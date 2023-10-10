https://crimea.ria.ru/20231010/glavnye-novosti-kryma-10-oktyabrya-1131988904.html

Главные новости Крыма: 10 октября

Главные новости Крыма: 10 октября - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Главные новости Крыма: 10 октября

Иск о праве крымчан на компенсацию за водную блокаду зарегистрирован в суде. Когда в Крыму компенсируют потери бизнесменам из-за взрыва боеприпасов. Для... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Иск о праве крымчан на компенсацию за водную блокаду зарегистрирован в суде. Когда в Крыму компенсируют потери бизнесменам из-за взрыва боеприпасов. Для обвиняемого в смертельном ДТП в Симферополе члена Общественной палаты Крыма требуют ареста. В школе Керчи открыли доску памяти герою СВО. Знаменитый дрессировщик Запашный назвал главную ценность Крыма. Ученый дала прогноз для Крыма в борьбе с гриппом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Иск о праве на компенсацию за водную блокадуВерховный Суд Крыма зарегистрировал иск Общественной палаты РК о признании за жителями республики права получить компенсацию морального вреда, причиненного Киевом водной блокадой. Об этом сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.Если иск будет удовлетворен, крымчане смогут обращаться в суд за компенсацией, при этом доказывать факт водной блокады не потребуется, отметил он.Когда бизнесменам компенсируют потери из-за взрываБизнесмены, пострадавшие в результате взрывов на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма в августе 2022 года, получат компенсации до конца октября. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. Смертельное ДТП в Симферополе: СК требует ареста обвиняемогоСледствие рассматривает вопрос о заключении под стражу члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова, который обвиняется в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в ГСУ СК России по республике.Авария произошла в ночь на 9 сентября в Симферополе. По данным правоохранителей, Щербаков за рулем Volkswagen, будучи нетрезвым, выехал на "встречку", где столкнулся с двумя другими иномарками. Все три водителя попали в больницу, один из них позже скончался. В школе Керчи открыли доску памяти герою СВОВ керченской школе № 12 увековечили имя участника специальной военной операции Федора Федосеева, морпеха, погибшего в конце июня в районе Работино в Запорожской области. На фасаде школы, в которой учился он и которую теперь закончила его старшая дочь, появилась памятная табличка. Федосеев проходил службу в 810-й гвардейской, дважды орденоносной бригаде морской пехоты (Севастополь), герой награжден орденом Мужества посмертно.Запашный назвал главную ценность КрымаЗнаменитый российский дрессировщик, гендиректор Большого Московского госцирка и уроженец Ялты Эдгард Запашный признался, что, глядя на крымчан и путь, который они прошли почти с момента Крымской весны, пришел к мнению, что самая яркая черта полуострова – это не новые объекты, а люди с их позицией, которая остается неизменной, несмотря ни на что.Он также оценил предложение представлять Крым на форуме в Москве. Прогноз для Крыма в борьбе с гриппомЮжане реже болеют гриппом, поэтому в южных регионах, в том числе в Крыму, показатели заболеваемости ниже, чем в тех регионах, которым повезло меньше. Об этом в международном мультимедийном пресс-центре "Россия Сегодня" рассказала замдиректора по научной работе НИИ гриппа им. Смородинцева Дарья Даниленко.Она также рассказала, от чего будет зависеть степень распространения заболеваемости на полуострове.

https://crimea.ria.ru/20231009/drakonidy-orionidy-i-zatmenie-chto-uvidet-v-nebe-nad-krymom-v-oktyabre-1131947903.html

https://crimea.ria.ru/20231010/situatsiya-na-krymskom-mostu-posle-vozobnovleniya-avtomobilnogo-dvizheniya-1131984505.html

https://crimea.ria.ru/20231010/dlya-razvedki-i-porazheniya-kak-v-krymu-uchat-upravlyat-ptichkami-1131967866.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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