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Зеленскому конец: Захарова объяснила появление статьи о связях ЦРУ и СБУ - РИА Новости Крым, 26.10.2023
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Зеленскому конец: Захарова объяснила появление статьи о связях ЦРУ и СБУ
Зеленскому конец: Захарова объяснила появление статьи о связях ЦРУ и СБУ - РИА Новости Крым, 26.10.2023
Зеленскому конец: Захарова объяснила появление статьи о связях ЦРУ и СБУ
Резонансная статья в американской газете The Washington Post (WP) о причастности ЦРУ к терактам украинских спецслужб на территории России объясняется желанием... РИА Новости Крым, 26.10.2023
2023-10-26T16:15
2023-10-26T16:16
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
сша
украина
владимир зеленский (президент украины)
теракт
в мире
безопасность
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Резонансная статья в американской газете The Washington Post (WP) о причастности ЦРУ к терактам украинских спецслужб на территории России объясняется желанием части политической элиты США снять с себя ответственность и является предвестником скорого конца киевского режима. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По мнению Захаровой, все преступления режима Владимира Зеленского рано или поздно будут квалифицированы как международный терроризм, и часть политического истеблишмента на Западе "пытается сделать все для того, чтобы показать, что она к этому непричастна, и откреститься от безумных и кровавых террористических вылазок" украинских спецслужб."Сейчас, когда внутриполитическое пространство США готовится к очередному выборному циклу, нужно подстраховаться, занять соответствующие позиции и сыграть в очередной раз на политических раскладах. Им нужно снять с себя ответственность и показать, что они как бы непричастны, так, на всякий случай, мало ли, как будут развиваться события", - добавила представитель российского дипведомства.На этой неделе WP опубликовала статью о том, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства политолога Дарьи Дугиной и военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные ЦРУ США.По словам нынешних и бывших украинских и американских чиновников, с 2015 года ЦРУ потратило "десятки миллионов долларов на превращение украинских спецслужб в мощных союзников против Москвы".При этом, как сообщила WP со ссылкой на источники, украинские спецслужбы заранее предупреждали представителей ЦРУ в Киеве о наиболее крупных планируемых атаках. В некоторых случаях, включая первый подрыв Крымского моста, американские чиновники "выражали опасения", а в некоторых случаях "Киев получал от Вашингтона краткий ответ о нежелании США участвовать в подобных операциях".Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт в военкомате: украинский агент нейтрализованВ Крыму ФСБ задержала украинского агентаАгента украинской разведки задержали в Керчи за госизмену
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, сша, украина, владимир зеленский (президент украины), теракт, в мире, безопасность, политика
Зеленскому конец: Захарова объяснила появление статьи о связях ЦРУ и СБУ

Захарова: статья о причастности ЦРУ к терактам в России предвещает конец киевского режима

16:15 26.10.2023 (обновлено: 16:16 26.10.2023)
 
© AP Photo Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© AP Photo Yves Herman
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Резонансная статья в американской газете The Washington Post (WP) о причастности ЦРУ к терактам украинских спецслужб на территории России объясняется желанием части политической элиты США снять с себя ответственность и является предвестником скорого конца киевского режима. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Почему развернутые публикации на эту тему появляются в американских СМИ только сейчас? Тут целая цепочка причин. Во-первых, потому что начинаются выборы в США, которые диктуют свои законы средствам массовой информации… Во-вторых, определенной части политической элиты нужно сделать все для того, чтобы отмежеваться от террористической деятельности Зеленского. Они прекрасно понимают, что всему есть свой ход событий и, безусловно, киевскому режиму наступает конец", – сказала дипломат на брифинге в четверг.
По мнению Захаровой, все преступления режима Владимира Зеленского рано или поздно будут квалифицированы как международный терроризм, и часть политического истеблишмента на Западе "пытается сделать все для того, чтобы показать, что она к этому непричастна, и откреститься от безумных и кровавых террористических вылазок" украинских спецслужб.
"Сейчас, когда внутриполитическое пространство США готовится к очередному выборному циклу, нужно подстраховаться, занять соответствующие позиции и сыграть в очередной раз на политических раскладах. Им нужно снять с себя ответственность и показать, что они как бы непричастны, так, на всякий случай, мало ли, как будут развиваться события", - добавила представитель российского дипведомства.
На этой неделе WP опубликовала статью о том, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства политолога Дарьи Дугиной и военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные ЦРУ США.
По словам нынешних и бывших украинских и американских чиновников, с 2015 года ЦРУ потратило "десятки миллионов долларов на превращение украинских спецслужб в мощных союзников против Москвы".
При этом, как сообщила WP со ссылкой на источники, украинские спецслужбы заранее предупреждали представителей ЦРУ в Киеве о наиболее крупных планируемых атаках. В некоторых случаях, включая первый подрыв Крымского моста, американские чиновники "выражали опасения", а в некоторых случаях "Киев получал от Вашингтона краткий ответ о нежелании США участвовать в подобных операциях".
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваСШАУкраинаВладимир Зеленский (президент Украины)ТерактВ миреБезопасностьПолитика
 
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