https://crimea.ria.ru/20231015/rossiya--moe-razvitie-kak-student-afrikanets-nashel-sebya-v-krymu-1132092978.html

Россия – мое развитие: как студент-африканец нашел себя в Крыму

Россия – мое развитие: как студент-африканец нашел себя в Крыму - РИА Новости Крым, 15.10.2023

Россия – мое развитие: как студент-африканец нашел себя в Крыму

С простым студентом родом из Африки мы встретились в Севастополе. Беседовали преимущественно о России и о нем в России, куда Лука Мукембу приехал учиться почти... РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-15T08:47

2023-10-15T08:47

2023-10-15T09:13

севастополь

новые русские: иностранцы в крыму

россия

африка

конго

новые русские: иностранцы в крыму

авторы

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0d/1132076698_185:100:1387:776_1920x0_80_0_0_70e9d798023570bd9e33195084d0748f.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 окт – РИА Новости Крым. С простым студентом родом из Африки мы встретились в Севастополе. Беседовали преимущественно о России и о нем в России, куда Лука Мукембу приехал учиться почти шесть лет назад. Чтобы оказаться в вузе за тысячи километров от родины – Конго – пришлось сдать не один экзамен на прочность. А еще – к родным языкам, китуба и французскому, а также "школьному" английскому приплюсовать выученный русский. Да так привыкнуть на нем говорить, что изменить себе судьбу в очередной раз.Тайна цифр и счастливый билетЗнойный Браззавиль 2017-го. На улицах привычная суета и жара, а в кабинетах министерства образования прохлада и легкая сонливость. Сотрудники вяло пролистывают документы, очередной рабочий день близится к концу. Дел много: конец учебного года. Еще один жаждущий знаний и приключений уже в дверях. Лука Мукембу.12 лет учебы и бакалория – большой, серьезный и едва ли не самый сложный в стране экзамен – позади. Осталось убедить чиновников, что ты один из достойнейших среди тысячи лучших, чтобы поехать в Россию.Он очень хотел поехать. Видел себя студентом, а потом солидным архитектором. Чтобы вернуться и "делать красиво" у себя на родине. Но у судьбы на этого юношу были другие планы.И прилетел Лука в Москву, а потом в Симферополь, а через час-другой добрался до Севастополя, студгородка СевГУ. И оказалось, что попал он на факультет кораблестроения. С тех пор прошло почти шесть лет, но и сегодня он смеется, вспоминая, как вышла такая ошибка.Ближе к третьему курсу понимать и терпеть это становилось все сложнее, но он справился и стал инженером. И сразу удрал из профессии.Поступил здесь же на магистратуру по направлению "Медиакоммуникации". К этому времени выяснилось, что архитектура – тоже не про него. Зато теперь – красота! Ни одного спокойного дня. Все как душа африканская просит."Танцы с бубном", или Приключения африканца в РоссииЗа эти годы Лука привык, что зимой может быть холод и даже снег – в первый раз он его порядком напугал в холодной российской столице. Еще здесь, в Крыму, в это же время года могут быть девушки в коротких юбках и платьицах, в очень коротких и много. В Конго сейчас уже тоже многое меняется в традициях, но тогда, в декабре 2017-го – "Ух! Как так?!" К чему пока не привык – а может, ввиду выбранной сферы деятельности уже и не придется – так это к графику.– Лука, в 100500-й раз договариваясь с вами о встрече, возникло ощущение, что я пробиваюсь как минимум к президенту Республики Конго…– А-ха-ха! Я сам ничего пока не понимаю. Все кувырком, но мне нравится. Без этого будет скучно жить. Мне надо, чтобы я не успевал. Чтобы я мог и петь, и танцевать, и играть, и любить, и учиться, и создавать, и еще что-то делать. Пока есть силы – я так хочу.График плотный, и в то же время его будто нет. В магистратуре он почти каждый день, но расписание в начале года еще меняется. Помимо учебы – работа переводчиком в Институте биологии южных морей (ФИЦ "ИнБЮМ им. А.О. Ковалевского РАН"), как что-то появляется – зовут. Ведущий шоу-программ в рестоклубе: сценарии придумывает с арт-директором на три вечера в неделю, как выгадает время.А еще есть курсы ведущего мероприятий – планов же громадье. И отдыхать тоже хочется – например, встретиться с друзьями, девушку удивить необычным букетом. Восточные привычки главного внештатного хирурга Крыма >>Ко всему и всем нужен свой особый подход, но люди – его любовь, так что и это еще не все. Есть мечта реализоваться и в сфере коммуникаций и как маркетолог: создать собственный бренд и "продавать" себя или в команде крупной компании, "продумывать разные средства и действия, с помощью которых мы сможем продавать какой-то товар"."Я люблю делать так, чтобы что-то продавалось, мне прямо очень нравится", – признается Лука.Защищенный Крым и его "теплые" людиА еще ему нравится, что здесь, в Крыму, на него обращают внимание."Да, в Москве жизнь более развита, чем в Севастополе. Я там опять был недавно – все бегут, смотрят на часы, всем все равно, кто вокруг, как везде в больших городах. А здесь, в Крыму, люди другие. Они как погода тут – теплые. Мягче, отзывчивее, эмоциональнее. Атмосфера другая. И в Крыму есть особое внимание к таким, как я, и ко мне в частности. Люди говорят: "Ух, круто! Ты такой прикольный, у тебя здорово получается". Поддерживают, им нравится, что я делаю. И меня это очень сильно радует", – делится Лука.Радости не омрачило даже начало СВО. "Почему-то было спокойно, я и не думал уезжать", – вспоминает он.А в Африке, а в Африке...Есть, правда, один момент, от которого порой становится грустно. За шесть лет Лука ни разу не был дома, в Конго. Младший брат уже успел сменить пеленки на школьную форму, а он видел его только по видеосвязи и на фото. Соскучился, говорит, сильно. Но пока не время.Есть и еще одна причина, почему домой Лука не спешит – "не вырос как надо"."Я считаю, что, живя за границей столько лет, я должен поехать домой не то чтобы с подарками, а мог финансово помочь семье. Конечно, они меня увидят, и им будет очень радостно. Но для себя самого я бы хотел, чтобы было что-то большее, чем просто возможность увидеться", – делится Лука."Провансальный человек": как русский француз в Крыму растит виноград >>При этом контактов с Африкой он не только не теряет сам, но и, можно сказать, помогает России их налаживать. Работая в ИнБЮМ, парень переводит беседы на мероприятиях, которые проходят в видеоформате и не только. Например, институт активно развивает сотрудничество между РФ и Гвинеей, и его отличный французский и уже весьма уровневый русский здесь очень кстати. Мы еще немного помечтали, как было бы здорово, если бы открылось прямое сообщение из Крыма в Африку. И фантазии привели Луку к мысли, что он, когда приедет, не узнает свою страну – многое меняется.Росси в России: как студент из Конго в Крыму на скорой работает >>Как бы там ни было, оставаться на черном континенте он не собирается. Открыть бизнес, исправно платить налоги, "развивать страну, инвестировать в нее деньги и свою энергию" – да. Все равно вернусь в РоссиюИменно поэтому вопрос о том, надолго ли он еще задержится в России, остается вопросом. Все зависит от того, как будут складываться дела в карьере и сбываться мечты о самореализации, говорит Лука.– Куда же потом?– Ой, с этим еще не определился.Многие уроженцы франкоговорящих африканских стран, в числе которых и Республика Конго, оседают во Франции, говорит Лука. Но с ним, считает он, "будет по-другому".Читайте также на РИА Новости Крым:"Уже зимой хожу без шапки": как африканец живет в Крыму половину жизни Хотел узнать Россию: как французский пивовар остался жить в Крыму Красота и свобода: чем швейцарца покорил полуостров Крым Истории иностранцев, выбравших жизнь на полуострове – в специальном проекте РИА Новости Крым "Новые русские: иностранцы в Крыму"

севастополь

россия

африка

конго

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Анна Петрова

Анна Петрова

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Анна Петрова

севастополь, новые русские: иностранцы в крыму, россия, африка, конго, авторы, эксклюзивы риа новости крым