https://crimea.ria.ru/20231110/chto-budet-s-tsenami-na-protivovirusnye-preparaty-1132699416.html

Что будет с ценами на противовирусные препараты

Что будет с ценами на противовирусные препараты - РИА Новости Крым, 10.11.2023

Что будет с ценами на противовирусные препараты

Предельные отпускные цены на ряд жизненно важных противовирусных лекарств в России не будут меняться до 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на... РИА Новости Крым, 10.11.2023

2023-11-10T08:28

2023-11-10T08:28

2023-11-10T08:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Предельные отпускные цены на ряд жизненно важных противовирусных лекарств в России не будут меняться до 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.На интернет-портале правовой информации опубликовано постановление правительства, которое продлевает решение о государственной регистрации предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, до 1 января 2025 года.Ранее сообщалось, что в Севастополе на льготные лекарственное обеспечение пациентов с редкими заболеваниями направят 63,2 миллиона рублей. 11 миллионов перераспределят на лечение коронавирусной инфекции. Также будет увеличено государственное задание на 31, 6 млн рублей на паллиативную медицинскую помощь и на диагностику гепатитов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский медик о новых правилах отпуска лекарств: мы к этому не готовыВ Крыму объявили войну черному рынку лекарствЛогистика и цены: что в Крыму с антибиотиками и жаропонижающими

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2023

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россия, минздрав рф, лекарства, цены и тарифы, общество, новости, здоровье, здравоохранение в россии