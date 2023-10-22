https://crimea.ria.ru/20231022/vse-esche-ne-vstaet-kak-gotovyat-k-operatsii-spasennuyu-v-melitopole-lvitsu-1132251821.html
Все еще не встает: как готовят к операции спасенную в Мелитополе львицу
Все еще не встает: как готовят к операции спасенную в Мелитополе львицу - РИА Новости Крым, 22.10.2023
Все еще не встает: как готовят к операции спасенную в Мелитополе львицу
Львенок, привезенный в крымский парк "Тайган" из Мелитополя с переломанной лапой, все еще не окреп и не может встать на лапы. Сейчас животное находится под... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T19:39
2023-10-22T19:39
2023-10-22T19:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Львенок, привезенный в крымский парк "Тайган" из Мелитополя с переломанной лапой, все еще не окреп и не может встать на лапы. Сейчас животное находится под наблюдением ветеринара и ожидает операций. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Парка львов Олег Зубков.В Белогорском районе пытаются спасти четырехмесячного львенка, которого правоохранительные органы конфисковали у живодеров с новых территорий. На переломанные кости животному планируют наложить титановые пластины. У четырехмесячной львицы по кличке Асада (с арабского "лев") диагностирована гиподинамия, вследствие чего очень слабо развиты кости.Однако маленькая львица не сдается и планомерно готовится к операции, которая запланирована через две недели.Что касается прогнозов, то специалисты рассчитывают, что после операции маленький хищник может пойти на поправку.Ранее в Telegram-канале администрации Мелитополя сообщалось, что сотрудники МВД по Запорожской области спасли львицу с поврежденной лапой, которую изъяли у браконьеров. Позже животное привезли в крымский Парк львов. По информации прокуратуры РФ, в Мелитополе львенок содержался в съемной квартире. Его держали в тесной клетке и не обеспечивали необходимым питанием.Читайте также на РИА Новости Крым:Из зоны СВО спасли двух брошенных леопардовМаленькие обитатели сафари-парка "Тайган" в Крыму – фотолентаЗубков эвакуирует в Крым херсонский зоопарк
https://crimea.ria.ru/20231011/vstavyat-titanovye-plastiny-v-krymu-pytayutsya-spasti-lvitsu-iz-melitopolya-1132014971.html
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Ирина Мезенцева
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news.crimea@rian.ru
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Ирина Мезенцева
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крым, мелитополь, животные, общество, белогорск, парк львов "тайган", олег зубков, херсонская область, новости крыма
Все еще не встает: как готовят к операции спасенную в Мелитополе львицу
Львенок из Мелитополя не встает на лапы – ветеринары готовят его к операции в Крыму