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Смертельное ДТП в Симферополе: члена ОП Крыма хотят заключить под стражу - РИА Новости Крым, 10.10.2023
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Смертельное ДТП в Симферополе: члена ОП Крыма хотят заключить под стражу
Смертельное ДТП в Симферополе: члена ОП Крыма хотят заключить под стражу - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Смертельное ДТП в Симферополе: члена ОП Крыма хотят заключить под стражу
Следствие рассматривает вопрос о заключении под стражу члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова, подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T13:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Следствие рассматривает вопрос о заключении под стражу члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова, подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по республике.Авария произошла в ночь на 9 сентября в Симферополе. По данным правоохранителей, Щербаков в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими иномарками. Всех трех водителей доставили в больницу, позже один из них скончался.Как уточнили в ведомстве, следствие оперативно изъяло и изучило все видеозаписи, включая сам момент аварии, провело следственные эксперименты, допросило пострадавших и очевидцев, а также медиков, проводивших освидетельствование и лечение Щербакова.В связи с общественным резонансом расследование уголовного дела находится на контроле руководителя главного следственного управления.В СК также назвали беспочвенными сообщения ряда СМИ о том, что Щербаков может избежать уголовной ответственности в связи с его статусом.Ранее Общественная палата Крыма заявила о приостановлении полномочий Олега Щербакова до выяснения всех объективных причин аварии.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельная авария с участием члена ОП Крыма: дело заберут в МосквуВ Крыму из-за ДТП приостановлены полномочия члена Общественной палатыВ Севастополе перевернулась иномарка: водитель был пьян
https://crimea.ria.ru/20230921/sbil-na-180-kmch-voditelya-bmw-osudyat-za-smertelnoe-dtp-s-velosipedistom-1131586363.html
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крым, происшествия, крымский следком, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, симферополь, закон и право, общество, общественная палата крыма, новости крыма
Смертельное ДТП в Симферополе: члена ОП Крыма хотят заключить под стражу

Следствие просит отправить в СИЗО члена Общественной палаты Крыма из-за смертельной аварии

13:32 10.10.2023 (обновлено: 13:34 10.10.2023)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. СевастополюУголовный кодекс
Уголовный кодекс
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Следствие рассматривает вопрос о заключении под стражу члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова, подозреваемого в совершении ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по республике.
Авария произошла в ночь на 9 сентября в Симферополе. По данным правоохранителей, Щербаков в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя другими иномарками. Всех трех водителей доставили в больницу, позже один из них скончался.
"Подозреваемый в совершении данного преступления член Общественной палаты Республики Крым в связи с полученными тяжелыми травмами проходил лечение в больнице. В настоящее время в результате улучшения его состояния здоровья следствие рассматривает вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, следствие оперативно изъяло и изучило все видеозаписи, включая сам момент аварии, провело следственные эксперименты, допросило пострадавших и очевидцев, а также медиков, проводивших освидетельствование и лечение Щербакова.
В связи с общественным резонансом расследование уголовного дела находится на контроле руководителя главного следственного управления.
В СК также назвали беспочвенными сообщения ряда СМИ о том, что Щербаков может избежать уголовной ответственности в связи с его статусом.
Ранее Общественная палата Крыма заявила о приостановлении полномочий Олега Щербакова до выяснения всех объективных причин аварии.
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