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У вокзала в Симферополе просела дорога – фотофакт - РИА Новости Крым, 01.10.2023
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У вокзала в Симферополе просела дорога – фотофакт
У вокзала в Симферополе просела дорога – фотофакт - РИА Новости Крым, 01.10.2023
У вокзала в Симферополе просела дорога – фотофакт
В Симферополе просело дорожное полотно по улице Гагарина. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 01.10.2023
2023-10-01T16:22
2023-10-01T16:22
крым
симферополь
дороги крыма
ситуация на дорогах крыма
происшествия
городская среда
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе просело дорожное полотно по улице Гагарина. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации крымской столицы.Сейчас на месте установлено ограждение, работы по восстановлению покрытия начнутся после обследования."На улице Гагарина, в районе железнодорожного вокзала, произошло проседание дорожного полотна. Городскими службами установлено ограждение", - сказано в сообщении.При этом точные сроки начала работ по восстановлению просевшего участка власти не указали.В конце августа в Симферополе открыли рабочее движение по улицам Кавказская, Пролетарская и Караимская. Сквозной проезд организован от улицы Козлова до улицы Ленина с участием всех перекрестков. Движение по всем четырем полосам дороги планируется запустить до первого ноября. К этому монету должны быть полностью завершены работы по благоустройству, в том числе установлены и подключены светофоры, уличное освещение, дорожные знаки и нанесена разметка.Ранее эксперты Общероссийского Народного фронта в Крыму сообщали, что качество ремонтов дорог в Крыму заметно повысилось с 2017 года, при этом одной из главных проблем остается несогласованность с коммунальными службами, которые после завершения дорожных работ вскрывают участки для замены сетей.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение авто через село Лучистое в Крыму запустят в октябреКоммунальщики vs дорожники: что происходит с ремонтом дорог в КрымуНа ремонт дороги Бахчисарай – Ялта выделили больше 750 миллионов рублей
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
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крым, симферополь, дороги крыма, ситуация на дорогах крыма, происшествия, городская среда, новости крыма
У вокзала в Симферополе просела дорога – фотофакт

В Симферополе на улице Гагарина просело дорожное полотно

16:22 01.10.2023
 
© Пресс-служба администрации СимферополяВ Симферополе на улице Гагарина просело дорожное полотно
В Симферополе на улице Гагарина просело дорожное полотно
© Пресс-служба администрации Симферополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе просело дорожное полотно по улице Гагарина. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации крымской столицы.
Сейчас на месте установлено ограждение, работы по восстановлению покрытия начнутся после обследования.
"На улице Гагарина, в районе железнодорожного вокзала, произошло проседание дорожного полотна. Городскими службами установлено ограждение", - сказано в сообщении.
При этом точные сроки начала работ по восстановлению просевшего участка власти не указали.
"Сроки проведения ремонтных работ будут определены после проведения обследования специалистами", - заключили в администрации.
В конце августа в Симферополе открыли рабочее движение по улицам Кавказская, Пролетарская и Караимская. Сквозной проезд организован от улицы Козлова до улицы Ленина с участием всех перекрестков. Движение по всем четырем полосам дороги планируется запустить до первого ноября. К этому монету должны быть полностью завершены работы по благоустройству, в том числе установлены и подключены светофоры, уличное освещение, дорожные знаки и нанесена разметка.
Ранее эксперты Общероссийского Народного фронта в Крыму сообщали, что качество ремонтов дорог в Крыму заметно повысилось с 2017 года, при этом одной из главных проблем остается несогласованность с коммунальными службами, которые после завершения дорожных работ вскрывают участки для замены сетей.
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