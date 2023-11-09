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Главное за день: 9 ноября - РИА Новости Крым, 09.11.2023
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Главное за день: 9 ноября
Главное за день: 9 ноября - РИА Новости Крым, 09.11.2023
Главное за день: 9 ноября
Замгенсека НАТО заявил, что альянсу не хватает мощностей для удовлетворения запросов Украины. Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 14 РИА Новости Крым, 09.11.2023
2023-11-09T22:23
2023-11-09T22:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Замгенсека НАТО заявил, что альянсу не хватает мощностей для удовлетворения запросов Украины. Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 14 февраля 2024 года. С начала года на службу по контракту в армию России приняты 410 тысяч человек. ВСУ потеряли в боях 795 боевиков за сутки. Из Казахстана пытаются делать вторую Украину. Ракетный удар по Скадовску.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым. Удар по СкадовскуУтром в четверг украинские боевики произвели ракетный обстрел Скадовска. Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения. Изначально губернатор региона Владимир Сальдо сообщал о семи пострадавших. Позже в минздраве области сообщили об 11 раненых, которым понадобилась госпитализация.НАТО: мы не можем удовлетворить УкраинуМощностей военно-промышленного комплекса стран НАТО не хватает для удовлетворения запросов Украины, но альянс продолжит оказывать киевскому режиму поддержку. Об этом заявил заместитель генсека организации Мирча Джоанэ на брифинге в Бухаресте.Военное положение и мобилизация на УкраинеЗеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине - на этот раз до 14 февраля 2024 года. Президент Украины подписал законы, ранее принятые Верховной радой, о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.Пополнение армии РоссииНа службу по контракту в Вооруженных Силах России с начала года приняты 410 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.Провальные атаки ВСУВСУ потеряли за сутки еще 795 боевиков, вооружения и технику, в том числе иностранную, российские военные отбили восемь вражеских атак и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы. Об этом o в четверг пресс-служба Минобороны РФ.Запад пытается "поджечь" КазахстанЗапад в ближайшее время предпримет активные попытки "поджечь" Казахстан и столкнуть его с Россией, сделав из этой республики вторую Украину. Такой прогноз озвучил доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин в эфире радио "Спутник в Крыму"."Сейчас Казахстан намеренно "разогревают" на антироссийских смыслах, там работает множество западных НКО (некоммерческих организаций – ред.). Казахстан пытаются превратить в очередную Украину. Это очень схожая политическая игра, связанная с огромной протяженностью границы, наличием этнических проблем, спорных исторических вопросов. Очень возможно, что все эти вопросы будут "разогревать" в Казахстане в деструктивном антирусском направлении", - сказал Ирхин.
https://crimea.ria.ru/20231109/vsu-vypustili-rakety-po-skadovsku--mnogo-ranenykh-1132681438.html
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Главное за день: 9 ноября

Главные события и заявления четверга, 9 ноября

22:23 09.11.2023
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Замгенсека НАТО заявил, что альянсу не хватает мощностей для удовлетворения запросов Украины. Зеленский продлил военное положение и мобилизацию на Украине до 14 февраля 2024 года. С начала года на службу по контракту в армию России приняты 410 тысяч человек. ВСУ потеряли в боях 795 боевиков за сутки. Из Казахстана пытаются делать вторую Украину. Ракетный удар по Скадовску.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Удар по Скадовску

Утром в четверг украинские боевики произвели ракетный обстрел Скадовска. Одну ракету сбила ПВО, другая попала в частный сектор, несколько домов получили повреждения. Изначально губернатор региона Владимир Сальдо сообщал о семи пострадавших. Позже в минздраве области сообщили об 11 раненых, которым понадобилась госпитализация.
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
12:12
ВСУ выпустили ракеты по Скадовску – много раненых

НАТО: мы не можем удовлетворить Украину

Мощностей военно-промышленного комплекса стран НАТО не хватает для удовлетворения запросов Украины, но альянс продолжит оказывать киевскому режиму поддержку. Об этом заявил заместитель генсека организации Мирча Джоанэ на брифинге в Бухаресте.
"Наши лидеры в евроатлантическом мире и наши глобальные партнеры продолжают поддерживать Украину… Но у нас пока нет достаточных производственных мощностей, чтобы помогать Украине в том объеме и теми темпами, которые у нас просят", - цитирует Джоанэ РИА Новости.
Расчет БРК Бастион - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
08:48
"Бесподобная" ракета: в США восхитились уникальным русским оружием

Военное положение и мобилизация на Украине

Зеленский продлил военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине - на этот раз до 14 февраля 2024 года. Президент Украины подписал законы, ранее принятые Верховной радой, о продлении срока действия военного положения и всеобщей мобилизации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
10:10
Грабеж на выживание: что делят Зеленский и Залужный

Пополнение армии России

На службу по контракту в Вооруженных Силах России с начала года приняты 410 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.
"В настоящий момент в общей сложности с 1 января текущего года на контракт принято около 410 тысяч человек. Эта работа по привлечению военнослужащих на контракт будет продолжена и в следующем году, решение президентом принято", - сказал Медведев в ходе посещения полигона Алабино в Подмосковье и встречи с военнослужащими.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
15:27
"Чудовищная ложь": Захарова оценила заявления Запада об антисемитизме

Провальные атаки ВСУ

ВСУ потеряли за сутки еще 795 боевиков, вооружения и технику, в том числе иностранную, российские военные отбили восемь вражеских атак и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы. Об этом o в четверг пресс-служба Минобороны РФ.
Правосудие - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
16:21
Нардеп Украины Парасюк осужден в России на 11 лет – как и за что

Запад пытается "поджечь" Казахстан

Запад в ближайшее время предпримет активные попытки "поджечь" Казахстан и столкнуть его с Россией, сделав из этой республики вторую Украину. Такой прогноз озвучил доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки" Севастопольского госуниверситета Александр Ирхин в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Сейчас Казахстан намеренно "разогревают" на антироссийских смыслах, там работает множество западных НКО (некоммерческих организаций – ред.). Казахстан пытаются превратить в очередную Украину. Это очень схожая политическая игра, связанная с огромной протяженностью границы, наличием этнических проблем, спорных исторических вопросов. Очень возможно, что все эти вопросы будут "разогревать" в Казахстане в деструктивном антирусском направлении", - сказал Ирхин.
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