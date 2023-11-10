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Что происходит на Керченской паромной переправе в пятницу утром - РИА Новости Крым, 10.11.2023
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Что происходит на Керченской паромной переправе в пятницу утром
Что происходит на Керченской паромной переправе в пятницу утром - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Что происходит на Керченской паромной переправе в пятницу утром
Керченская переправа в пятницу работает обычном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-11-10T09:56
2023-11-10T10:01
керченская паромная переправа
росморречфлот
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За прошедшие сутки выполнено 15 рейсов. В общей сложности с октября прошлого года к этому моменту через пролив в обе стороны перевезено 388 047 пассажиров и 221 908 грузовых автомобилей. Всего паромы сделали 6 495 рейсов.Сейчас услугами паромной переправы в первую очередь могут воспользоваться рейсовые пассажирские автобусы и грузовики со скоропортящимися грузами. По транспортному переходу через Керченский пролив следуют автомобили массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательную процедуру досмотра. Кроме того, существует альтернативный сухопутный маршрут, пролегающий через новые регионы РФ.Накануне на Керченской паромной переправе было объявлено штормовое предупреждение из-за ветра.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе отремонтируют двухуровневую развязку на объезднойВ Крым без пробок: на строительство трассы в Керчь выделили 611 млнЧасть сухопутного пути в Крым начали ремонтировать досрочно
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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керченская паромная переправа, росморречфлот, инфографика, новости крыма, крым, керчь, краснодарский край, ситуация на керченской переправе, морской транспорт
Что происходит на Керченской паромной переправе в пятницу утром

Росморречфлот: Керченская переправа 10 ноября работает штатно

09:56 10.11.2023 (обновлено: 10:01 10.11.2023)
 
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Керченская переправа в пятницу работает обычном режиме, штормовых предупреждений по проливу нет. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Обстановка на Керченской переправе

"Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 10 ноября ветер юго-восточный, восточный 6-11 м/с, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +13…+15 градусов, температура воды в море +14…+16 градусов", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки выполнено 15 рейсов. В общей сложности с октября прошлого года к этому моменту через пролив в обе стороны перевезено 388 047 пассажиров и 221 908 грузовых автомобилей. Всего паромы сделали 6 495 рейсов.
Сейчас услугами паромной переправы в первую очередь могут воспользоваться рейсовые пассажирские автобусы и грузовики со скоропортящимися грузами. По транспортному переходу через Керченский пролив следуют автомобили массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательную процедуру досмотра. Кроме того, существует альтернативный сухопутный маршрут, пролегающий через новые регионы РФ.
Накануне на Керченской паромной переправе было объявлено штормовое предупреждение из-за ветра.
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