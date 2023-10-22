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В Симферополе до ноября закрывают проезд по улице Караимская - РИА Новости Крым, 22.10.2023
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В Симферополе до ноября закрывают проезд по улице Караимская
В Симферополе до ноября закрывают проезд по улице Караимская - РИА Новости Крым, 22.10.2023
В Симферополе до ноября закрывают проезд по улице Караимская
Движение транспорта по недавно открытой улице Караимская в Симферополе ограничат утром 23 октября. Причина - ремонтные работы, предупредили в администрации... РИА Новости Крым, 22.10.2023
2023-10-22T21:13
2023-10-22T21:13
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симферополь
городская среда
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
общество
транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Движение транспорта по недавно открытой улице Караимская в Симферополе ограничат утром 23 октября. Причина - ремонтные работы, предупредили в администрации крымской столицы. Отмечается, что работы начнутся с 6 часов утра 23 октября. Завершить их планируется до 6 часов 1 ноября. Проезд ограничат по улице Караимской – на участке от Козлова до Сергеева-Ценского, включая пересечения с прилегающими улицами.Гостей и жителей крымской столицы просят учитывать информацию при планировании маршрутов передвижения по городу.С 19 по 22 октября из-за ремонтов были закрыты для транспорта участки улицы по Кавказской и Пролетарской - от Сергеева-Ценского до улицы Ленина.Движение по улицам Кавказская, Пролетарская и Караимская было открыто 31 августа. Сквозной проезд был организован от улицы Козлова до улицы Ленина с участием всех перекрестков. Работу же всех четырех полос дороги планируется запустить до первого ноября. К этому монету должны быть полностью завершены работы по благоустройству, в том числе установлены и подключены светофоры, уличное освещение, дорожные знаки и нанесена разметка.Читайте также на РИА Новости Крым:"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонтВ Симферополе ограничивают проезд по трем улицамУ вокзала в Симферополе просела дорога – фотофакт
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, городская среда, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, общество, транспорт, новости крыма
В Симферополе до ноября закрывают проезд по улице Караимская

Проезд по улице Караимская в Симферополе закрывают до 1 ноября из-за ремонта - власти

21:13 22.10.2023
 
© РИА Новости КрымКапитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе
Капитальный ремонт улицы Караимской в Симферополе - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Движение транспорта по недавно открытой улице Караимская в Симферополе ограничат утром 23 октября. Причина - ремонтные работы, предупредили в администрации крымской столицы.
Отмечается, что работы начнутся с 6 часов утра 23 октября. Завершить их планируется до 6 часов 1 ноября. Проезд ограничат по улице Караимской – на участке от Козлова до Сергеева-Ценского, включая пересечения с прилегающими улицами.
"На период проведения строительно-монтажных работ установлены предельно допустимые габаритные параметры транспортного средства – 9000x2500x3300 мм, а также общая масса и нагрузка на ось или группу осей – 20 500 кг", – сказано в сообщении.
Гостей и жителей крымской столицы просят учитывать информацию при планировании маршрутов передвижения по городу.
С 19 по 22 октября из-за ремонтов были закрыты для транспорта участки улицы по Кавказской и Пролетарской - от Сергеева-Ценского до улицы Ленина.
Движение по улицам Кавказская, Пролетарская и Караимская было открыто 31 августа. Сквозной проезд был организован от улицы Козлова до улицы Ленина с участием всех перекрестков. Работу же всех четырех полос дороги планируется запустить до первого ноября. К этому монету должны быть полностью завершены работы по благоустройству, в том числе установлены и подключены светофоры, уличное освещение, дорожные знаки и нанесена разметка.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымСимферопольГородская средаРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогОбществоТранспортНовости Крыма
 
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