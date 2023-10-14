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Въезд граждан Украины в Россию временно ограничен – Минтранс
Въезд граждан Украины в Россию временно ограничен – Минтранс - РИА Новости Крым, 14.10.2023
Въезд граждан Украины в Россию временно ограничен – Минтранс
Въезд граждан Украины в Россию с территории третьих стран временно ограничен, доступными остаются только два транспортных пункта, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T14:52
2023-10-14T14:52
2023-10-14T14:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Въезд граждан Украины в Россию с территории третьих стран временно ограничен, доступными остаются только два транспортных пункта, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.Уточняется, что ограничение не применяется в отношении граждан Украины в возрасте до 14 лет, въезжающих в Россию самостоятельно или в сопровождении законного представителя, опекуна или попечителя из числа граждан РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы смогут въезжать в Россию без виз по внутреннему паспорту – указКак россияне относятся к Украине и украинцам – опросКиев проводит насильственную эвакуацию семей с детьми из сел Херсонщины
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Въезд граждан Украины в Россию временно ограничен – Минтранс
Минтранс: въезд граждан Украины в РФ с территории третьих стран временно ограничен