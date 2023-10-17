Главные новости Крыма: 17 октября
Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 17 октября
© РИА Новости КрымВ Керчи почтили память погибших в политехническом колледже
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. На подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников. В Крыму ФСБ задержала украинского агента. В Керчи почтили память погибших в политехническом колледже. На профессиональную охрану школ Крыма нужно почти два миллиарда рублей. Тарифы на проезд в Крыму до конца года не повысят - власти. "Малый Иерусалим" в Евпатории благоустроят В каких странах могут обучаться студенты из Крыма.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Украинские дроны над Крымом
Восемь украинских беспилотников сбиты на подлете к Крыму силами ПВО и подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в ночь на 17 октября, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Глава региона призвал жителей и гостей полуострова соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Задержание украинского агента
Спецслужбы задержали в Крыму мужчину, который сотрудничал с СБУ – он передавал украинской стороне данные об обстановке в регионе. Установлено, что 48-летний житель Бахчисарайского района передавал сотрудникам СБУ, информацию о "социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове". Более того, крымчанин организовывал в регионе схроны с боеприпасами. Мужчину задержали, когда он доставал из тайника пакет со взрывным устройством.
Годовщина керченской трагедии
Жители Керчи, представители городской администрации и родственники, близкие люди погибших пять лет назад студентов и преподавателей керченского политехнического колледжа в годовщину трагедии почтили память погибших на городское кладбище, где установлен памятный мемориал. Трагедия в керченском политехническом колледже произошла 17 октября 2018 года. Студент Владислав Росляков привел в действие взрывное устройство в столовой учебного заведения, после чего начал стрелять из ружья по всем, кто находился в здании. Оборвалось 20 жизней.
Охрана школ Крыма
В Крыму для привлечения к охране школ сотрудников частных охранных предприятий необходимо 1,8 млрд рублей, сообщил во вторник председатель комитета Госсовета Республики Крым по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов. Он также отметил, что "это очень большая сумма, которую, в том числе можно направить и на ремонты школы", поэтому "приходится выбирать". Кроме того, по его словам, на сегодня еще 8-10% школ, которые не имеют ограждений либо имеют условные ограждения. В то же время, по словам председателя Общественного совета при МВД по Республике Крым Игорь Казакова, проблема обеспечения безопасности в школах имеет исключительно комплексное решение. Важно и то, как дети общаются в классе и в семье.
Тарифы на проезд
Тарифы на проезд в общественном транспорте Крыма до конца года не повысят, сообщил министр транспорта РК Николай Лукашенко. Хотя, по его словам, в перспективе власти республики рассматривают возможность повышения цен на проезд в связи с обращением перевозчиков из-за инфляции. Министр напомнил, что последнее повышение тарифов на проезд состоялось в Крыму 2 февраля.
"Малый Иерусалим" благоустроят
В Евпатории благоустроят исторический квартал "Малый Иерусалим" за 115, 8 млн рублей. Документ об определении единого подрядчика опубликован на официальном правительственном портале Крыма. Работы поручены фирме "Асгард", срок их исполнения - до 5 декабря текущего года. Как сообщили в пресс-службе администрации города, работы реализуются в рамках Национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". На маршруте будут проведены работы по повышению уровня его безопасности и созданию комфортных условий для маломобильных групп. Также планируется установка знаков туристической навигации, цифровых панелей и терминалов, дополнительные арт-объекты, архитектурная подсвета зданий
Возможности студентов
Студенты Крымского федерального университета имеют возможность обучаться за рубежом даже в условиях санкций и трудностей с логистикой. На данный момент в университете заключены соглашения с образовательными организациями в 20 странах мира, сообщил н начальник управления международной деятельности КФУ им. Вернадского Геворг Габриелян. Студенты ездят для получения образования по специальным программам академических обменов, рассказал проректор по международной деятельности и информационной политике КФУ им. В.И. Вернадского Сергей Юрченко.
Так, обучающиеся из ялтинского подразделения федерального университета имеют возможность изучать китайский язык в Поднебесной. Студентов, изучающих персидский язык, отправляли на практику в Иран. Участвовать в подобных программах обмена могут люди, уже знающие на определенном уровне язык страны, куда едут обучаться.