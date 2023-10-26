https://crimea.ria.ru/20231026/zelenskomu-konets-zakharova-obyasnila-poyavlenie-stati-o-svyazyakh-tsru-i-sbu-1132339733.html

Зеленскому конец: Захарова объяснила появление статьи о связях ЦРУ и СБУ

Зеленскому конец: Захарова объяснила появление статьи о связях ЦРУ и СБУ - РИА Новости Крым, 26.10.2023

Зеленскому конец: Захарова объяснила появление статьи о связях ЦРУ и СБУ

Резонансная статья в американской газете The Washington Post (WP) о причастности ЦРУ к терактам украинских спецслужб на территории России объясняется желанием... РИА Новости Крым, 26.10.2023

2023-10-26T16:15

2023-10-26T16:15

2023-10-26T16:16

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Резонансная статья в американской газете The Washington Post (WP) о причастности ЦРУ к терактам украинских спецслужб на территории России объясняется желанием части политической элиты США снять с себя ответственность и является предвестником скорого конца киевского режима. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.По мнению Захаровой, все преступления режима Владимира Зеленского рано или поздно будут квалифицированы как международный терроризм, и часть политического истеблишмента на Западе "пытается сделать все для того, чтобы показать, что она к этому непричастна, и откреститься от безумных и кровавых террористических вылазок" украинских спецслужб."Сейчас, когда внутриполитическое пространство США готовится к очередному выборному циклу, нужно подстраховаться, занять соответствующие позиции и сыграть в очередной раз на политических раскладах. Им нужно снять с себя ответственность и показать, что они как бы непричастны, так, на всякий случай, мало ли, как будут развиваться события", - добавила представитель российского дипведомства.На этой неделе WP опубликовала статью о том, что ответственность за атаки на Крымский мост, Кремль и корабли Черноморского флота, а также убийства политолога Дарьи Дугиной и военкора Максима Фомина (Владлена Татарского) несут оперативники Службы безопасности Украины, подготовленные ЦРУ США.По словам нынешних и бывших украинских и американских чиновников, с 2015 года ЦРУ потратило "десятки миллионов долларов на превращение украинских спецслужб в мощных союзников против Москвы".При этом, как сообщила WP со ссылкой на источники, украинские спецслужбы заранее предупреждали представителей ЦРУ в Киеве о наиболее крупных планируемых атаках. В некоторых случаях, включая первый подрыв Крымского моста, американские чиновники "выражали опасения", а в некоторых случаях "Киев получал от Вашингтона краткий ответ о нежелании США участвовать в подобных операциях".Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ предотвратила теракт в военкомате: украинский агент нейтрализованВ Крыму ФСБ задержала украинского агентаАгента украинской разведки задержали в Керчи за госизмену

https://crimea.ria.ru/20230519/patrushev-ubiystvo-tatarskogo-i-podryv-krymskogo-mosta-koordinirovali-ssha-1128825483.html

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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, сша, украина, владимир зеленский (президент украины), теракт, в мире, безопасность, политика