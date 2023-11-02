https://crimea.ria.ru/20231102/medvedev-nazval-uslovie-dlya-vvoda-polskikh-voysk-na-ukrainu-1132529790.html

Медведев назвал условие для ввода польских войск на Украину

Медведев назвал условие для ввода польских войск на Украину - РИА Новости Крым, 02.11.2023

Медведев назвал условие для ввода польских войск на Украину

Польша может пойти на крайне рискованные и неожиданные действия на Украине, лишь бы вернуть территории, которые, по мнению Варшавы, у нее несправедливо... РИА Новости Крым, 02.11.2023

2023-11-02T20:26

2023-11-02T20:26

2023-11-02T20:18

дмитрий медведев

миграционная политика

польша

украина

радиомарафон "россия сегодня" ко второй годовщине крымской весны

в мире

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. Польша может пойти на крайне рискованные и неожиданные действия на Украине, лишь бы вернуть территории, которые, по мнению Варшавы, у нее несправедливо отторгли. Об этом в статье для "Российской газеты" написал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, территориальный вопрос остается для Польши самым болезненным. Это вкупе с русофобскими настроениями польского общества может подтолкнуть ее власти к вводу войск на территорию Украины, "которую используют как разменную монету в геополитической игре против России". "Они по сей день воспринимают потери восточных земель как чудовищную несправедливость и нарушение исторической целостности своей страны. На самом деле речь идет о банальной геополитической корысти Варшавы", - пишет Медведев.По его словам, польский и украинский народы никогда не были и не станут братскими, несмотря на лицемерные заявления Варшавы. И до киевских властей наконец стало доходить, что равноправное партнерство Варшавы и Киева - не более чем хрупкая иллюзия. Боле того, по мнению Медведева, Польша представляет прямую угрозу для украинской государственности.В этой связи он назвал "вполне вероятным" введение польских военных на Украину "для отторжения, вполне возможно, кровавого, западноукраинских земель и их присоединения к Польше". "И это понимает даже профашистский киевский режим. Последствия же для обычных украинцев могут стать просто катастрофическими - радикальная ассимиляция подвластного населения, острое социальное напряжение, которое может вылиться в тяжелейший миграционный кризис, до сих пор невиданный в Европе", - заключил Медведев.Читайте также на РИА Новости Крым:Граница на замке: поляки заблокируют украинские грузы в пунктах пропускаПереобувание Европы: какие страны отворачиваются от Украины и почемуВспышка "украинофилии" в Польше закончилась – политолог

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дмитрий медведев, миграционная политика, польша, украина, радиомарафон "россия сегодня" ко второй годовщине крымской весны, в мире, мнения