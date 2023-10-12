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Главные новости Крыма: 12 октября - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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Главные новости Крыма: 12 октября
Главные новости Крыма: 12 октября - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Главные новости Крыма: 12 октября
Сотни миллионов рублей в бюджет Крыма поступили от продажи имущества украинских олигархов. На полуострове начался отопительный сезон. Цены на топливо для... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T22:47
2023-10-12T22:47
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Сотни миллионов рублей в бюджет Крыма поступили от продажи имущества украинских олигархов. На полуострове начался отопительный сезон. Цены на топливо для автомобилей пойдут вниз в Крыму и Севастополе. На полуострове ожидают увеличение туристического потока. В Херсонесе можно увидеть уникальные античные солнечные часы.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.820 миллионов от продажи имущества украинских олигарховС начала года в Крыму продано восемь объектов, которые принадлежали украинским политикам и бизнесменам и были национализированы. По сообщению Минимущества, конкурсные процедуры по реализации национализированного имущества в количестве восьми лотов принесли в бюджет республики около 820 миллионов рублей. До конца года планируется продажа национализированного имущества еще по 19 лотам. Власти республики планируют выручить около 1,8 млрд рублей.В Крыму начали включать отоплениеОтопительный сезон стартовал в нескольких районах Крыма, где уже были зафиксированы минусовые температуры. В Джанкойском и Первомайском районах в первую очередь тепло пошло в социально важные объекты: детские садики, школы, больницы. С 16 октября в таких же объектах планируется включить отопление в Симферополе.Цены на топливо на полуострове пойдут внизГлава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что власти достигли соглашения о снижении цен по итогам переговоров с ведущими топливными компаниями региона. С субботы,14 октября, стоимость дизельного топлива в Крыму должна снизиться до 66,8 рубля, бензина марок АИ-95 и АИ-92 – до 59,8 рубля и 55,8 рубля.Аналогично снизятся цены на топливо и в Севастополе. О соответствующей договоренности заявил губернатор региона Михаил Развожаев.Туристический поток в Крым возрастетУвеличить туристический поток в Крым в 3,5 раза – такую цель власти Крыма планируют реализовать до 2030 года. Туристов ждет 20 тысяч новых гостиничных номеров, модульные некапитальные средства размещения, больше благоустроенных пляжей. Также в планах создание пяти туристско-рекреационных кластеров, развитие морских круизов и детского туризма.Античные солнечные часы нашли в ХерсонесеУникальный экспонат представят на новой капсульной выставке "Время солнца" в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе. Солнечные часы III века до н. э. найдены в Южном пригороде Херсонеса во время археологических разведок в 2020 году. По словам ученых, это единичный экземпляр.
https://crimea.ria.ru/20231012/v-krymu-startoval-otopitelnyy-sezon-obogrevayut-shkoly-i-bolnitsy-1132034497.html
https://crimea.ria.ru/20231012/blagoustroystvo-za-26-millionov-kak-obnovyat-detskiy-park-v-simferopole-1132035561.html
https://crimea.ria.ru/20231012/v-melitopole-lvenka-s-perebitymi-lapami-soderzhali-v-semnoy-kvartire-1132054312.html
https://crimea.ria.ru/20231012/muzyka-v-peschere-tavrida-v-oktyabre-v-nedrakh-kryma-zazvuchit-klassika-1132041157.html
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РИА Новости Крым
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96
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главное за день, крым, новости крыма
Главные новости Крыма: 12 октября

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 12 октября

22:47 12.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоС Ай-Петри хорошо видно Ялту, в бинокль можно рассмотреть порт, набережную, улицы
С Ай-Петри хорошо видно Ялту, в бинокль можно рассмотреть порт, набережную, улицы - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт - РИА Новости Крым. Сотни миллионов рублей в бюджет Крыма поступили от продажи имущества украинских олигархов. На полуострове начался отопительный сезон. Цены на топливо для автомобилей пойдут вниз в Крыму и Севастополе. На полуострове ожидают увеличение туристического потока. В Херсонесе можно увидеть уникальные античные солнечные часы.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

820 миллионов от продажи имущества украинских олигархов

С начала года в Крыму продано восемь объектов, которые принадлежали украинским политикам и бизнесменам и были национализированы. По сообщению Минимущества, конкурсные процедуры по реализации национализированного имущества в количестве восьми лотов принесли в бюджет республики около 820 миллионов рублей. До конца года планируется продажа национализированного имущества еще по 19 лотам. Власти республики планируют выручить около 1,8 млрд рублей.
Система отопления. Архивное фото
Вчера, 13:03Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму стартовал отопительный сезон: обогревают школы и больницы

В Крыму начали включать отопление

Отопительный сезон стартовал в нескольких районах Крыма, где уже были зафиксированы минусовые температуры. В Джанкойском и Первомайском районах в первую очередь тепло пошло в социально важные объекты: детские садики, школы, больницы. С 16 октября в таких же объектах планируется включить отопление в Симферополе.
Детский парк Симферополь - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Вчера, 14:01Эксклюзивы РИА Новости Крым
Благоустройство за 26 миллионов: как обновят Детский парк в Симферополе

Цены на топливо на полуострове пойдут вниз

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что власти достигли соглашения о снижении цен по итогам переговоров с ведущими топливными компаниями региона. С субботы,14 октября, стоимость дизельного топлива в Крыму должна снизиться до 66,8 рубля, бензина марок АИ-95 и АИ-92 – до 59,8 рубля и 55,8 рубля.
Аналогично снизятся цены на топливо и в Севастополе. О соответствующей договоренности заявил губернатор региона Михаил Развожаев.
Маленькая львица Асада не может ходить
Вчера, 17:04
В Мелитополе львенка с перебитыми лапами содержали в съемной квартире

Туристический поток в Крым возрастет

Увеличить туристический поток в Крым в 3,5 раза – такую цель власти Крыма планируют реализовать до 2030 года. Туристов ждет 20 тысяч новых гостиничных номеров, модульные некапитальные средства размещения, больше благоустроенных пляжей. Также в планах создание пяти туристско-рекреационных кластеров, развитие морских круизов и детского туризма.
Пещера Таврида - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Вчера, 18:55
Музыка в пещере Таврида: в октябре в недрах Крыма зазвучит классика

Античные солнечные часы нашли в Херсонесе

Уникальный экспонат представят на новой капсульной выставке "Время солнца" в музее-заповеднике "Херсонес Таврический" в Севастополе. Солнечные часы III века до н. э. найдены в Южном пригороде Херсонеса во время археологических разведок в 2020 году. По словам ученых, это единичный экземпляр.
Сбор яблок - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
Вчера, 19:37Эксклюзивы РИА Новости Крым
Янтарные сады: где в Крыму делают вкусный сок
 
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