Смертельное ДТП в Симферополе: члена ОП Крыма хотят заключить под стражу
Следствие просит отправить в СИЗО члена Общественной палаты Крыма из-за смертельной аварии
13:32 10.10.2023 (обновлено: 13:34 10.10.2023)
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Следствие рассматривает вопрос о заключении под стражу члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова, подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по республике.
Авария произошла в ночь на 9 сентября в Симферополе. По данным правоохранителей, Щербаков в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими иномарками. Всех трех водителей доставили в больницу, позже один из них скончался.
"Подозреваемый в совершении данного преступления член Общественной палаты Республики Крым в связи с полученными тяжелыми травмами проходил лечение в больнице. В настоящее время в результате улучшения его состояния здоровья следствие рассматривает вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, следствие оперативно изъяло и изучило все видеозаписи, включая сам момент аварии, провело следственные эксперименты, допросило пострадавших и очевидцев, а также медиков, проводивших освидетельствование и лечение Щербакова.
В связи с общественным резонансом расследование уголовного дела находится на контроле руководителя главного следственного управления.
В СК также назвали беспочвенными сообщения ряда СМИ о том, что Щербаков может избежать уголовной ответственности в связи с его статусом.
Ранее Общественная палата Крыма заявила о приостановлении полномочий Олега Щербакова до выяснения всех объективных причин аварии.
Читайте также на РИА Новости Крым: