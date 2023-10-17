Рейтинг@Mail.ru
Главные новости Крыма: 17 октября - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231017/glavnye-novosti-kryma-17-oktyabrya-1132150102.html
Главные новости Крыма: 17 октября
Главные новости Крыма: 17 октября - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Главные новости Крыма: 17 октября
На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников. В Крыму ФСБ задержала украинского агента. В Керчи почтили память погибших в политехническом колледже... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T22:56
2023-10-17T22:56
главное за день
новости
новости крыма
крым
общество
политика
городская среда
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/11/1132138021_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a0b7de3859bda5cf619e47b447d7e061.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников. В Крыму ФСБ задержала украинского агента. В Керчи почтили память погибших в политехническом колледже. На профессиональную охрану школ Крыма нужно почти два миллиарда рублей. Тарифы на проезд в Крыму до конца года не повысят - власти. "Малый Иерусалим" в Евпатории благоустроят В каких странах могут обучаться студенты из Крыма.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украинские дроны над КрымомВосемь украинских беспилотников сбиты на подлете к Крыму силами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в ночь на 17 октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Глава региона призвал жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Задержание украинского агентаСпецслужбы задержали в Крыму мужчину, который сотрудничал с СБУ – он передавал украинской стороне данные об обстановке в регионе. Установлено, что 48-летний житель Бахчисарайского района передавал сотрудникам СБУ, информацию о "социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове". Более того, крымчанин организовывал в регионе схроны с боеприпасами. Мужчину задержали, когда он доставал из тайника пакет со взрывным устройством.Годовщина керченской трагедииЖители Керчи, представители городской администрации и родственники, близкие люди погибших пять лет назад студентов и преподавателей керченского политехнического колледжа в годовщину трагедии почтили память погибших на городское кладбище, где установлен памятный мемориал. Трагедия в керченском политехническом колледже произошла 17 октября 2018 года. Студент Владислав Росляков привел в действие взрывное устройство в столовой учебного заведения, после чего начал стрелять из ружья по всем, кто находился в здании. Оборвалось 20 жизней. Охрана школ КрымаВ Крыму для привлечения к охране школ сотрудников частных охранных предприятий необходимо 1,8 млрд рублей, сообщил во вторник председатель комитета Госсовета Республики Крым по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов. Он также отметил, что "это очень большая сумма, которую, в том числе можно направить и на ремонты школы", поэтому "приходится выбирать". Кроме того, по его словам, на сегодня еще 8-10% школ, которые не имеют ограждений либо имеют условные ограждения. В то же время, по словам председателя Общественного совета при МВД по Республике Крым Игорь Казакова, проблема обеспечения безопасности в школах имеет исключительно комплексное решение. Важно и то, как дети общаются в классе и в семье. Тарифы на проездТарифы на проезд в общественном транспорте Крыма до конца года не повысят, сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко. Хотя, по его словам, в перспективе власти республики рассматривают возможность повышения цен на проезд в связи с обращением перевозчиков из-за инфляции. Министр напомнил, что последнее повышение тарифов на проезд состоялось в Крыму 2 февраля. "Малый Иерусалим" благоустроятВ Евпатории благоустроят исторический квартал "Малый Иерусалим" за 115, 8 млн рублей. Документ об определении единого подрядчика опубликован на официальном правительственном портале Крыма. Работы поручены фирме "Асгард", срок их исполнения - до 5 декабря текущего года. Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы реализуются в рамках Национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". На маршруте будут проведены работы по повышению уровня его безопасности и созданию комфортных условий для маломобильных групп. Также планируется установка знаков туристической навигации, цифровых панелей и терминалов, дополнительные арт-объекты, архитектурная подсвета зданий Возможности студентовСтуденты Крымского федерального университета имеют возможность обучаться за рубежом даже в условиях санкций и трудностей с логистикой. На данный момент в университете заключены соглашения с образовательными организациями в 20 странах мира, сообщил н начальник управления международной деятельности КФУ им. Вернадского Геворг Габриелян. Студенты ездят для получения образования по специальным программам академических обменов, рассказал проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Юрченко. Так, обучающиеся из ялтинского подразделения федерального университета имеют возможность изучать китайский язык в Поднебесной. Студентов, изучающих персидский язык, отправляли на практику в Иран. Участвовать в подобных программах обмена могут люди, уже знающие на определенном уровне язык страны, куда едут обучаться.
https://crimea.ria.ru/20231017/sukhoputnyy-koridor-v-krym-kak-vyros-trafik-i-est-li-ocheredi-1132147324.html
https://crimea.ria.ru/20231017/bol-ne-zabyta-tragediya-v-politekhnicheskom-kolledzhe-kerchi-5-let-spustya-1131999609.html
https://crimea.ria.ru/20231017/v-yalte-mototsiklist-sbil-mat-s-malenkim-rebenkom---chto-izvestno-1132147171.html
https://crimea.ria.ru/20231017/pridetsya-poterpet-kakie-bolshie-ulitsy-simferopolya-zakroyut-na-remont-1132140163.html
https://crimea.ria.ru/20231017/20-oktyabrya-v-razdolnom-perekroyut-dvizhenie-na-nekotorykh-ulitsakh-1132141938.html
https://crimea.ria.ru/20231017/novuyu-dorogu-v-obkhod-simferopolya-stroyat-s-operezheniem-grafika-1132138725.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/11/1132138021_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_11ee850d82b780288b6c7dd4007b17d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости, новости крыма, крым, общество, политика, городская среда, происшествия
Главные новости Крыма: 17 октября

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 17 октября

22:56 17.10.2023
 
© РИА Новости КрымВ Керчи почтили память погибших в политехническом колледже
В Керчи почтили память погибших в политехническом колледже - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников. В Крыму ФСБ задержала украинского агента. В Керчи почтили память погибших в политехническом колледже. На профессиональную охрану школ Крыма нужно почти два миллиарда рублей. Тарифы на проезд в Крыму до конца года не повысят - власти. "Малый Иерусалим" в Евпатории благоустроят В каких странах могут обучаться студенты из Крыма.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Украинские дроны над Крымом

Восемь украинских беспилотников сбиты на подлете к Крыму силами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в ночь на 17 октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Глава региона призвал жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Мариуполь - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Вчера, 17:25Эксклюзивы РИА Новости Крым
Сухопутный коридор в Крым: как вырос трафик и есть ли очереди

Задержание украинского агента

Спецслужбы задержали в Крыму мужчину, который сотрудничал с СБУ – он передавал украинской стороне данные об обстановке в регионе. Установлено, что 48-летний житель Бахчисарайского района передавал сотрудникам СБУ, информацию о "социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове". Более того, крымчанин организовывал в регионе схроны с боеприпасами. Мужчину задержали, когда он доставал из тайника пакет со взрывным устройством.

Годовщина керченской трагедии

Жители Керчи, представители городской администрации и родственники, близкие люди погибших пять лет назад студентов и преподавателей керченского политехнического колледжа в годовщину трагедии почтили память погибших на городское кладбище, где установлен памятный мемориал. Трагедия в керченском политехническом колледже произошла 17 октября 2018 года. Студент Владислав Росляков привел в действие взрывное устройство в столовой учебного заведения, после чего начал стрелять из ружья по всем, кто находился в здании. Оборвалось 20 жизней.
Следователи СК РФ осмотрели место происшествия в керченском колледже
Вчера, 00:00Эксклюзивы РИА Новости Крым
Боль не забыта: трагедия в политехническом колледже Керчи 5 лет спустя

Охрана школ Крыма

В Крыму для привлечения к охране школ сотрудников частных охранных предприятий необходимо 1,8 млрд рублей, сообщил во вторник председатель комитета Госсовета Республики Крым по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов. Он также отметил, что "это очень большая сумма, которую, в том числе можно направить и на ремонты школы", поэтому "приходится выбирать". Кроме того, по его словам, на сегодня еще 8-10% школ, которые не имеют ограждений либо имеют условные ограждения. В то же время, по словам председателя Общественного совета при МВД по Республике Крым Игорь Казакова, проблема обеспечения безопасности в школах имеет исключительно комплексное решение. Важно и то, как дети общаются в классе и в семье.
Дорожная ситуация - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Вчера, 17:11
В Ялте мотоциклист сбил мать с маленьким ребенком

Тарифы на проезд

Тарифы на проезд в общественном транспорте Крыма до конца года не повысят, сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко. Хотя, по его словам, в перспективе власти республики рассматривают возможность повышения цен на проезд в связи с обращением перевозчиков из-за инфляции. Министр напомнил, что последнее повышение тарифов на проезд состоялось в Крыму 2 февраля.
Ремонт дорожного полотна - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Вчера, 14:52
"Придется потерпеть": какие большие улицы Симферополя закроют на ремонт

"Малый Иерусалим" благоустроят

В Евпатории благоустроят исторический квартал "Малый Иерусалим" за 115, 8 млн рублей. Документ об определении единого подрядчика опубликован на официальном правительственном портале Крыма. Работы поручены фирме "Асгард", срок их исполнения - до 5 декабря текущего года. Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы реализуются в рамках Национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". На маршруте будут проведены работы по повышению уровня его безопасности и созданию комфортных условий для маломобильных групп. Также планируется установка знаков туристической навигации, цифровых панелей и терминалов, дополнительные арт-объекты, архитектурная подсвета зданий
Дорожный знак - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Вчера, 14:39
20 октября в Раздольном перекроют движение на некоторых улицах

Возможности студентов

Студенты Крымского федерального университета имеют возможность обучаться за рубежом даже в условиях санкций и трудностей с логистикой. На данный момент в университете заключены соглашения с образовательными организациями в 20 странах мира, сообщил н начальник управления международной деятельности КФУ им. Вернадского Геворг Габриелян. Студенты ездят для получения образования по специальным программам академических обменов, рассказал проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Юрченко.
Так, обучающиеся из ялтинского подразделения федерального университета имеют возможность изучать китайский язык в Поднебесной. Студентов, изучающих персидский язык, отправляли на практику в Иран. Участвовать в подобных программах обмена могут люди, уже знающие на определенном уровне язык страны, куда едут обучаться.
Строительство юго-восточного обхода Симферополя - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
Вчера, 12:35
Новую дорогу в обход Симферополя строят с опережением графика
 
Главное за деньНовостиНовости КрымаКрымОбществоПолитикаГородская средаПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Ночные заморозки: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 18 октября
23:32В ХАМАС готовы отпустить гражданских заложников в случае прекращения огня
23:21Удар по больнице в Газе: более пятисот погибших - что еще известно
22:56Главные новости Крыма: 17 октября
22:22Главное за день: 17 октября
21:33В Саках, Симферополе, Евпатории и Ялте включают отопление
21:17В Черном море уничтожен морской беспилотник ВСУ
21:15Уровень заболеваемости коронавирусом растет - данные оперштаба
20:49Крымский мост открыт
20:45Севастополь простился с героями, погибшими в ДНР и Запорожской области
20:43В Крыму Skoda влетела в грузовик - погиб водитель легковушки
20:41Век живи - век учись: Путин дал совет Байдену
20:33Севастополь может готовить кораблестроителей для Дальнего Востока
20:17В Крыму "Калина" влетела в скутер - пострадал подросток
20:06В Крыму адвокат обвиняемых в терроризме попался на запрещенной символике
19:58Крымский мост закрыт
19:51Прокуратура Севастополя проверит законность трат при постройке коллектора
19:37Для чего Россия выходит из договора о ядерных испытаниях – эксперт
19:21Из журналистов - в солдаты: как ведущий "Спутника в Крыму" в армию пошел
Лента новостейМолния