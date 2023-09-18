https://crimea.ria.ru/20230918/smertelnaya-avarii-s-uchastiem-chlena-op-kryma-delo-zaberut-v-moskvu-1131499901.html

Смертельная авария с участием члена ОП Крыма: дело заберут в Москву

Смертельная авария с участием члена ОП Крыма: дело заберут в Москву - РИА Новости Крым, 18.09.2023

Смертельная авария с участием члена ОП Крыма: дело заберут в Москву

Уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова хотят передать в Главное... РИА Новости Крым, 18.09.2023

2023-09-18T19:53

2023-09-18T19:53

2023-09-18T20:00

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

дтп в крыму и севастополе

общественная палата крыма

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Уголовное дело по факту смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием члена Общественной палаты Крыма Олега Щербакова хотят передать в Главное управление Следственного комитета России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства."В связи с тем, что до настоящего времени решение не принято, председатель СК России поручил Главному следственному управлению Следственного комитета ходатайствовать о передаче данного уголовного дела в свое производство", - говорится в сообщении СК РФ.По сообщению СК РФ, родственники потерпевшего опасаются, что он может уйти от ответственности. По факту ДТП сотрудники органов внутренних дел возбудили уголовное дело. Следователи регионального следственного управления СК России по Республике Крым вышли с ходатайством к прокурору о передаче уголовного дела из органов МВД в производство следователей СК. Но до сих пор решение не принято.После ДТП полномочия Олега Щербакова как члена Общественной палаты Крыма были приостановлены. Сообщение об этом размещено на официальном сайте ОП РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП в Симферополе: под колесами автобуса погиб пешеходСмертельное ДТП в Симферополе: обстоятельства проверит СКВ Симферополе ДТП с участием трех автомобилей - что известно

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, дтп в крыму и севастополе, общественная палата крыма, происшествия, закон и право, новости, крым