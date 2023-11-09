https://crimea.ria.ru/20231109/glavnoe-za-den-9-noyabrya-1132698549.html

Главное за день: 9 ноября

Главное за день: 9 ноября - РИА Новости Крым, 09.11.2023

Главное за день: 9 ноября

Замгенсека НАТО заявил, что альянсу не хватает мощностей для удовлетворения запросов Украины. Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 14 РИА Новости Крым, 09.11.2023

2023-11-09T22:23

2023-11-09T22:23

2023-11-09T22:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Замгенсека НАТО заявил, что альянсу не хватает мощностей для удовлетворения запросов Украины. Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 14 февраля 2024 года. С начала года на службу по контракту в армию России приняты 410 тысяч человек. ВСУ потеряли в боях 795 боевиков за сутки. Из Казахстана пытаются делать вторую Украину. Ракетный удар по Скадовску.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым. Удар по СкадовскуУтром в четверг украинские боевики произвели ракетный обстрел Скадовска. Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения. Изначально губернатор региона Владимир Сальдо сообщал о семи пострадавших. Позже в минздраве области сообщили об 11 раненых, которым понадобилась госпитализация.НАТО: мы не можем удовлетворить УкраинуМощностей военно-промышленного комплекса стран НАТО не хватает для удовлетворения запросов Украины, но альянс продолжит оказывать киевскому режиму поддержку. Об этом заявил заместитель генсека организации Мирча Джоанэ на брифинге в Бухаресте.Военное положение и мобилизация на УкраинеЗеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине - на этот раз до 14 февраля 2024 года. Президент Украины подписал законы, ранее принятые Верховной радой, о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.Пополнение армии РоссииНа службу по контракту в Вооруженных Силах России с начала года приняты 410 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.Провальные атаки ВСУВСУ потеряли за сутки еще 795 боевиков, вооружения и технику, в том числе иностранную, российские военные отбили восемь вражеских атак и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы. Об этом o в четверг пресс-служба Минобороны РФ.Запад пытается "поджечь" КазахстанЗапад в ближайшее время предпримет активные попытки "поджечь" Казахстан и столкнуть его с Россией, сделав из этой республики вторую Украину. Такой прогноз озвучил доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин в эфире радио "Спутник в Крыму"."Сейчас Казахстан намеренно "разогревают" на антироссийских смыслах, там работает множество западных НКО (некоммерческих организаций – ред.). Казахстан пытаются превратить в очередную Украину. Это очень схожая политическая игра, связанная с огромной протяженностью границы, наличием этнических проблем, спорных исторических вопросов. Очень возможно, что все эти вопросы будут "разогревать" в Казахстане в деструктивном антирусском направлении", - сказал Ирхин.

https://crimea.ria.ru/20231109/vsu-vypustili-rakety-po-skadovsku--mnogo-ranenykh-1132681438.html

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https://crimea.ria.ru/20231109/nardep-ukrainy-parasyuk-osuzhden-v-rossii-na-11-let--kak-i-za-chto-1132693186.html

https://crimea.ria.ru/20231109/putin-nazval-odnu-iz-vazhneyshikh-otrasley-sotrudnichestva-rf-i-kazakhstana-1132683169.html

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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