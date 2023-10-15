Как работает Керченская переправа в воскресенье
Керченская паромная переправа работает штатно: штормовых предупреждений в проливе нет
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в воскресенье, 15 октября, работает штатно. Действующих штормовых предупреждений нет, информирует пресс-служба Росморречфлота.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 15 октября ветер южный, юго-западный 5-10 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +18-20 градусов, температура воды в море +15-16", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
За последние сутки выполнено 12 рейсов. В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь груженых скоропортящимися продуктами, и товары первой необходимости. Также осуществляются перевозки рейсовых автобусов с пассажирами.
За период с 17 июля, когда в результате ракетного удара был поврежден Крымский мост, паромы Керченской переправы перевезли 166 295 пассажиров и 46 898 автомобилей.
"Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 г. по 15 октября 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 367 352 пассажира и 208 821 грузовик. Паромами совокупно выполнено 6 157 рейсов", - сообщает Росморречфлот.
Напомним, 17 июля ВСУ нанесли ракетный удар по Крымскому мосту, в результате чего пострадало дорожное полотно. Уже на следующей день, 18 июля, движение по мосту было запущено в реверсивном режиме, однако в целях безопасности движение по мосту запретили грузовикам. Их перенаправили на Керченскую паромную переправу, а также на сухопутный коридор в Крым. С помощью паромов стали переправлять фуры со скоропортящимися продуктами, а также лекарствами и другими товарами первой необходимости.
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