https://crimea.ria.ru/20230908/v-simferopole-dtp-s-uchastiem-trekh-avtomobiley---chto-izvestno-1131264560.html

В Симферополе ДТП с участием трех автомобилей - что известно

В Симферополе ДТП с участием трех автомобилей - что известно - РИА Новости Крым, 08.09.2023

В Симферополе ДТП с участием трех автомобилей - что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе в ДТП с участием трех легковых автомобилей пострадали все три водителя, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T18:10

2023-09-08T18:10

2023-09-08T18:10

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе в ДТП с участием трех легковых автомобилей пострадали все три водителя, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным полиции, авария произошла в Симферополе в ночь на 8 сентября, на улице Киевской. 36-летний водитель Volkswagen Touareg, двигаясь от площади Куйбышева в сторону улицы Беспалова, выехал на "встречку" и врезался в Daewoo Nexia, под управлением 32-летнего водителя, а затем еще и в иномарку Skoda Octavia, которой управлял 62-летнйи мужчина.На месте дорожно-транспортного происшествия работали госавтоинспекторы, проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка погибла после ДТП в Севастополе – водителя ждет судВ Крыму сгорели два автомобиля и гараж – в МЧС назвали причинуВодителя зажало в искореженной легковушке после ДТП с грузовиком в Крыму

симферополь

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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