https://crimea.ria.ru/20230908/v-simferopole-dtp-s-uchastiem-trekh-avtomobiley---chto-izvestno-1131264560.html
В Симферополе ДТП с участием трех автомобилей - что известно
В Симферополе ДТП с участием трех автомобилей - что известно - РИА Новости Крым, 08.09.2023
В Симферополе ДТП с участием трех автомобилей - что известно
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе в ДТП с участием трех легковых автомобилей пострадали все три водителя, сообщает пресс-служба МВД по Крыму. РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T18:10
2023-09-08T18:10
2023-09-08T18:10
дтп в крыму и севастополе
мвд по республике крым
новости крыма
симферополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/08/1131264689_0:214:1280:934_1920x0_80_0_0_f1359fce7cdebe005d4a29de903f8857.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе в ДТП с участием трех легковых автомобилей пострадали все три водителя, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.По данным полиции, авария произошла в Симферополе в ночь на 8 сентября, на улице Киевской. 36-летний водитель Volkswagen Touareg, двигаясь от площади Куйбышева в сторону улицы Беспалова, выехал на "встречку" и врезался в Daewoo Nexia, под управлением 32-летнего водителя, а затем еще и в иномарку Skoda Octavia, которой управлял 62-летнйи мужчина.На месте дорожно-транспортного происшествия работали госавтоинспекторы, проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Пенсионерка погибла после ДТП в Севастополе – водителя ждет судВ Крыму сгорели два автомобиля и гараж – в МЧС назвали причинуВодителя зажало в искореженной легковушке после ДТП с грузовиком в Крыму
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/08/1131264689_2:0:1279:958_1920x0_80_0_0_8d5ecb642abf57e2783c765b055516b3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым, новости крыма, симферополь, происшествия
В Симферополе ДТП с участием трех автомобилей - что известно
МВД: В Симферополе ДТП с участием трех легковушек, есть пострадавшие
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым. В Симферополе в ДТП с участием трех легковых автомобилей пострадали все три водителя, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.
По данным полиции, авария произошла в Симферополе в ночь на 8 сентября, на улице Киевской. 36-летний водитель Volkswagen Touareg, двигаясь от площади Куйбышева в сторону улицы Беспалова, выехал на "встречку" и врезался в Daewoo Nexia, под управлением 32-летнего водителя, а затем еще и в иномарку Skoda Octavia, которой управлял 62-летнйи мужчина.
"В результате ДТП трое водителей автомобилей получили травмы и доставлены в больницу", - сообщили в МВД.
На месте дорожно-транспортного происшествия работали госавтоинспекторы, проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Читайте также на РИА Новости Крым: