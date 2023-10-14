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На Крым надвигаются ливни и штормовой ветер: когда ждать ухудшения погоды - РИА Новости Крым, 14.10.2023
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На Крым надвигаются ливни и штормовой ветер: когда ждать ухудшения погоды
На Крым надвигаются ливни и штормовой ветер: когда ждать ухудшения погоды - РИА Новости Крым, 14.10.2023
На Крым надвигаются ливни и штормовой ветер: когда ждать ухудшения погоды
16 октября на территории Крыма будут будет действовать штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра, сообщает пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T11:08
2023-10-14T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. 16 октября на территории Крыма будут будет действовать штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.В связи с надвигающейся непогодой МЧС рекомендует жителям и гостям региона соблюдать меры предосторожности и предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев. Кроме того, есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Теплые выходные: погода в Крыму в субботуПогода "миллион на миллион": прогноз ФОБОС для Крыма на выходныеКерченская переправа в субботу: как работают паромы
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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На Крым надвигаются ливни и штормовой ветер: когда ждать ухудшения погоды

МЧС: в понедельник в Крыму будет действовать штормовое предупреждение

11:08 14.10.2023
 
© РИА Новости КрымДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. 16 октября на территории Крыма будут будет действовать штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем и до конца суток 16 октября в Крыму ожидаются дожди, местами сильные, грозы, усиление юго-западного с переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с", – сказано в сообщении.

В связи с надвигающейся непогодой МЧС рекомендует жителям и гостям региона соблюдать меры предосторожности и предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.
Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев. Кроме того, есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.
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