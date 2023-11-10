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Что происходит на Керченской паромной переправе в пятницу утром

Что происходит на Керченской паромной переправе в пятницу утром - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Что происходит на Керченской паромной переправе в пятницу утром

Керченская переправа в пятницу работает обычном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-11-10T09:56

2023-11-10T09:56

2023-11-10T10:01

керченская паромная переправа

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морской транспорт

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За прошедшие сутки выполнено 15 рейсов. В общей сложности с октября прошлого года к этому моменту через пролив в обе стороны перевезено 388 047 пассажиров и 221 908 грузовых автомобилей. Всего паромы сделали 6 495 рейсов.Сейчас услугами паромной переправы в первую очередь могут воспользоваться рейсовые пассажирские автобусы и грузовики со скоропортящимися грузами. По транспортному переходу через Керченский пролив следуют автомобили массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательную процедуру досмотра. Кроме того, существует альтернативный сухопутный маршрут, пролегающий через новые регионы РФ.Накануне на Керченской паромной переправе было объявлено штормовое предупреждение из-за ветра.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе отремонтируют двухуровневую развязку на объезднойВ Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млнЧасть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочно

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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