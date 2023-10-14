https://crimea.ria.ru/20231014/teplye-vykhodnye-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1132006011.html
Теплые выходные: погода в Крыму в субботу
Теплые выходные: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Теплые выходные: погода в Крыму в субботу
В субботу на полуострове благодаря влиянию области повышенного давления установится сухая солнечная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T00:01
2023-10-14T00:01
2023-10-14T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/10/1118838396_0:217:2865:1829_1920x0_80_0_0_7857fbc3c76fb4dd6c60f23c51a82b00.jpg
CИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове благодаря влиянию области повышенного давления установится сухая солнечная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +20...+22 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от +9 до +13 градусов, днем от +18 до +21.13 - 17 октября центральных, южных районах Крыма, в горах и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20231012/turistam-v-krymu-predlagayut-novye-marshruty---kuda-ekhat-v-vykhodnye-1132064389.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/10/1118838396_68:0:2797:2047_1920x0_80_0_0_44f74754d8115ce3a2d9c2a554bc7f21.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Теплые выходные: погода в Крыму в субботу
В Крыму в субботу до 22 градусов тепла
CИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове благодаря влиянию области повышенного давления установится сухая солнечная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на побережье до +11, днем +17…+22 градуса, в горах +11…+16", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +20...+22 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от +9 до +13 градусов, днем от +18 до +21.
13 - 17 октября центральных, южных районах Крыма, в горах и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.