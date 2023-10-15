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Как работает Керченская переправа в воскресенье - РИА Новости Крым, 15.10.2023
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Как работает Керченская переправа в воскресенье
Как работает Керченская переправа в воскресенье - РИА Новости Крым, 15.10.2023
Как работает Керченская переправа в воскресенье
Керченская паромная переправа в воскресенье, 15 октября, работает штатно. Действующих штормовых предупреждений нет, информирует пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 15.10.2023
2023-10-15T12:09
2023-10-15T12:09
керченская паромная переправа
ситуация на керченской переправе
логистика
крым
новости крыма
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в воскресенье, 15 октября, работает штатно. Действующих штормовых предупреждений нет, информирует пресс-служба Росморречфлота.За последние сутки выполнено 12 рейсов. В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь груженых скоропортящимися продуктами, и товары первой необходимости. Также осуществляются перевозки рейсовых автобусов с пассажирами.За период с 17 июля, когда в результате ракетного удара был поврежден Крымский мост, паромы Керченской переправы перевезли 166 295 пассажиров и 46 898 автомобилей.Напомним, 17 июля ВСУ нанесли ракетный удар по Крымскому мосту, в результате чего пострадало дорожное полотно. Уже на следующей день, 18 июля, движение по мосту было запущено в реверсивном режиме, однако в целях безопасности движение по мосту запретили грузовикам. Их перенаправили на Керченскую паромную переправу, а также на сухопутный коридор в Крым. С помощью паромов стали переправлять фуры со скоропортящимися продуктами, а также лекарствами и другими товарами первой необходимости.Читайте также на РИА Новости Крым:На Крым надвигаются ливни и штормовой ветер: когда ждать ухудшения погоды
https://crimea.ria.ru/20231015/krymskiy-most-obstanovka-na-utro-voskresenya-1132098185.html
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керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, логистика, крым, новости крыма, керченский пролив
Как работает Керченская переправа в воскресенье

Керченская паромная переправа работает штатно: штормовых предупреждений в проливе нет

12:09 15.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 15.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 окт - РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа в воскресенье, 15 октября, работает штатно. Действующих штормовых предупреждений нет, информирует пресс-служба Росморречфлота.

"Согласно прогнозу Росгидромета, 15 октября ветер южный, юго-западный 5-10 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн 10-60 см, температура воздуха +18-20 градусов, температура воды в море +15-16", - сообщается в Telegram-канале ведомства.

За последние сутки выполнено 12 рейсов. В настоящее время Керченская переправа осуществляет перевозки грузовиков, в первую очередь груженых скоропортящимися продуктами, и товары первой необходимости. Также осуществляются перевозки рейсовых автобусов с пассажирами.
За период с 17 июля, когда в результате ракетного удара был поврежден Крымский мост, паромы Керченской переправы перевезли 166 295 пассажиров и 46 898 автомобилей.
"Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 г. по 15 октября 2023 г. через пролив в обе стороны перевезено 367 352 пассажира и 208 821 грузовик. Паромами совокупно выполнено 6 157 рейсов", - сообщает Росморречфлот.
Напомним, 17 июля ВСУ нанесли ракетный удар по Крымскому мосту, в результате чего пострадало дорожное полотно. Уже на следующей день, 18 июля, движение по мосту было запущено в реверсивном режиме, однако в целях безопасности движение по мосту запретили грузовикам. Их перенаправили на Керченскую паромную переправу, а также на сухопутный коридор в Крым. С помощью паромов стали переправлять фуры со скоропортящимися продуктами, а также лекарствами и другими товарами первой необходимости.
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