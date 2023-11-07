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Главное за день: 7 ноября - РИА Новости Крым, 07.11.2023
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Главное за день: 7 ноября
Главное за день: 7 ноября - РИА Новости Крым, 07.11.2023
Главное за день: 7 ноября
Потери ВСУ за сутки превысили 750 человек, сбиты два украинских истребителя и 33 беспилотника. НАТО приостановят участие в Договоре об обычных вооружениях в... РИА Новости Крым, 07.11.2023
2023-11-07T23:15
2023-11-07T23:15
главное за день
новости
сергей кириенко
валерий залужный
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
владимир зеленский (президент украины)
армия и флот
украина
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Потери ВСУ за сутки превысили 750 человек, сбиты два украинских истребителя и 33 беспилотника. НАТО приостановят участие в Договоре об обычных вооружениях в Европе. В США заговорили о свержении Зеленского. Зеленскому внесли представление об отставке Залужного. Семьи погибших бойцов СВО освободят от поручительства по кредитам. На Всемирный фестиваль молодежи в России подали заявки 180 стран.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Успехи Армии РоссииРоссийские подразделения за прошедшие сутки отразили восемь атак противника, потери ВСУ составили порядка 760 военнослужащих и 20 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских истребителя Су-27 и МиГ-29 в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 33 вражеских беспилотника над новыми территориями. Приостановка ДОВСЕГосударства-члены НАТО приостановят участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода России из соглашения. О приостановке объявила Великобритания. В МИД Германии заявили, что Берлин намерен продолжить выполнение некоторых пунктов ДОВСЕ, таких как обмен данными с заинтересованными европейскими государствами.По мнению эксперта Ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политического анализа и социологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, приостановка участия стран-членов НАТО в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе сама по себе никак не влияет на общую ситуацию в области безопасности, поскольку данное соглашение уже давно не функционировало. Зеленский и ЗалужныйПоявившаяся в американском медиапространстве тема возможного военного переворота на Украине во главе с руководителем ГУР минобороны Кириллом Будановым – это элемент давления Белого дома на президента Владимира Зеленского из-за его решения не проводить выборы. Такое мнение выразил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.Тем временем министр обороны Украины Рустем Умеров внес в ставку верховного главнокомандующего Владимира Зеленского представление об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного. Ряд СМИ ранее сообщал о наличии конфликта между Зеленским и Залужным относительно ситуации на фронте и методах ведения боевых действий. Освобождение от поручительстваГосдума в первом чтении одобрила законопроект, который освобождает от обязательств по договорам поручительства по кредиту участников спецоперации, получивших тяжелое ранение или признанных инвалидами, а также семьи бойцов СВО в случае их гибели. Согласно действующему российскому законодательству, поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник. В случае его гибели обязательства переходят к семье: супруге, родителям или детям. Новый закон избавит от этой "непосильной ноши", отметил председатель ГД Вячеслав Володин. Всемирный фестиваль молодежиЗаявки на участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в России в марте, подали молодежные организации 180 стран мира, в том числе тех государств, руководство которых вводит антироссийские санкции. Об этом рассказал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. По его словам, прием заявок сейчас продолжается, и они продолжают поступать. Фестиваль будет проходить в марте на федеральной территории "Сириус".
https://crimea.ria.ru/20231107/stalo-izvestno-o-sostoyanii-yuriya-solomina-1132616779.html
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главное за день, новости, сергей кириенко, валерий залужный, потери всу , всу (вооруженные силы украины), владимир зеленский (президент украины), армия и флот, украина, в мире
Главное за день: 7 ноября

Главные события и заявления вторника, 7 ноября

23:15 07.11.2023
 
© Пресс-служба Президента Украины через APГлавнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный
© Пресс-служба Президента Украины через AP
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. Потери ВСУ за сутки превысили 750 человек, сбиты два украинских истребителя и 33 беспилотника. НАТО приостановят участие в Договоре об обычных вооружениях в Европе. В США заговорили о свержении Зеленского. Зеленскому внесли представление об отставке Залужного. Семьи погибших бойцов СВО освободят от поручительства по кредитам. На Всемирный фестиваль молодежи в России подали заявки 180 стран.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Успехи Армии России

Российские подразделения за прошедшие сутки отразили восемь атак противника, потери ВСУ составили порядка 760 военнослужащих и 20 единиц техники, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
Кроме того, российские системы противовоздушной обороны сбили два украинских истребителя Су-27 и МиГ-29 в Харьковской области и Донецкой Народной Республике, перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожили 33 вражеских беспилотника над новыми территориями.
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Стало известно о состоянии Юрия Соломина

Приостановка ДОВСЕ

Государства-члены НАТО приостановят участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) после выхода России из соглашения. О приостановке объявила Великобритания. В МИД Германии заявили, что Берлин намерен продолжить выполнение некоторых пунктов ДОВСЕ, таких как обмен данными с заинтересованными европейскими государствами.
По мнению эксперта Ассоциации военных политологов, заведующего кафедрой политического анализа и социологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрея Кошкина, приостановка участия стран-членов НАТО в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе сама по себе никак не влияет на общую ситуацию в области безопасности, поскольку данное соглашение уже давно не функционировало.
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Чем грозит приостановка участия НАТО в Договоре о вооружениях в Европе

Зеленский и Залужный

Появившаяся в американском медиапространстве тема возможного военного переворота на Украине во главе с руководителем ГУР минобороны Кириллом Будановым – это элемент давления Белого дома на президента Владимира Зеленского из-за его решения не проводить выборы. Такое мнение выразил замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.
Тем временем министр обороны Украины Рустем Умеров внес в ставку верховного главнокомандующего Владимира Зеленского представление об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного.
Ряд СМИ ранее сообщал о наличии конфликта между Зеленским и Залужным относительно ситуации на фронте и методах ведения боевых действий.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Вчера, 21:14
При обстреле Донецка пострадали более 20 человек: ДОПОЛНЕНО

Освобождение от поручительства

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, который освобождает от обязательств по договорам поручительства по кредиту участников спецоперации, получивших тяжелое ранение или признанных инвалидами, а также семьи бойцов СВО в случае их гибели. Согласно действующему российскому законодательству, поручитель отвечает перед кредитором в том же объеме, что и должник. В случае его гибели обязательства переходят к семье: супруге, родителям или детям. Новый закон избавит от этой "непосильной ноши", отметил председатель ГД Вячеслав Володин.
Граница на замке: как пограничники в Крыму ловят диверсантов с земли, воды и неба - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
Вчера, 10:19
На земле, на воде и в воздухе: как охраняют границы Крыма - ВИДЕО

Всемирный фестиваль молодежи

Заявки на участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в России в марте, подали молодежные организации 180 стран мира, в том числе тех государств, руководство которых вводит антироссийские санкции. Об этом рассказал первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко. По его словам, прием заявок сейчас продолжается, и они продолжают поступать. Фестиваль будет проходить в марте на федеральной территории "Сириус".
Красный флаг на Красной площади. Демонстрация мощи Советской армии на военном параде. Празднование годовщины Великой Октябрьской Социалистической революции. Диплом World Press Photo, 1988 - РИА Новости, 1920, 07.11.2023
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Что отмечают в России 7 ноября
 
Главное за деньНовостиСергей КириенкоВалерий ЗалужныйПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Владимир Зеленский (президент Украины)Армия и флотУкраинаВ мире
 
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