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Участок железной дороги под Рязанью восстановлен после теракта - РИА Новости Крым, 12.11.2023
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Участок железной дороги под Рязанью восстановлен после теракта
Участок железной дороги под Рязанью восстановлен после теракта - РИА Новости Крым, 12.11.2023
Участок железной дороги под Рязанью восстановлен после теракта
движение поездов на участке Рыбное-Блокпост в Рязанской области, где произошел сход вагонов. Об этом сообщила Московская железная дорога. РИА Новости Крым, 12.11.2023
2023-11-12T17:32
2023-11-12T17:32
рязанская область
теракт
происшествия
железная дорога
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Открыто движение поездов на участке Рыбное-Блокпост в Рязанской области, где произошел сход вагонов. Об этом сообщила Московская железная дорога.Железнодорожники убрали 19 сошедших с рельсов вагонов, уложили 175 метров рельсошпальной решетки, смонтировали 300 метров контактной подвески и заменили опору контактной сети. В работах задействовали более 300 железнодорожников и четыре восстановительных поезда.Утром в субботу в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава. Причиной стал подрыв самодельного взрывного устройства. По данным СК, в результате пострадали машинист и его помощник.Возбуждены два уголовных дела о террористическом акте и незаконном хранении, приобретении, передаче, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или устройств.Читайте также на РИА Новости Крым:15 грузовых вагонов сошли с рельсов в Белгородской областиНа железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБ
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рязанская область, теракт, происшествия, железная дорога, новости, россия
Участок железной дороги под Рязанью восстановлен после теракта

В Рязанской области после схода грузовых вагонов восстановили движение поездов на участке

17:32 12.11.2023
 
© Московская железная дорогаУчасток железной дороги под Рязанью восстановлен после теракта
Участок железной дороги под Рязанью восстановлен после теракта
© Московская железная дорога
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя - РИА Новости Крым. Открыто движение поездов на участке Рыбное-Блокпост в Рязанской области, где произошел сход вагонов. Об этом сообщила Московская железная дорога.
"Открыто движение на участке Рыбное-Блокпост в Рязанской области. В 15.34 по перегону проследовал первый грузовой поезд" - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Железнодорожники убрали 19 сошедших с рельсов вагонов, уложили 175 метров рельсошпальной решетки, смонтировали 300 метров контактной подвески и заменили опору контактной сети.
В работах задействовали более 300 железнодорожников и четыре восстановительных поезда.
Утром в субботу в Рязанской области с рельсов сошли 19 вагонов грузового состава. Причиной стал подрыв самодельного взрывного устройства. По данным СК, в результате пострадали машинист и его помощник.
Возбуждены два уголовных дела о террористическом акте и незаконном хранении, приобретении, передаче, перевозке, пересылке или ношении взрывчатых веществ или устройств.
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Рязанская областьТерактПроисшествияЖелезная дорогаНовостиРоссия
 
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