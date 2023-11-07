https://crimea.ria.ru/20231107/zelenskomu-vnesli-predstavlenie-ob-otstavke-zaluzhnogo--deputat-rady-1132631015.html

Зеленскому внесли представление об отставке Залужного – депутат Рады

Зеленскому внесли представление об отставке Залужного – депутат Рады - РИА Новости Крым, 07.11.2023

Зеленскому внесли представление об отставке Залужного – депутат Рады

Депутат Верховной рады Украины Владимир Арьев сообщил, что министр обороны страны Рустем Умеров внес в ставку верховного главнокомандующего Владимира Зеленского РИА Новости Крым, 07.11.2023

2023-11-07T17:40

2023-11-07T17:40

2023-11-07T17:53

украина

валерий залужный

рустем умеров

всу (вооруженные силы украины)

минобороны украины

новости

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Депутат Верховной рады Украины Владимир Арьев сообщил, что министр обороны страны Рустем Умеров внес в ставку верховного главнокомандующего Владимира Зеленского представление об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного.Нардеп добавил, что не может утверждать, произойдет ли отставка. Политик предположил, что это может быть "элементом давления или шантажа".Ряд СМИ ранее сообщал о наличии конфликта между Зеленским и Залужным относительно ситуации на фронте и методах ведения боевых действий. На прошлой неделе Залужный в интервью The Economist признал ситуацию на поле боя тупиковой для Украины, фактическую невозможность "глубокого и красивого прорыва" ВСУ и провал затеи дойти до Крыма. По его словам, помочь украинским войскам улучшить ситуацию могли бы технологически совершенные виды вооружений и объединение их возможностей. Однако, как утверждает главком ВСУ, западные союзники проявили чрезмерную осторожность в поставках Киеву вооружений и на шаг отставали от потребностей украинской армии на фронте.Зеленский опроверг слова главкома ВСУ, заявив, что сложившаяся для украинских войск ситуация на поле боя не является "патовой". Политолог Андрей Никифоров выразил мнение, что признания Залужного о провале контрнаступления свидетельствуют об обострении внутренних конфликтов в руководстве киевского режима и о том, что в скором времени будут назначены главные виновники украинских неудач на фронте. Читайте также на РИА Новости Крым: Глава Минбороны Украины Умеров решил радикально изменить вооруженные силы Цирку Зеленского гасят огни Белый дом боится: почему в США заговорили о свержении Зеленского

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украина, валерий залужный, рустем умеров, всу (вооруженные силы украины), минобороны украины, новости, владимир зеленский (президент украины)