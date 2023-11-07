Главное за день: 7 ноября
Главные события и заявления вторника, 7 ноября
© Пресс-служба Президента Украины через APГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© Пресс-служба Президента Украины через AP
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Потери ВСУ за сутки превысили 750 человек, сбиты два украинских истребителя и 33 беспилотника. НАТО приостановят участие в Договоре об обычных вооружениях в Европе. В США заговорили о свержении Зеленского. Зеленскому внесли представление об отставке Залужного. Семьи погибших бойцов СВО освободят от поручительства по кредитам. На Всемирный фестиваль молодежи в России подали заявки 180 стран.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Успехи Армии России
Российские подразделения за прошедшие сутки отразили восемь атак противника, потери ВСУ составили порядка 760 военнослужащих и 20 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских истребителя Су-27 и МиГ-29 в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 33 вражеских беспилотника над новыми территориями.
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Приостановка ДОВСЕ
Государства-члены НАТО приостановят участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода России из соглашения. О приостановке объявила Великобритания. В МИД Германии заявили, что Берлин намерен продолжить выполнение некоторых пунктов ДОВСЕ, таких как обмен данными с заинтересованными европейскими государствами.
По мнению эксперта Ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политического анализа и социологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, приостановка участия стран-членов НАТО в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе сама по себе никак не влияет на общую ситуацию в области безопасности, поскольку данное соглашение уже давно не функционировало.
Зеленский и Залужный
Появившаяся в американском медиапространстве тема возможного военного переворота на Украине во главе с руководителем ГУР минобороны Кириллом Будановым – это элемент давления Белого дома на президента Владимира Зеленского из-за его решения не проводить выборы. Такое мнение выразил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.
Тем временем министр обороны Украины Рустем Умеров внес в ставку верховного главнокомандующего Владимира Зеленского представление об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного.
Ряд СМИ ранее сообщал о наличии конфликта между Зеленским и Залужным относительно ситуации на фронте и методах ведения боевых действий.
Освобождение от поручительства
Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который освобождает от обязательств по договорам поручительства по кредиту участников спецоперации, получивших тяжелое ранение или признанных инвалидами, а также семьи бойцов СВО в случае их гибели. Согласно действующему российскому законодательству, поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник. В случае его гибели обязательства переходят к семье: супруге, родителям или детям. Новый закон избавит от этой "непосильной ноши", отметил председатель ГД Вячеслав Володин.
Всемирный фестиваль молодежи
Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в России в марте, подали молодежные организации 180 стран мира, в том числе тех государств, руководство которых вводит антироссийские санкции. Об этом рассказал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. По его словам, прием заявок сейчас продолжается, и они продолжают поступать. Фестиваль будет проходить в марте на федеральной территории "Сириус".
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