https://crimea.ria.ru/20231014/na-krym-nadvigayutsya-livni-i-shtormovoy-veter-kogda-zhdat-ukhudsheniya-pogody-1132087733.html

На Крым надвигаются ливни и штормовой ветер: когда ждать ухудшения погоды

На Крым надвигаются ливни и штормовой ветер: когда ждать ухудшения погоды - РИА Новости Крым, 14.10.2023

На Крым надвигаются ливни и штормовой ветер: когда ждать ухудшения погоды

16 октября на территории Крыма будут будет действовать штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра, сообщает пресс-служба главного управления МЧС... РИА Новости Крым, 14.10.2023

2023-10-14T11:08

2023-10-14T11:08

2023-10-14T11:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. 16 октября на территории Крыма будут будет действовать штормовое предупреждение из-за ливней и сильного ветра, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.В связи с надвигающейся непогодой МЧС рекомендует жителям и гостям региона соблюдать меры предосторожности и предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения. Возможны подтопления территорий.Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев. Кроме того, есть риск происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.Читайте также на РИА Новости Крым:Теплые выходные: погода в Крыму в субботуПогода "миллион на миллион": прогноз ФОБОС для Крыма на выходныеКерченская переправа в субботу: как работают паромы

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2023

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