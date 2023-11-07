Зеленскому внесли представление об отставке Залужного – депутат Рады
Депутат Рады Арьев: Умеров внес в ставку Зеленского представление об отставке Залужного
17:40 07.11.2023 (обновлено: 17:53 07.11.2023)
© t.me/CinCAFUГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (по центру)
© t.me/CinCAFU
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Депутат Верховной рады Украины Владимир Арьев сообщил, что министр обороны страны Рустем Умеров внес в ставку верховного главнокомандующего Владимира Зеленского представление об увольнении главкома ВСУ Валерия Залужного.
"Только что я получил информацию из надежного источника о том, что министр обороны внес представление в ставку верховного главнокомандующего об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного", - написал Арьев на своей странице в социальной сети.
Нардеп добавил, что не может утверждать, произойдет ли отставка. Политик предположил, что это может быть "элементом давления или шантажа".
Ряд СМИ ранее сообщал о наличии конфликта между Зеленским и Залужным относительно ситуации на фронте и методах ведения боевых действий.
На прошлой неделе Залужный в интервью The Economist признал ситуацию на поле боя тупиковой для Украины, фактическую невозможность "глубокого и красивого прорыва" ВСУ и провал затеи дойти до Крыма. По его словам, помочь украинским войскам улучшить ситуацию могли бы технологически совершенные виды вооружений и объединение их возможностей. Однако, как утверждает главком ВСУ, западные союзники проявили чрезмерную осторожность в поставках Киеву вооружений и на шаг отставали от потребностей украинской армии на фронте.
Зеленский опроверг слова главкома ВСУ, заявив, что сложившаяся для украинских войск ситуация на поле боя не является "патовой".
Политолог Андрей Никифоров выразил мнение, что признания Залужного о провале контрнаступления свидетельствуют об обострении внутренних конфликтов в руководстве киевского режима и о том, что в скором времени будут назначены главные виновники украинских неудач на фронте.
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