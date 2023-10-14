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Теплые выходные: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 14.10.2023
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Теплые выходные: погода в Крыму в субботу
Теплые выходные: погода в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Теплые выходные: погода в Крыму в субботу
В субботу на полуострове благодаря влиянию области повышенного давления установится сухая солнечная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T00:01
2023-10-14T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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CИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове благодаря влиянию области повышенного давления установится сухая солнечная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +20...+22 градуса.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от +9 до +13 градусов, днем от +18 до +21.13 - 17 октября центральных, южных районах Крыма, в горах и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
https://crimea.ria.ru/20231012/turistam-v-krymu-predlagayut-novye-marshruty---kuda-ekhat-v-vykhodnye-1132064389.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
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96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Теплые выходные: погода в Крыму в субботу

В Крыму в субботу до 22 градусов тепла

00:01 14.10.2023
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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CИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. В субботу на полуострове благодаря влиянию области повышенного давления установится сухая солнечная погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на побережье до +11, днем +17…+22 градуса, в горах +11…+16", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +20...+22 градуса.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…+12 градусов, днем +20…+22.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха ночью от +9 до +13 градусов, днем от +18 до +21.
13 - 17 октября центральных, южных районах Крыма, в горах и в г. Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Природа Крыма - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
12 октября, 21:37
Туристам в Крыму предлагают новые маршруты - куда ехать в выходные
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Теплые выходные: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 14 октября
22:47Главные новости Крыма: 13 октября
22:22Главное за день: 13 октября
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