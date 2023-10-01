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Британия разместит в Польше свои истребители Typhoon - РИА Новости Крым, 01.10.2023
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Британия разместит в Польше свои истребители Typhoon
Британия разместит в Польше свои истребители Typhoon - РИА Новости Крым, 01.10.2023
Британия разместит в Польше свои истребители Typhoon
Великобритания намерена разместить свои истребители Typhoon на территории Польши для защиты от России. Об этом заявил министр обороны страны Грант Шэппс на... РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T18:38
2023-10-01T19:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Великобритания намерена разместить свои истребители Typhoon на территории Польши для защиты от России. Об этом заявил министр обороны страны Грант Шэппс на съезде Консервативной партии.По словам Шэппса, в преддверии парламентских выборов в Польше размещение британских истребителей является "мощным сигналом о том, что Великобритания поддерживает свободу и демократию у своих союзников".Ранее Шэппс сообщил, что военное руководство страны обсуждает возможность отправки на Украину свои войск, которые должны будут участвовать в подготовке военнослужащих ВСУ. Он также добавил, что сейчас есть возможность перенести на украинскую территорию производство вооружений и боеприпасов.Однако позже премьер-министр Риши Сунак заявил, что Лондон не будет отправлять своих военных на Украину для участия в конфликте. Он добавил, что обучение военных на Украине возможно, но не сейчас, поскольку это вопрос "долгосрочной перспективы".Читайте также на РИА Новости Крым:Переобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почемуВспышка "украинофилии" в Польше закончилась – политологКонфликт Польши и Украины – провал политики Вашингтона
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великобритания, польша, в мире, безопасность, новости, россия, оружие
Британия разместит в Польше свои истребители Typhoon

Минобороны Британии: Лондон разместит истребители Typhoon в Польше "для защиты от России"

18:38 01.10.2023 (обновлено: 19:38 01.10.2023)
 
© AFP 2018 / Andrew YatesИстребители "Тайфун" британских королевских ВВС. Архивное фото
Истребители Тайфун британских королевских ВВС. Архивное фото
© AFP 2018 / Andrew Yates
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Великобритания намерена разместить свои истребители Typhoon на территории Польши для защиты от России. Об этом заявил министр обороны страны Грант Шэппс на съезде Консервативной партии.
"В ответ на соответствующую просьбу от наших польских друзей Typhoon наших ВВС размещаются в Польше для поддержки нашего союзника по НАТО от возрастающей угрозы российского вмешательства", – цитирует главу ведомства РИА Новости.
По словам Шэппса, в преддверии парламентских выборов в Польше размещение британских истребителей является "мощным сигналом о том, что Великобритания поддерживает свободу и демократию у своих союзников".
Ранее Шэппс сообщил, что военное руководство страны обсуждает возможность отправки на Украину свои войск, которые должны будут участвовать в подготовке военнослужащих ВСУ. Он также добавил, что сейчас есть возможность перенести на украинскую территорию производство вооружений и боеприпасов.
Однако позже премьер-министр Риши Сунак заявил, что Лондон не будет отправлять своих военных на Украину для участия в конфликте. Он добавил, что обучение военных на Украине возможно, но не сейчас, поскольку это вопрос "долгосрочной перспективы".
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