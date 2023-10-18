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В Симферополе ограничивают проезд по трем улицам
В Симферополе ограничивают проезд по трем улицам - РИА Новости Крым, 17.10.2023
В Симферополе ограничивают проезд по трем улицам
В Симферополе из-за ремонтных работ временно ограничат движение по улицам Кавказской, Пролетарской и Караимской, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-18T06:04
2023-10-18T06:04
2023-10-17T19:15
симферополь
администрация симферополя
ремонт и строительство дорог в крыму
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транспорт
логистика
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за ремонтных работ временно ограничат движение по улицам Кавказской, Пролетарской и Караимской, сообщает пресс-служба администрации города.По данным пресс-службы, по Кавказской и Пролетарской, на участке от улицы Сергеева-Ценского до улицы Ленина, движение перекроют с 6 часов 19 октября до 6 часов 22 числа.С 6 часов утра 23 октября до 6 часов 1 ноября проезд ограничат по улице Караимской – на участке от Козлова до Сергеева-Ценского, включая пересечения с прилегающими улицами."На период проведения строительно-монтажных работ установлены предельно допустимые габаритные параметры транспортного средства – 9000 x 2500 x 3300 мм, а также общая масса и нагрузка на ось или группу осей – 20 500 кг", – сказано в сообщении.Гостей и жителей крымской столицы просят учитывать информацию при планировании маршрутов передвижения по городу.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – властиУ вокзала в Симферополе просела дорога – фотофактДорога перемен: как в Крыму меняется дорожная и транспортная логистика?
https://crimea.ria.ru/20231017/pridetsya-poterpet-kakie-bolshie-ulitsy-simferopolya-zakroyut-na-remont-1132140163.html
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В Симферополе ограничивают проезд по трем улицам
Пролетарскую снова закроют: в Симферополе перекрывают проезд по трем улицам