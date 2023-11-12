https://crimea.ria.ru/20231112/uchastok-zheleznoy-dorogi-pod-ryazanyu-vosstanovlen-posle-terakta-1132745143.html

Участок железной дороги под Рязанью восстановлен после теракта

Участок железной дороги под Рязанью восстановлен после теракта - РИА Новости Крым, 12.11.2023

Участок железной дороги под Рязанью восстановлен после теракта

движение поездов на участке Рыбное-Блокпост в Рязанской области, где произошел сход вагонов. Об этом сообщила Московская железная дорога. РИА Новости Крым, 12.11.2023

2023-11-12T17:32

2023-11-12T17:32

2023-11-12T17:32

рязанская область

теракт

происшествия

железная дорога

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Открыто движение поездов на участке Рыбное-Блокпост в Рязанской области, где произошел сход вагонов. Об этом сообщила Московская железная дорога.Железнодорожники убрали 19 сошедших с рельсов вагонов, уложили 175 метров рельсошпальной решетки, смонтировали 300 метров контактной подвески и заменили опору контактной сети. В работах задействовали более 300 железнодорожников и четыре восстановительных поезда.Утром в субботу в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава. Причиной стал подрыв самодельного взрывного устройства. По данным СК, в результате пострадали машинист и его помощник.Возбуждены два уголовных дела о террористическом акте и незаконном хранении, приобретении, передаче, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или устройств.Читайте также на РИА Новости Крым:15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской областиНа железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБ

https://crimea.ria.ru/20231112/iz-za-chego-evakuirovali-passazhirov-poezda-moskva-simferopol-1132744800.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рязанская область, теракт, происшествия, железная дорога, новости, россия