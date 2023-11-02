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Медведев заявил о риске прямого столкновения Польши с РФ и Белоруссией

Медведев заявил о риске прямого столкновения Польши с РФ и Белоруссией - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Медведев заявил о риске прямого столкновения Польши с РФ и Белоруссией

Наращивание Польшей военного потенциала, а также ее военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией. А... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T22:07

2023-11-02T22:07

2023-11-02T22:07

дмитрий медведев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Наращивание Польшей военного потенциала, а также ее военного присутствия на Украине может спровоцировать прямое столкновение Варшавы с Белоруссией и Россией. А в случае поддержки со стороны ее союзников по НАТО - привести к опасным последствиям для всего мира. Об этом в статье для "Российской газеты" написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он напомнил, что отношения России и Польши никогда не были "простыми и безоблачными", несмотря на неоднократные попытки российской стороны найти пути к примирению и превратить ее в союзника. Эти попытки провалились, констатировал Медведев. А последние десятилетия показали, что основа идеологии этого государства - быть "каменным бастионом Запада в борьбе с Россией", вытеснить РФ из Восточной Европы, а в идеале - добиться ее развала. И это даже невзирая на взаимные экономические интересы."Квинтэссенцией исторической польской паранойи стала идея ее руководства о компенсации со стороны России за некие "угнетения". Самый активный ее проводник, некий замминистра иностранных дел Мулярчик, мечтает о том, что после получения желанных Варшавой репараций с Германии размером чуть ли не в триллион евро можно будет запросить аналогичную, а то и большую сумму с Москвы. Что же, наша страна вполне может ответить зеркально. Список исторических счетов, за которые поляки должны заплатить, достаточно обширен", - заметил Медведев.Нынешняя политика Варшавы, наращивание собственного военного потенциала, а также польского военного присутствия на Украине, могут вылиться в прямое столкновение Польши с Белоруссией и Россией, пишет Медведев. Но в случае, если авантюрные действия Польши "необдуманно" поддержат страны-союзники по НАТО, последствия для всего мира будут непредсказуемыми: "И тогда Польша выполнит роль "гиены Европы", развязавшей третью мировую войну".В целом, политика, которую планомерно проводит Варшава, не дает повода для оптимизма, отметил Медведев . "Эта страна все еще ждет удобного момента, чтобы снова залить кровью Восточную Европу ради достижения собственных целей", - резюмировал глава Совбеза РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев назвал условие для ввода польских войск на УкраинуБритания разместит в Польше свои истребители TyphoonПолитолог назвал событие, с которого начнется распад НАТОПоследнее предупреждение: политолог о статье Медведева

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, польша, россия, украина, мнения, политика, новости, нато, белоруссия