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Въезд граждан Украины в Россию временно ограничен – Минтранс - РИА Новости Крым, 14.10.2023
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Въезд граждан Украины в Россию временно ограничен – Минтранс
Въезд граждан Украины в Россию временно ограничен – Минтранс - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Въезд граждан Украины в Россию временно ограничен – Минтранс
Въезд граждан Украины в Россию с территории третьих стран временно ограничен, доступными остаются только два транспортных пункта, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T14:52
2023-10-14T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Въезд граждан Украины в Россию с территории третьих стран временно ограничен, доступными остаются только два транспортных пункта, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.Уточняется, что ограничение не применяется в отношении граждан Украины в возрасте до 14 лет, въезжающих в Россию самостоятельно или в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы смогут въезжать в Россию без виз по внутреннему паспорту – указКак россияне относятся к Украине и украинцам – опросКиев проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел Херсонщины
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россия, в мире, новости, украина, минтранс россии
Въезд граждан Украины в Россию временно ограничен – Минтранс

Минтранс: въезд граждан Украины в РФ с территории третьих стран временно ограничен

14:52 14.10.2023
 
© РИА Новости . Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкГраница Украины с Россией, архивное фото
Граница Украины с Россией, архивное фото - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
© РИА Новости . Александр Мазуркевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Въезд граждан Украины в Россию с территории третьих стран временно ограничен, доступными остаются только два транспортных пункта, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"В соответствии с распоряжением Правительства РФ, с 00 часов 00 минут по местному времени 16 октября 2023 года временно ограничен въезд в Российскую Федерацию граждан Украины, прибывающих с территорий третьих государств, в пунктах пропуска через государственную границу РФ, за исключением многостороннего воздушного пункта пропуска Москва (Шереметьево) и многостороннего автомобильного пункта пропуска Лудонка (Псковская область)", – сказано в официальном Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что ограничение не применяется в отношении граждан Украины в возрасте до 14 лет, въезжающих в Россию самостоятельно или в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан РФ.
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