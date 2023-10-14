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16 россиян погибли в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости Крым, 14.10.2023
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16 россиян погибли в зоне палестино-израильского конфликта
16 россиян погибли в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости Крым, 14.10.2023
16 россиян погибли в зоне палестино-израильского конфликта
За время эскалации палестино-израильского конфликта погибли 16 россиян со вторым гражданством Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию посольства... РИА Новости Крым, 14.10.2023
2023-10-14T15:19
2023-10-14T15:19
новости
израиль
палестина
обострение ситуации в израиле
посольство рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. За время эскалации палестино-израильского конфликта погибли 16 россиян со вторым гражданством Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию посольства России.По данным дипмиссии, еще 8 россиян числятся пропавшими без вести. По меньшей мере один россиянин, по предварительной информации, находится в заложниках у ХАМАС в секторе Газа. Посольство РФ в Тель-Авиве рекомендовало россиянам покинуть Израиль.7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более трех тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Накануне Армия обороны Израиля заявила, что за ночь нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по резиденциям высокопоставленных представителей ХАМАС.Президент РФ Владимир Путин заявил что, расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.10 октября Израиль начал полномасштабное наступление на сектор Газа. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что ХАМАС "пожалеет" о том, что совершил, отметив, что Газа "изменится на 180 градусов" и уже никогда не будет прежней.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД готов к эвакуации россиян из Израиля – Сергей ЛавровМИД прорабатывает вопрос об эвакуации россиян из Палестины – ЗахароваИзраиль бомбит позиции ХАМАС и "Хезболлах": обстановка в зоне конфликта
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новости, израиль, палестина, обострение ситуации в израиле, посольство рф
16 россиян погибли в зоне палестино-израильского конфликта

Посольство РФ: в зоне эскалации на Ближнем востоке погибли 16 россиян

15:19 14.10.2023
 
© MAHMUD HAMS / AFPОбострение палестино-израильского конфликта
Обострение палестино-израильского конфликта
© MAHMUD HAMS / AFP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. За время эскалации палестино-израильского конфликта погибли 16 россиян со вторым гражданством Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию посольства России.
"С прискорбием сообщаем, что, согласно данным израильской стороны, по состоянию на 13.00 14 октября число погибших граждан Российской Федерации, имевших также гражданство Израиля, возросло до 16 человек. В настоящее время консульский отдел Посольства совместно с представителем МВД России в Израиле занимаются проверкой и подтверждением имеющихся сведений", — заявили в посольстве.
По данным дипмиссии, еще 8 россиян числятся пропавшими без вести. По меньшей мере один россиянин, по предварительной информации, находится в заложниках у ХАМАС в секторе Газа. Посольство РФ в Тель-Авиве рекомендовало россиянам покинуть Израиль.
7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС нанесло массированный ракетный удар из сектора Газа по Израилю, выпустив более трех тысяч ракет. Кроме того, боевики после массированных ракетных ударов проникли в приграничные районы на юге Израиля. Свою операцию исламисты назвали "Потоп Аль-Аксы". Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявили, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров.
Армия обороны Израиля в ответ начала операцию "Железные мечи". В стране объявили военное положение. Премьер Биньямин Нетаньяху в обращении к нации заявил, что государство находится в состоянии войны, и сообщил, что приказал провести широкую мобилизацию резервов. Военные выполняют зачистку населенных пунктов. Армия обороны Израиля также заявила о нанесении ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа, в том числе по штаб-квартире разведки движения.
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло ХАМАС) заявляли, что взяли в плен десятки израильских солдат и офицеров. Позднее член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что более 100 граждан Израиля, включая высокопоставленных военных, были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа. Накануне Армия обороны Израиля заявила, что за ночь нанесла удары по 750 военным объектам, в том числе по резиденциям высокопоставленных представителей ХАМАС.
Президент РФ Владимир Путин заявил что, расширение арабо-израильского конфликта может привести к тяжелым последствиям, в том числе в сфере энергетики. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил о необходимости срочно остановить кровопролитие между Израилем и Палестиной и призвал стороны прекратить боевые действия. По его словам, решение палестинской проблемы возможно только на основании резолюций СБ ООН, которые предполагают сосуществование двух государств.
10 октября Израиль начал полномасштабное наступление на сектор Газа. Министр обороны страны Йоав Галант заявил, что ХАМАС "пожалеет" о том, что совершил, отметив, что Газа "изменится на 180 градусов" и уже никогда не будет прежней.
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