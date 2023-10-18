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В Симферополе ограничивают проезд по трем улицам - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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В Симферополе ограничивают проезд по трем улицам
В Симферополе ограничивают проезд по трем улицам - РИА Новости Крым, 17.10.2023
В Симферополе ограничивают проезд по трем улицам
В Симферополе из-за ремонтных работ временно ограничат движение по улицам Кавказской, Пролетарской и Караимской, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-18T06:04
2023-10-17T19:15
симферополь
администрация симферополя
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
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городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за ремонтных работ временно ограничат движение по улицам Кавказской, Пролетарской и Караимской, сообщает пресс-служба администрации города.По данным пресс-службы, по Кавказской и Пролетарской, на участке от улицы Сергеева-Ценского до улицы Ленина, движение перекроют с 6 часов 19 октября до 6 часов 22 числа.С 6 часов утра 23 октября до 6 часов 1 ноября проезд ограничат по улице Караимской – на участке от Козлова до Сергеева-Ценского, включая пересечения с прилегающими улицами."На период проведения строительно-монтажных работ установлены предельно допустимые габаритные параметры транспортного средства – 9000 x 2500 x 3300 мм, а также общая масса и нагрузка на ось или группу осей – 20 500 кг", – сказано в сообщении.Гостей и жителей крымской столицы просят учитывать информацию при планировании маршрутов передвижения по городу.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда откроют Николаевскую развязку в Симферополе – властиУ вокзала в Симферополе просела дорога – фотофактДорога перемен: как в Крыму меняется дорожная и транспортная логистика?
https://crimea.ria.ru/20231017/pridetsya-poterpet-kakie-bolshie-ulitsy-simferopolya-zakroyut-na-remont-1132140163.html
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симферополь, администрация симферополя, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, новости крыма, транспорт, логистика, городская среда
В Симферополе ограничивают проезд по трем улицам

Пролетарскую снова закроют: в Симферополе перекрывают проезд по трем улицам

06:04 18.10.2023
 
© РИА Новости КрымЗапуск рабочего движения по улице Пролетарская в Симферополе
Запуск рабочего движения по улице Пролетарская в Симферополе - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Симферополе из-за ремонтных работ временно ограничат движение по улицам Кавказской, Пролетарской и Караимской, сообщает пресс-служба администрации города.
По данным пресс-службы, по Кавказской и Пролетарской, на участке от улицы Сергеева-Ценского до улицы Ленина, движение перекроют с 6 часов 19 октября до 6 часов 22 числа.
С 6 часов утра 23 октября до 6 часов 1 ноября проезд ограничат по улице Караимской – на участке от Козлова до Сергеева-Ценского, включая пересечения с прилегающими улицами.
"На период проведения строительно-монтажных работ установлены предельно допустимые габаритные параметры транспортного средства – 9000 x 2500 x 3300 мм, а также общая масса и нагрузка на ось или группу осей – 20 500 кг", – сказано в сообщении.
Гостей и жителей крымской столицы просят учитывать информацию при планировании маршрутов передвижения по городу.
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СимферопольАдминистрация СимферополяРемонт и строительство дорог в КрымуРемонт дорогНовости КрымаТранспортЛогистикаГородская среда
 
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