подготовка к производству первых образцов легких истребителей пятого поколения Checkmate, сообщили в понедельник в пресс-службе госкорпорации "Ростех" в преддверии выставки Dubai Airshow-2023. Зарубежная премьера Checkmate состоялась на авиасалоне Dubai Airshow-2021. На основе проведенных работ в проект были внесены изменения, что скорректировало и сроки первого вылета. Сегодня конструкторская документация передана на завод-изготовитель, начата подготовка производства первых образцов, сообщили в госкорпорации. Митинги за демобилизацию на УкраинеВ ряде городов Украины прошли митинги за демобилизацию военных ВСУ, люди требуют установить сроки демобилизации и произвести ротацию тех, кто с начала боевых действий находится на передовой. По мнению политолога, руководителя Экспертного совета Фонда стратегического развития Игоря Шатрова, украинская власть не в силах остановить антивоенное движение, начавшееся на Украине с таких митингов. Акции доказывают, что украинский народ уже не боится киевского режима и готов открыто выступать против него и войны. При этом военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков считает, что митинги срежиссированы украинскими элитами, которые готовят почву для смещения Зеленского, подогревая протестные настроения внутри украинского народа, уставшего от бесконечных волн мобилизации. Серьезных внутренних конфликтов на Украине политолог не прогнозирует - все "майданы" украинцев всегда рукотворны и завершаются, как только кукловоды достигают своих целей. Штрафы для самокатчиковВ России планируют ужесточить правила вождения самокатов, заявил в понедельник первый зампредседателя комитета ГД РФ по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев. По документам, которые сейчас рассматриваются, самокатчиков фактически приравнивают к водителям автомобилей. Штрафы значительно увеличатся. В том числе предусмотрена ответственность за езду в нетрезвом виде, за превышение скорости. В последствии этот перечень будет дополняться и расширяться. К этому времени подписана дорожная карта по законодательному и техническому регулированию в этой сфере. Один из документов находится в правительстве на рассмотрении.

https://crimea.ria.ru/20231113/zachem-zelenskiy-dobivaetsya-razgovora-s-trampom-1132764001.html

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https://crimea.ria.ru/20231113/v-turtsii-proizoshlo-zemletryasenie-1132750491.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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