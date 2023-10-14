https://crimea.ria.ru/20231014/vezd-grazhdan-ukrainy-v-rossiyu-vremenno-ogranichen--mintrans-1132090936.html

Въезд граждан Украины в Россию временно ограничен – Минтранс

Въезд граждан Украины в Россию временно ограничен – Минтранс - РИА Новости Крым, 14.10.2023

Въезд граждан Украины в Россию временно ограничен – Минтранс

Въезд граждан Украины в Россию с территории третьих стран временно ограничен, доступными остаются только два транспортных пункта, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.10.2023

2023-10-14T14:52

2023-10-14T14:52

2023-10-14T14:52

россия

в мире

новости

украина

минтранс россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/95651/38/956513832_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_8e1968c118a1df9a461f9a8e92b7247e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Въезд граждан Украины в Россию с территории третьих стран временно ограничен, доступными остаются только два транспортных пункта, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.Уточняется, что ограничение не применяется в отношении граждан Украины в возрасте до 14 лет, въезжающих в Россию самостоятельно или в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы смогут въезжать в Россию без виз по внутреннему паспорту – указКак россияне относятся к Украине и украинцам – опросКиев проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел Херсонщины

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, в мире, новости, украина, минтранс россии