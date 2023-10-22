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Все еще не встает: как готовят к операции спасенную в Мелитополе львицу - РИА Новости Крым, 22.10.2023
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Все еще не встает: как готовят к операции спасенную в Мелитополе львицу
Все еще не встает: как готовят к операции спасенную в Мелитополе львицу - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Все еще не встает: как готовят к операции спасенную в Мелитополе львицу
Львенок, привезенный в крымский парк "Тайган" из Мелитополя с переломанной лапой, все еще не окреп и не может встать на лапы. Сейчас животное находится под... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T19:39
2023-10-22T19:39
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животные
общество
белогорск
парк львов "тайган"
олег зубков
херсонская область
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Львенок, привезенный в крымский парк "Тайган" из Мелитополя с переломанной лапой, все еще не окреп и не может встать на лапы. Сейчас животное находится под наблюдением ветеринара и ожидает операций. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Парка львов Олег Зубков.В Белогорском районе пытаются спасти четырехмесячного львенка, которого правоохранительные органы конфисковали у живодеров с новых территорий. На переломанные кости животному планируют наложить титановые пластины. У четырехмесячной львицы по кличке Асада (с арабского "лев") диагностирована гиподинамия, вследствие чего очень слабо развиты кости.Однако маленькая львица не сдается и планомерно готовится к операции, которая запланирована через две недели.Что касается прогнозов, то специалисты рассчитывают, что после операции маленький хищник может пойти на поправку.Ранее в Telegram-канале администрации Мелитополя сообщалось, что сотрудники МВД по Запорожской области спасли львицу с поврежденной лапой, которую изъяли у браконьеров. Позже животное привезли в крымский Парк львов. По информации прокуратуры РФ, в Мелитополе львенок содержался в съемной квартире. Его держали в тесной клетке и не обеспечивали необходимым питанием.Читайте также на РИА Новости Крым:Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардовМаленькие обитатели сафари-парка "Тайган" в Крыму – фотолентаЗубков эвакуирует в Крым херсонский зоопарк
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Ирина Мезенцева
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крым, мелитополь, животные, общество, белогорск, парк львов "тайган", олег зубков, херсонская область, новости крыма
Все еще не встает: как готовят к операции спасенную в Мелитополе львицу

Львенок из Мелитополя не встает на лапы – ветеринары готовят его к операции в Крыму

19:39 22.10.2023
 
© Стопкадр с видео, опубликованного на канале Олега ЗубковаМаленькую львицу ждет операция
Маленькую львицу ждет операция
© Стопкадр с видео, опубликованного на канале Олега Зубкова
Читать в
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Львенок, привезенный в крымский парк "Тайган" из Мелитополя с переломанной лапой, все еще не окреп и не может встать на лапы. Сейчас животное находится под наблюдением ветеринара и ожидает операций. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Парка львов Олег Зубков.
В Белогорском районе пытаются спасти четырехмесячного львенка, которого правоохранительные органы конфисковали у живодеров с новых территорий. На переломанные кости животному планируют наложить титановые пластины. У четырехмесячной львицы по кличке Асада (с арабского "лев") диагностирована гиподинамия, вследствие чего очень слабо развиты кости.
Однако маленькая львица не сдается и планомерно готовится к операции, которая запланирована через две недели.

"Львенок не погиб. Ветеринар смотрит за ним. Мы кормим его. Он в туалет стал ходить. Но все же не движется – у него перебита передняя лапа и на задние он тоже не становится. Это результат того, что он содержался в тесной клетке и месяцы сидел без движения", - рассказал РИА Новости Крым о состоянии животного Олег Зубков.

Что касается прогнозов, то специалисты рассчитывают, что после операции маленький хищник может пойти на поправку.
Ранее в Telegram-канале администрации Мелитополя сообщалось, что сотрудники МВД по Запорожской области спасли львицу с поврежденной лапой, которую изъяли у браконьеров. Позже животное привезли в крымский Парк львов. По информации прокуратуры РФ, в Мелитополе львенок содержался в съемной квартире. Его держали в тесной клетке и не обеспечивали необходимым питанием.
На сломанную лапу наложен гипс
11 октября, 18:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Вставят титановые пластины: в Крыму пытаются спасти львицу из Мелитополя
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