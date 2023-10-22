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В Симферополе до ноября закрывают проезд по улице Караимская

В Симферополе до ноября закрывают проезд по улице Караимская - РИА Новости Крым, 22.10.2023

В Симферополе до ноября закрывают проезд по улице Караимская

Движение транспорта по недавно открытой улице Караимская в Симферополе ограничат утром 23 октября. Причина - ремонтные работы, предупредили в администрации... РИА Новости Крым, 22.10.2023

2023-10-22T21:13

2023-10-22T21:13

2023-10-22T21:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт - РИА Новости Крым. Движение транспорта по недавно открытой улице Караимская в Симферополе ограничат утром 23 октября. Причина - ремонтные работы, предупредили в администрации крымской столицы. Отмечается, что работы начнутся с 6 часов утра 23 октября. Завершить их планируется до 6 часов 1 ноября. Проезд ограничат по улице Караимской – на участке от Козлова до Сергеева-Ценского, включая пересечения с прилегающими улицами.Гостей и жителей крымской столицы просят учитывать информацию при планировании маршрутов передвижения по городу.С 19 по 22 октября из-за ремонтов были закрыты для транспорта участки улицы по Кавказской и Пролетарской - от Сергеева-Ценского до улицы Ленина.Движение по улицам Кавказская, Пролетарская и Караимская было открыто 31 августа. Сквозной проезд был организован от улицы Козлова до улицы Ленина с участием всех перекрестков. Работу же всех четырех полос дороги планируется запустить до первого ноября. К этому монету должны быть полностью завершены работы по благоустройству, в том числе установлены и подключены светофоры, уличное освещение, дорожные знаки и нанесена разметка.Читайте также на РИА Новости Крым:"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонтВ Симферополе ограничивают проезд по трем улицамУ вокзала в Симферополе просела дорога – фотофакт

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