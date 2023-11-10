Рейтинг@Mail.ru
Что будет с ценами на противовирусные препараты - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231110/chto-budet-s-tsenami-na-protivovirusnye-preparaty-1132699416.html
Что будет с ценами на противовирусные препараты
Что будет с ценами на противовирусные препараты - РИА Новости Крым, 10.11.2023
Что будет с ценами на противовирусные препараты
Предельные отпускные цены на ряд жизненно важных противовирусных лекарств в России не будут меняться до 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 10.11.2023
2023-11-10T08:28
2023-11-10T08:28
россия
минздрав рф
лекарства
цены и тарифы
общество
новости
здоровье
здравоохранение в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123884894_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_461a27843356f8c471a050dad271a381.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Предельные отпускные цены на ряд жизненно важных противовирусных лекарств в России не будут меняться до 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.На интернет-портале правовой информации опубликовано постановление правительства, которое продлевает решение о государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, до 1 января 2025 года.Ранее сообщалось, что в Севастополе на льготные лекарственное обеспечение пациентов с редкими заболеваниями направят 63,2 миллиона рублей. 11 миллионов перераспределят на лечение коронавирусной инфекции. Также будет увеличено государственное задание на 31, 6 млн рублей на паллиативную медицинскую помощь и на диагностику гепатитов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский медик о новых правилах отпуска лекарств: мы к этому не готовыВ Крыму объявили войну черному рынку лекарствЛогистика и цены: что в Крыму с антибиотиками и жаропонижающими
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123884894_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_563d3435f62a4d2e826ab4b130c1859c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, минздрав рф, лекарства, цены и тарифы, общество, новости, здоровье, здравоохранение в россии
Что будет с ценами на противовирусные препараты

Цены на жизненно важные противовирусные лекарства в России не изменятся до 2025 года

08:28 10.11.2023
 
© РИА Новости КрымАптека
Аптека - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Предельные отпускные цены на ряд жизненно важных противовирусных лекарств в России не будут меняться до 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"До 1 января 2025 года не будут меняться предельные отпускные цены, установленные на ряд противовирусных лекарств из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП)", – уточнили в ведомстве.

На интернет-портале правовой информации опубликовано постановление правительства, которое продлевает решение о государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, до 1 января 2025 года.
Ранее сообщалось, что в Севастополе на льготные лекарственное обеспечение пациентов с редкими заболеваниями направят 63,2 миллиона рублей. 11 миллионов перераспределят на лечение коронавирусной инфекции. Также будет увеличено государственное задание на 31, 6 млн рублей на паллиативную медицинскую помощь и на диагностику гепатитов.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымский медик о новых правилах отпуска лекарств: мы к этому не готовы
В Крыму объявили войну черному рынку лекарств
Логистика и цены: что в Крыму с антибиотиками и жаропонижающими
 
РоссияМинздрав РФЛекарстваЦены и тарифыОбществоНовостиЗдоровьеЗдравоохранение в России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:40События на Ближнем Востоке и на Украине связаны напрямую – Мирошник
10:15В Алуште капитально отремонтируют детскую поликлинику
09:56Что происходит на Керченской паромной переправе в пятницу утром
09:18Без воды и света: где в Крыму отключения в пятницу
08:52Почему поставки самолетов F-16 не помогут Зеленскому
08:28Что будет с ценами на противовирусные препараты
08:02Ситуация на Крымском мосту: что известно
07:47Эксперт оценил новый батальон ВС РФ из бывших украинских военнопленных
07:26Над Крымом перехвачены два беспилотника – Минобороны
07:13Путин заслушал доклады о ходе СВО в штабе Южного военного округа
06:37Борьба по правилам: как победить насекомых и грызунов в многоэтажках
06:04На что планируют "тратить" бюджет Крыма в 2024 году
00:01Заморозки в Крыму: прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 10 ноября
22:59Главные новости Крыма: 9 ноября
22:23Главное за день: 9 ноября
21:47Юмор спасает: команды из новых регионов приезжают в Крым играть в КВН
21:06Севастополь способен сыграть важную роль в отношениях стран БРИКС
20:41Мирный житель ранен в Старомихайловке при сбросе боеприпаса с БПЛА
20:32За шампанским из Крыма встают в очередь в Москве
Лента новостейМолния