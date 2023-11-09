https://crimea.ria.ru/20231109/shtormovoe-preduprezhdenie-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-1132678736.html
Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа
Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа
На Керченской паромной переправе в четверг штормовое предупреждение из-за ветра. Об этом сообщили в Росморречфлоте.
2023-11-09T10:04
2023-11-09T10:04
2023-11-09T10:24
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За последние сутки паромы выполнили 13 рейсов. С 17 июля, когда была возобновлена работа Керченской паромной переправы, перевезено 186 138 пассажиров и 59 296 автомобилей.Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 г. по 9 ноября 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 387 195 пассажиров и 221 299 грузовиков. Паромами совокупно выполнено 6 480 рейсов.В первую очередь через паромную переправу перевозят рейсовые автобусы и грузовики со скоропортящимися грузами. По Крымскому мосту следуют автомобили массой до 3,5 тонн, которые проходят обязательную процедуру досмотра. Также можно воспользоваться альтернативным сухопутным маршрутом через новые регионы России.
https://crimea.ria.ru/20231109/parom-v-sevastopole-ostanovil-rabotu-1132677414.html
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Штормовое предупреждение: как работает Керченская переправа
На Керченской паромной переправе объявлено штормовое предупреждение из-за ветра
10:04 09.11.2023 (обновлено: 10:24 09.11.2023)
На Керченской паромной переправе в четверг штормовое предупреждение из-за ветра. Об этом сообщили в Росморречфлоте.