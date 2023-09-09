https://crimea.ria.ru/20230909/v-krymu-iz-za-dtp-priostanovleny-polnomochiya-chlena-obschestvennoy-palaty-1131284572.html

В Крыму из-за ДТП приостановлены полномочия члена Общественной палаты

В Крыму из-за ДТП приостановлены полномочия члена Общественной палаты - РИА Новости Крым, 09.09.2023

В Крыму из-за ДТП приостановлены полномочия члена Общественной палаты

Полномочия члена ОП Крыма Олега Щербакова приостановлены из-за дорожно-транспортного происшествия его участием. Сообщение об этом появилось на официальном сайте РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T18:43

2023-09-09T18:43

2023-09-09T18:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Полномочия члена ОП Крыма Олега Щербакова приостановлены из-за дорожно-транспортного происшествия его участием. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Общественной палаты РК.Уточняется, что полномочия Щербакова будут приостановлены до выяснения всех обстоятельств аварии, произошедшей 8 сентября 2023 года. В своем решении члены палаты единогласны.Кроме того, члены Общественной палаты Крыма отметили, что они с осуждением относятся к любым проявления нарушениям действующего законодательства.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе ДТП с участием трех автомобилей - что известноПенсионерка погибла после ДТП в Севастополе – водителя ждет судАвтобус сбил 76-летнюю женщину на "зебре" в Севастополе

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