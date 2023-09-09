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В Крыму из-за ДТП приостановлены полномочия члена Общественной палаты - РИА Новости Крым, 09.09.2023
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В Крыму из-за ДТП приостановлены полномочия члена Общественной палаты
В Крыму из-за ДТП приостановлены полномочия члена Общественной палаты - РИА Новости Крым, 09.09.2023
В Крыму из-за ДТП приостановлены полномочия члена Общественной палаты
Полномочия члена ОП Крыма Олега Щербакова приостановлены из-за дорожно-транспортного происшествия его участием. Сообщение об этом появилось на официальном сайте РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T18:43
2023-09-09T18:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Полномочия члена ОП Крыма Олега Щербакова приостановлены из-за дорожно-транспортного происшествия его участием. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Общественной палаты РК.Уточняется, что полномочия Щербакова будут приостановлены до выяснения всех обстоятельств аварии, произошедшей 8 сентября 2023 года. В своем решении члены палаты единогласны.Кроме того, члены Общественной палаты Крыма отметили, что они с осуждением относятся к любым проявления нарушениям действующего законодательства.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе ДТП с участием трех автомобилей - что известноПенсионерка погибла после ДТП в Севастополе – водителя ждет судАвтобус сбил 76-летнюю женщину на "зебре" в Севастополе
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общественная палата крыма, происшествия, общество, крым, симферополь, новости крыма, дтп, дтп в крыму и севастополе
В Крыму из-за ДТП приостановлены полномочия члена Общественной палаты

Общественная палата Крыма: полномочия Олега Щербакова приостановлены из-за ДТП

18:43 09.09.2023
 
© Фото: пресс-служба Общественной палаты Республики КрымОбщественная палата Республики Крым
Общественная палата Республики Крым
© Фото: пресс-служба Общественной палаты Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Полномочия члена ОП Крыма Олега Щербакова приостановлены из-за дорожно-транспортного происшествия его участием. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Общественной палаты РК.
Уточняется, что полномочия Щербакова будут приостановлены до выяснения всех обстоятельств аварии, произошедшей 8 сентября 2023 года. В своем решении члены палаты единогласны.
"Вопрос о членстве Олега Щербакова будет рассмотрен на очном заседании Общественной палаты в ближайшее время, согласно действующего законодательства и Регламента ОП РК", – сказано в тексте.
© Скриншот страницы официального сайта Общественной палаты КрымаСообщение на сайте общественной палаты Крыма
Сообщение на сайте общественной палаты Крыма
© Скриншот страницы официального сайта Общественной палаты Крыма
Сообщение на сайте общественной палаты Крыма
Кроме того, члены Общественной палаты Крыма отметили, что они с осуждением относятся к любым проявления нарушениям действующего законодательства.
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Общественная палата КрымаПроисшествияОбществоКрымСимферопольНовости КрымаДТПДТП в Крыму и Севастополе
 
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