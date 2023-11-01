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Мирная жизнь под огнем: ВСУ выпустили почти сто снарядов по Херсонщине
Мирная жизнь под огнем: ВСУ выпустили почти сто снарядов по Херсонщине - РИА Новости Крым, 01.11.2023
Мирная жизнь под огнем: ВСУ выпустили почти сто снарядов по Херсонщине
Украинские боевики продолжают артиллерийский террор мирных городов и сел левобережья Херсонской области. За минувшие сутки ВСУ выпустили почти сотню снарядов,... РИА Новости Крым, 01.11.2023
2023-11-01T10:44
2023-11-01T10:44
2023-11-01T10:44
херсонская область
обстрелы всу
новые регионы россии
новости сво
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новая каховка
днепряны
корсунка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают артиллерийский террор мирных городов и сел левобережья Херсонской области. За минувшие сутки ВСУ выпустили почти сотню снарядов, сообщают в экстренных службах региона.Больше всего прилетов зафиксировано в Алешках – 14 за минувший день. По Песчановке выпущено 11 снарядов, по Крынкам и Корсунке – по десять, по Казачьим лагерям и Днепрянам – по девять, Подстепное обстреляно восемь раз.На данный момент уточняется информация о жертвах и разрушениях инфраструктуры.ВСУ ежедневно обстреливают мирные города и населенные пункты левобережной части Херсонской области. Накануне сообщалось об одном погибшем в результате ударов мирном жителе, еще четверо получили ранения средней степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонщина под огнем ВСУ: по левобережью выпустили более 100 снарядовВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на ХерсонщинеМирный житель тяжело ранен в результате обстрелов ВСУ Херсонской области
херсонская область
новые регионы россии
алешки
каховка
новая каховка
днепряны
корсунка
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РИА Новости Крым
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херсонская область, обстрелы всу, новые регионы россии, новости сво, алешки, каховка, новая каховка, днепряны, корсунка
Мирная жизнь под огнем: ВСУ выпустили почти сто снарядов по Херсонщине
ВСУ выпустили 98 снарядов по левобережью Херсонской области за сутки