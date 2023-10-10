https://crimea.ria.ru/20231010/smertelnoe-dtp-v-simferopole-chlena-op-kryma-khotyat-zaklyuchit-pod-strazhu-1131976350.html

Смертельное ДТП в Симферополе: члена ОП Крыма хотят заключить под стражу

Смертельное ДТП в Симферополе: члена ОП Крыма хотят заключить под стражу - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Смертельное ДТП в Симферополе: члена ОП Крыма хотят заключить под стражу

Следствие рассматривает вопрос о заключении под стражу члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова, подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T13:32

2023-10-10T13:32

2023-10-10T13:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Следствие рассматривает вопрос о заключении под стражу члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова, подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по республике.Авария произошла в ночь на 9 сентября в Симферополе. По данным правоохранителей, Щербаков в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими иномарками. Всех трех водителей доставили в больницу, позже один из них скончался.Как уточнили в ведомстве, следствие оперативно изъяло и изучило все видеозаписи, включая сам момент аварии, провело следственные эксперименты, допросило пострадавших и очевидцев, а также медиков, проводивших освидетельствование и лечение Щербакова.В связи с общественным резонансом расследование уголовного дела находится на контроле руководителя главного следственного управления.В СК также назвали беспочвенными сообщения ряда СМИ о том, что Щербаков может избежать уголовной ответственности в связи с его статусом.Ранее Общественная палата Крыма заявила о приостановлении полномочий Олега Щербакова до выяснения всех объективных причин аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельная авария с участием члена ОП Крыма: дело заберут в МосквуВ Крыму из-за ДТП приостановлены полномочия члена Общественной палатыВ Севастополе перевернулась иномарка: водитель был пьян

https://crimea.ria.ru/20230921/sbil-na-180-kmch-voditelya-bmw-osudyat-za-smertelnoe-dtp-s-velosipedistom-1131586363.html

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