У вокзала в Симферополе просела дорога – фотофакт
В Симферополе на улице Гагарина просело дорожное полотно
© Пресс-служба администрации СимферополяВ Симферополе на улице Гагарина просело дорожное полотно
© Пресс-служба администрации Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. В Симферополе просело дорожное полотно по улице Гагарина. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале администрации крымской столицы.
Сейчас на месте установлено ограждение, работы по восстановлению покрытия начнутся после обследования.
"На улице Гагарина, в районе железнодорожного вокзала, произошло проседание дорожного полотна. Городскими службами установлено ограждение", - сказано в сообщении.
При этом точные сроки начала работ по восстановлению просевшего участка власти не указали.
"Сроки проведения ремонтных работ будут определены после проведения обследования специалистами", - заключили в администрации.
В конце августа в Симферополе открыли рабочее движение по улицам Кавказская, Пролетарская и Караимская. Сквозной проезд организован от улицы Козлова до улицы Ленина с участием всех перекрестков. Движение по всем четырем полосам дороги планируется запустить до первого ноября. К этому монету должны быть полностью завершены работы по благоустройству, в том числе установлены и подключены светофоры, уличное освещение, дорожные знаки и нанесена разметка.
Ранее эксперты Общероссийского Народного фронта в Крыму сообщали, что качество ремонтов дорог в Крыму заметно повысилось с 2017 года, при этом одной из главных проблем остается несогласованность с коммунальными службами, которые после завершения дорожных работ вскрывают участки для замены сетей.
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