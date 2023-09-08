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В Симферополе ДТП с участием трех автомобилей - что известно - РИА Новости Крым, 08.09.2023
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В Симферополе ДТП с участием трех автомобилей - что известно
В Симферополе ДТП с участием трех автомобилей - что известно - РИА Новости Крым, 08.09.2023
В Симферополе ДТП с участием трех автомобилей - что известно
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе в ДТП с участием трех легковых автомобилей пострадали все три водителя, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе в ДТП с участием трех легковых автомобилей пострадали все три водителя, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным полиции, авария произошла в Симферополе в ночь на 8 сентября, на улице Киевской. 36-летний водитель Volkswagen Touareg, двигаясь от площади Куйбышева в сторону улицы Беспалова, выехал на "встречку" и врезался в Daewoo Nexia, под управлением 32-летнего водителя, а затем еще и в иномарку Skoda Octavia, которой управлял 62-летнйи мужчина.На месте дорожно-транспортного происшествия работали госавтоинспекторы, проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка погибла после ДТП в Севастополе – водителя ждет судВ Крыму сгорели два автомобиля и гараж – в МЧС назвали причинуВодителя зажало в искореженной легковушке после ДТП с грузовиком в Крыму
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым, новости крыма, симферополь, происшествия
В Симферополе ДТП с участием трех автомобилей - что известно

МВД: В Симферополе ДТП с участием трех легковушек, есть пострадавшие

18:10 08.09.2023
 
© МВД КрымДТП с участием трех автомобилей в Симферополе
ДТП с участием трех автомобилей в Симферополе
© МВД Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе в ДТП с участием трех легковых автомобилей пострадали все три водителя, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным полиции, авария произошла в Симферополе в ночь на 8 сентября, на улице Киевской. 36-летний водитель Volkswagen Touareg, двигаясь от площади Куйбышева в сторону улицы Беспалова, выехал на "встречку" и врезался в Daewoo Nexia, под управлением 32-летнего водителя, а затем еще и в иномарку Skoda Octavia, которой управлял 62-летнйи мужчина.
"В результате ДТП трое водителей автомобилей получили травмы и доставлены в больницу", - сообщили в МВД.
На месте дорожно-транспортного происшествия работали госавтоинспекторы, проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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