https://crimea.ria.ru/20231014/teplye-vykhodnye-pogoda-v-krymu-v-subbotu-1132006011.html

Теплые выходные: погода в Крыму в субботу

Теплые выходные: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 14.10.2023

Теплые выходные: погода в Крыму в субботу

В субботу на полуострове благодаря влиянию области повышенного давления установится сухая солнечная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.10.2023

2023-10-14T00:01

2023-10-14T00:01

2023-10-14T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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CИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове благодаря влиянию области повышенного давления установится сухая солнечная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +20...+22 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от +9 до +13 градусов, днем от +18 до +21.13 - 17 октября центральных, южных районах Крыма, в горах и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

https://crimea.ria.ru/20231012/turistam-v-krymu-predlagayut-novye-marshruty---kuda-ekhat-v-vykhodnye-1132064389.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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