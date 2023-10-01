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У вокзала в Симферополе просела дорога – фотофакт

У вокзала в Симферополе просела дорога – фотофакт - РИА Новости Крым, 01.10.2023

У вокзала в Симферополе просела дорога – фотофакт

В Симферополе просело дорожное полотно по улице Гагарина. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 01.10.2023

2023-10-01T16:22

2023-10-01T16:22

2023-10-01T16:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе просело дорожное полотно по улице Гагарина. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации крымской столицы.Сейчас на месте установлено ограждение, работы по восстановлению покрытия начнутся после обследования."На улице Гагарина, в районе железнодорожного вокзала, произошло проседание дорожного полотна. Городскими службами установлено ограждение", - сказано в сообщении.При этом точные сроки начала работ по восстановлению просевшего участка власти не указали.В конце августа в Симферополе открыли рабочее движение по улицам Кавказская, Пролетарская и Караимская. Сквозной проезд организован от улицы Козлова до улицы Ленина с участием всех перекрестков. Движение по всем четырем полосам дороги планируется запустить до первого ноября. К этому монету должны быть полностью завершены работы по благоустройству, в том числе установлены и подключены светофоры, уличное освещение, дорожные знаки и нанесена разметка.Ранее эксперты Общероссийского Народного фронта в Крыму сообщали, что качество ремонтов дорог в Крыму заметно повысилось с 2017 года, при этом одной из главных проблем остается несогласованность с коммунальными службами, которые после завершения дорожных работ вскрывают участки для замены сетей.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение авто через село Лучистое в Крыму запустят в октябреКоммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в КрымуНа ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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