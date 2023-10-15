https://crimea.ria.ru/20231015/kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-v-voskresene-1132102564.html

Как работает Керченская переправа в воскресенье

Как работает Керченская переправа в воскресенье - РИА Новости Крым, 15.10.2023

Как работает Керченская переправа в воскресенье

Керченская паромная переправа в воскресенье, 15 октября, работает штатно. Действующих штормовых предупреждений нет, информирует пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 15.10.2023

2023-10-15T12:09

2023-10-15T12:09

2023-10-15T12:09

керченская паромная переправа

ситуация на керченской переправе

логистика

крым

новости крыма

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в воскресенье, 15 октября, работает штатно. Действующих штормовых предупреждений нет, информирует пресс-служба Росморречфлота.За последние сутки выполнено 12 рейсов. В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь груженых скоропортящимися продуктами, и товары первой необходимости. Также осуществляются перевозки рейсовых автобусов с пассажирами.За период с 17 июля, когда в результате ракетного удара был поврежден Крымский мост, паромы Керченской переправы перевезли 166 295 пассажиров и 46 898 автомобилей.Напомним, 17 июля ВСУ нанесли ракетный удар по Крымскому мосту, в результате чего пострадало дорожное полотно. Уже на следующей день, 18 июля, движение по мосту было запущено в реверсивном режиме, однако в целях безопасности движение по мосту запретили грузовикам. Их перенаправили на Керченскую паромную переправу, а также на сухопутный коридор в Крым. С помощью паромов стали переправлять фуры со скоропортящимися продуктами, а также лекарствами и другими товарами первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигаются ливни и штормовой ветер: когда ждать ухудшения погоды

https://crimea.ria.ru/20231015/krymskiy-most-obstanovka-na-utro-voskresenya-1132098185.html

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керченский пролив

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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, логистика, крым, новости крыма, керченский пролив