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Главное за день: 14 октября - РИА Новости Крым, 14.10.2023
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Главное за день: 14 октября
Главное за день: 14 октября - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Главное за день: 14 октября
Автодорожная часть Крымского моста полностью восстановлена. В Крыму подешевели бензин и дизель. В пятнадцати провальных атаках ВСУ уничтожены еще 675 боевиков... РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T21:48
2023-10-14T21:48
главное за день
крымский мост
топливо в крыму
марат хуснуллин
росавтодор
министерство обороны рф
новости сво
армения
мус
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Автодорожная часть Крымского моста полностью восстановлена. В Крыму подешевели бензин и дизель. В пятнадцати провальных атаках ВСУ уничтожены еще 675 боевиков. 16 россиян погибли в зоне палестино-израильского конфликта. Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута. Въезд граждан Украины в Россию временно ограничен.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Восстановление Крымского мостаАвтодорожная часть Крымского моста полностью восстановлена со значительным опережением срока, движение запустили по всем четырем полосам, сообщила в субботу пресс-служба Росавтодора. По данным ведомства, на установку временной инфраструктуры, демонтаж поврежденных пролетов, сборку, доставку и установку новых мостовых пролетов, а также на асфальтовые работы, восстановление систем дренажа, освещения и транспортной безопасности рабочим потребовалось всего 88 дней. Как уточнил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, опережение сроков составило 18 дней. За три месяца работ демонтироваы два поврежденных пролета и надвинуты новые. Причем для первого рабочие возвели временный мост, второй надвинули всего за 8 часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций. На дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона.Цены на бензин в КрымуНа АЗС Крыма подешевели бензин и дизель, цены на топливо снизились сразу на несколько рублей. Сразу ряд АЗС крупных компаний в Крыму сейчас предлагают бензин АИ-95 по 59,79 руб, АИ-92 – по 55,79 руб, дизельное топливо – по 66,79 руб. Дизель марки ultra предлагают по 68,99 руб, бензин с октановым числом 100 сейчас продают по 74,79 руб за литр. Успехи Армии РоссииРоссийские военные за сутки отразили 15 атак ВСУ, уничтожили 675 украинских боевиков, боевую технику противника, в том числе иностранную, и ликвидировали две диверсионные группы противника, сообщает в субботу Минобороны России. Всего за сутки российскими военными поражена живая сила и военная техника ВСУ в 115-ти районах, уничтожен 31 украинский беспилотник.Ратификация Римского статутаПрезидент Армении подписал документ о ратификации Римского статута. "Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, и о принятии заявления "Об обратном признании юрисдикции Международного уголовного суда", – сообщается на официальном сайте главы республики.Ограничение для украинцевС 16 октября въезд граждан Украины в Россию с территории третьих стран временно ограничен, доступными остаются только два транспортных пункта, в частности – многосторонний воздушный пункт пропуска Москва (Шереметьево) и многосторонний автомобильный пункт пропуска Лудонка (Псковская область), сообщила пресс-служба Минтранса РФ. Ограничение не применяется в отношении граждан Украины в возрасте до 14 лет, въезжающих в Россию самостоятельно или в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан РФ. Погибшие россиянеЗа время эскалации палестино-израильского конфликта погибли 16 россиян со вторым гражданством Израиля, сообщилои 14 октября в посольстве России. По данным дипмиссии, еще 8 россиян числятся пропавшими без вести. По меньшей мере один россиянин, по предварительной информации, находится в заложниках у ХАМАС в секторе Газа. Посольство РФ в Тель-Авиве рекомендовало россиянам покинуть Израиль.
https://crimea.ria.ru/20231014/mir-soshel-s-uma-konstantinov-o-presledovanii-stroiteley-krymskogo-mosta-1132096312.html
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главное за день, крымский мост, топливо в крыму, марат хуснуллин, росавтодор, министерство обороны рф, новости сво, армения, мус, украина, россия, в мире
Главное за день: 14 октября

Главные события и заявления субботы, 14 октября

21:48 14.10.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Автодорожная часть Крымского моста полностью восстановлена. В Крыму подешевели бензин и дизель. В пятнадцати провальных атаках ВСУ уничтожены еще 675 боевиков. 16 россиян погибли в зоне палестино-израильского конфликта. Президент Армении утвердил ратификацию Римского статута. Въезд граждан Украины в Россию временно ограничен.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Восстановление Крымского моста

Автодорожная часть Крымского моста полностью восстановлена со значительным опережением срока, движение запустили по всем четырем полосам, сообщила в субботу пресс-служба Росавтодора. По данным ведомства, на установку временной инфраструктуры, демонтаж поврежденных пролетов, сборку, доставку и установку новых мостовых пролетов, а также на асфальтовые работы, восстановление систем дренажа, освещения и транспортной безопасности рабочим потребовалось всего 88 дней. Как уточнил в своем Telegram-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, опережение сроков составило 18 дней. За три месяца работ демонтироваы два поврежденных пролета и надвинуты новые. Причем для первого рабочие возвели временный мост, второй надвинули всего за 8 часов. Для обоих пролетов потребовалось 534 тонны металлоконструкций. На дорожное покрытие ушло более 360 тонн асфальтобетона.
Спикер Госсовета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
17:41
Мир сошел с ума: Константинов о преследовании строителей Крымского моста

Цены на бензин в Крыму

На АЗС Крыма подешевели бензин и дизель, цены на топливо снизились сразу на несколько рублей. Сразу ряд АЗС крупных компаний в Крыму сейчас предлагают бензин АИ-95 по 59,79 руб, АИ-92 – по 55,79 руб, дизельное топливо – по 66,79 руб. Дизель марки ultra предлагают по 68,99 руб, бензин с октановым числом 100 сейчас продают по 74,79 руб за литр.
Яблоки - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
17:17Радио "Спутник в Крыму"
Дожди, жара и заморозки: как погода повлияла на урожай яблок в Крыму

Успехи Армии России

Российские военные за сутки отразили 15 атак ВСУ, уничтожили 675 украинских боевиков, боевую технику противника, в том числе иностранную, и ликвидировали две диверсионные группы противника, сообщает в субботу Минобороны России. Всего за сутки российскими военными поражена живая сила и военная техника ВСУ в 115-ти районах, уничтожен 31 украинский беспилотник.
Второй армейский корпус ВС РФ - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
12:39
У Антоновского моста уничтожены четыре лодки десанта ВСУ

Ратификация Римского статута

Президент Армении подписал документ о ратификации Римского статута. "Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян подписал заявление о ратификации Римского статута Международного уголовного суда, подписанного 17 июля 1998 года, и о принятии заявления "Об обратном признании юрисдикции Международного уголовного суда", – сообщается на официальном сайте главы республики.
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
16:43
Экспортный потенциал украинских портов упал почти наполовину

Ограничение для украинцев

С 16 октября въезд граждан Украины в Россию с территории третьих стран временно ограничен, доступными остаются только два транспортных пункта, в частности – многосторонний воздушный пункт пропуска Москва (Шереметьево) и многосторонний автомобильный пункт пропуска Лудонка (Псковская область), сообщила пресс-служба Минтранса РФ. Ограничение не применяется в отношении граждан Украины в возрасте до 14 лет, въезжающих в Россию самостоятельно или в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан РФ.
ЛЭП в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
15:39
Генераторы не помогут: Киев останется без света и интернета

Погибшие россияне

За время эскалации палестино-израильского конфликта погибли 16 россиян со вторым гражданством Израиля, сообщилои 14 октября в посольстве России. По данным дипмиссии, еще 8 россиян числятся пропавшими без вести. По меньшей мере один россиянин, по предварительной информации, находится в заложниках у ХАМАС в секторе Газа. Посольство РФ в Тель-Авиве рекомендовало россиянам покинуть Израиль.
Ситуация в Палестине в связи с обострением палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
09:52
Израиль бомбит позиции ХАМАС и "Хезболлах": обстановка в зоне конфликта
 
Главное за деньКрымский мостТопливо в КрымуМарат ХуснуллинРосавтодорМинистерство обороны РФНовости СВОАрменияМУСУкраинаРоссияВ мире
 
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