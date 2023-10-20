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Главные новости Крыма: 20 октября

Главные новости Крыма: 20 октября - РИА Новости Крым, 20.10.2023

Главные новости Крыма: 20 октября

Из Ялты в Минск отправился первый для российского Крыма международный автобусный рейс. Сумма исковых претензий к Украине из-за водной блокады Крыма может... РИА Новости Крым, 20.10.2023

2023-10-20T22:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости Крым. Из Ялты в Минск отправился первый для российского Крыма международный автобусный рейс. Сумма исковых претензий к Украине из-за водной блокады Крыма может вырасти на 1,5 трлн рублей. Аксенов поручил пересчитать необоснованно крупные счета крымчанам за электроэнергию. Реконструкцию парка Тренева в Симферополе закончат к февралю 2024 года. В Крыму сменили директора госучреждения "Инвестстрой РК".Крым и Белоруссию связали автобусным сообщениемВ пятницу отправился первый за последние девять лет международный автобусный рейс маршрутом Ялта – Минск.По словам министра транспорта РК Николая Лукашенко, современный автобус обеспечен всеми возможными условиями для комфортного проезда пассажиров: системой кондиционирования, мягкими сиденьями и бесплатным Wi-Fi. Для каждого пассажира имеется отдельный разъем для зарядки телефонов, есть кулеры.В пути автобус проведет около 35-37 часов и преодолеет за это время порядка 2,5 тысяч километров. Стоимость билетов – 5500 рублей. Автобус будет ходить раз в неделю, но если спрос вырастет, то количество рейсов увеличат.Водная блокада Крыма: претензия к Киеву вырастет на круглую суммуСумма ущерба по иску к Украине о водной блокаде Крыма может увеличиться на 1-1,5 триллиона рублей. Предварительно в такую сумму оцениваются потери, которые понесли промышленные, сельскохозяйственные и санаторно-курортные предприятия республики. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного совета РК Ефим Фикс на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.На данный момент в Арбитражном суде Крыма рассматривается иск о взыскании с Украины ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Сумма исковых требований составляет 152,6 млрд рублей. Кроме того, в Верховном суде РК зарегистрирован иск Общественной палаты республики о признании за крымчанами права на компенсацию морального вреда, причиненного вследствие водной блокады. Общая сумма исковых требований составляет 3,066 триллиона рублей.Кроме того, отдельной строкой будет подсчитан ущерб, нанесенный экологии Крыма в результате водной блокады. Исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов заверил, что специалисты проанализируют изменения водной фауны и растительности, в том числе потерю краснокнижных растений, а также другие негативные факторы, которые стали результатом перекрытия киевским режимом Северо-Крымского канала. По приблизительным оценкам, этот ущерб может составить 450-500 миллиардов рублей."Дурные счета" за свет для крымчан пересчитаютГлава Республики Крым Сергей Аксенов поручил предприятию "Крымэнерго" пересчитать ранее выставленные необоснованно крупные начисления за пользование электроэнергией.По словам Аксенова, пересчет начислений проведут до конца этого года. В основном это касается юридических лиц, которые получали неправомерно определенные большие суммы за услугу.Также он отметил, что ведется работа по упрощению программы, с помощью которой можно подать заявление на технологическое присоединение к электросетям. В частности, упрощена процедура регистрации, что позволило увеличить количество заявок.Назван срок завершения реконструкции парка Тренева в СимферополеРеконструкцию парка им. Тренева в центре Симферополя планируется полностью завершить к февралю следующего года, сообщил глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Он уточнил, что основные работы планируют завершить уже к окончанию 2023 года.В ходе реконструкции в парке будет заменена тротуарная плитка, обустроены две детские площадки, отремонтированы фонтаны. Кроме того, в парке установят видеонаблюдение, заменят малые архитектурные формы, лавочки, урны.В Крыму сменили директора госучреждения "Инвестстрой РК"Новым руководителем государственного казенного учреждения "Инвестстрой Республики Крым" стал Николай Воробьев. Глава Крыма Сергей Аксенов представил коллективу учреждения нового директора и выразил уверенность, он сумеет "не только оптимизировать работу учреждения, но и повысить ее качество"."Инвестстрой Республики Крым" является государственным учреждением при региональном министерстве строительства и архитектуры. Организация выступает государственным заказчиком инженерных изысканий, проектирования, строительства и других видов работ в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя".

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https://crimea.ria.ru/20231020/zelenskaya-prosit-google-otorvat-ukrainu-ot-sng-i-vossoedinit-s-krymom-1132219512.html

https://crimea.ria.ru/20231020/vernut-domovodstvo-v-shkolu-v-krymu-otsenili-initsiativu-1132202642.html

https://crimea.ria.ru/20231020/s-gory-yuzhnaya-demerdzhi-v-krymu-evakuirovali-turistov-1132213032.html

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