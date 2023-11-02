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Медведев назвал условие для ввода польских войск на Украину - РИА Новости Крым, 02.11.2023
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Медведев назвал условие для ввода польских войск на Украину
Медведев назвал условие для ввода польских войск на Украину - РИА Новости Крым, 02.11.2023
Медведев назвал условие для ввода польских войск на Украину
Польша может пойти на крайне рискованные и неожиданные действия на Украине, лишь бы вернуть территории, которые, по мнению Варшавы, у нее несправедливо... РИА Новости Крым, 02.11.2023
2023-11-02T20:26
2023-11-02T20:18
дмитрий медведев
миграционная политика
польша
украина
радиомарафон "россия сегодня" ко второй годовщине крымской весны
в мире
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Польша может пойти на крайне рискованные и неожиданные действия на Украине, лишь бы вернуть территории, которые, по мнению Варшавы, у нее несправедливо отторгли. Об этом в статье для "Российской газеты" написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, территориальный вопрос остается для Польши самым болезненным. Это вкупе с русофобскими настроениями польского общества может подтолкнуть ее власти к вводу войск на территорию Украины, "которую используют как разменную монету в геополитической игре против России". "Они по сей день воспринимают потери восточных земель как чудовищную несправедливость и нарушение исторической целостности своей страны. На самом деле речь идет о банальной геополитической корысти Варшавы", - пишет Медведев.По его словам, польский и украинский народы никогда не были и не станут братскими, несмотря на лицемерные заявления Варшавы. И до киевских властей наконец стало доходить, что равноправное партнерство Варшавы и Киева - не более чем хрупкая иллюзия. Боле того, по мнению Медведева, Польша представляет прямую угрозу для украинской государственности.В этой связи он назвал "вполне вероятным" введение польских военных на Украину "для отторжения, вполне возможно, кровавого, западноукраинских земель и их присоединения к Польше". "И это понимает даже профашистский киевский режим. Последствия же для обычных украинцев могут стать просто катастрофическими - радикальная ассимиляция подвластного населения, острое социальное напряжение, которое может вылиться в тяжелейший миграционный кризис, до сих пор невиданный в Европе", - заключил Медведев.Читайте также на РИА Новости Крым:Граница на замке: поляки заблокируют украинские грузы в пунктах пропускаПереобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почемуВспышка "украинофилии" в Польше закончилась – политолог
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дмитрий медведев, миграционная политика, польша, украина, радиомарафон "россия сегодня" ко второй годовщине крымской весны, в мире, мнения
Медведев назвал условие для ввода польских войск на Украину

Медведев: Польша представляет прямую угрозу для украинской государственности

20:26 02.11.2023
 
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKIПольские военные
Польские военные - РИА Новости, 1920, 02.11.2023
© AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Польша может пойти на крайне рискованные и неожиданные действия на Украине, лишь бы вернуть территории, которые, по мнению Варшавы, у нее несправедливо отторгли. Об этом в статье для "Российской газеты" написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, территориальный вопрос остается для Польши самым болезненным. Это вкупе с русофобскими настроениями польского общества может подтолкнуть ее власти к вводу войск на территорию Украины, "которую используют как разменную монету в геополитической игре против России".
"Они по сей день воспринимают потери восточных земель как чудовищную несправедливость и нарушение исторической целостности своей страны. На самом деле речь идет о банальной геополитической корысти Варшавы", - пишет Медведев.
По его словам, польский и украинский народы никогда не были и не станут братскими, несмотря на лицемерные заявления Варшавы. И до киевских властей наконец стало доходить, что равноправное партнерство Варшавы и Киева - не более чем хрупкая иллюзия. Боле того, по мнению Медведева, Польша представляет прямую угрозу для украинской государственности.
"Поддерживая Украину в ее конфликте с Россией, Варшава с помощью "зонтика" НАТО и ЕС стремится лишь к одному - обеспечить свое тотальное господство в регионе, установив контроль над государствами, которые расположены между Варшавой и Москвой", - подчеркивает Медведев.
В этой связи он назвал "вполне вероятным" введение польских военных на Украину "для отторжения, вполне возможно, кровавого, западноукраинских земель и их присоединения к Польше".
"И это понимает даже профашистский киевский режим. Последствия же для обычных украинцев могут стать просто катастрофическими - радикальная ассимиляция подвластного населения, острое социальное напряжение, которое может вылиться в тяжелейший миграционный кризис, до сих пор невиданный в Европе", - заключил Медведев.
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Дмитрий МедведевМиграционная политикаПольшаУкраинаРадиомарафон "Россия сегодня" ко второй годовщине Крымской весныВ миреМнения
 
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