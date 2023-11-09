https://crimea.ria.ru/20231109/shtormovoe-preduprezhdenie-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-1132678736.html

Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа

Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа

На Керченской паромной переправе в четверг штормовое предупреждение из-за ветра. Об этом сообщили в Росморречфлоте.

2023-11-09T10:04

2023-11-09T10:04

2023-11-09T10:24

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За последние сутки паромы выполнили 13 рейсов. С 17 июля, когда была возобновлена работа Керченской паромной переправы, перевезено 186 138 пассажиров и 59 296 автомобилей.Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 г. по 9 ноября 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 387 195 пассажиров и 221 299 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 6 480 рейсов.В первую очередь через паромную переправу перевозят рейсовые автобусы и грузовики со скоропортящимися грузами. По Крымскому мосту следуют автомобили массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательную процедуру досмотра. Также можно воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы России.

https://crimea.ria.ru/20231109/parom-v-sevastopole-ostanovil-rabotu-1132677414.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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