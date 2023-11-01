https://crimea.ria.ru/20231101/mirnaya-zhizn-pod-ognem-vsu-vypustili-pochti-sto-snaryadov-po-khersonschine-1132475559.html

Мирная жизнь под огнем: ВСУ выпустили почти сто снарядов по Херсонщине

Мирная жизнь под огнем: ВСУ выпустили почти сто снарядов по Херсонщине - РИА Новости Крым, 01.11.2023

Мирная жизнь под огнем: ВСУ выпустили почти сто снарядов по Херсонщине

Украинские боевики продолжают артиллерийский террор мирных городов и сел левобережья Херсонской области. За минувшие сутки ВСУ выпустили почти сотню снарядов,... РИА Новости Крым, 01.11.2023

2023-11-01T10:44

2023-11-01T10:44

2023-11-01T10:44

херсонская область

обстрелы всу

новые регионы россии

новости сво

алешки

каховка

новая каховка

днепряны

корсунка

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают артиллерийский террор мирных городов и сел левобережья Херсонской области. За минувшие сутки ВСУ выпустили почти сотню снарядов, сообщают в экстренных службах региона.Больше всего прилетов зафиксировано в Алешках – 14 за минувший день. По Песчановке выпущено 11 снарядов, по Крынкам и Корсунке – по десять, по Казачьим лагерям и Днепрянам – по девять, Подстепное обстреляно восемь раз.На данный момент уточняется информация о жертвах и разрушениях инфраструктуры.ВСУ ежедневно обстреливают мирные города и населенные пункты левобережной части Херсонской области. Накануне сообщалось об одном погибшем в результате ударов мирном жителе, еще четверо получили ранения средней степени тяжести.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонщина под огнем ВСУ: по левобережью выпустили более 100 снарядовВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на ХерсонщинеМирный житель тяжело ранен в результате обстрелов ВСУ Херсонской области

херсонская область

новые регионы россии

алешки

каховка

новая каховка

днепряны

корсунка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, новые регионы россии, новости сво, алешки, каховка, новая каховка, днепряны, корсунка