https://crimea.ria.ru/20231010/vzryvy-boepripasov-na-severe-kryma-kogda-biznes-poluchit-kompensatsii-1131986530.html
Взрывы боеприпасов на севере Крыма: когда бизнес получит компенсации
Взрывы боеприпасов на севере Крыма: когда бизнес получит компенсации - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Взрывы боеприпасов на севере Крыма: когда бизнес получит компенсации
Юридические лица, пострадавшие в результате взрывов на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма в августе прошлого года, получат компенсации до конца... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T17:48
2023-10-10T17:48
2023-10-10T17:48
сергей аксенов
новости крыма
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джанкойский район
безопасность республики крым и севастополя
министерство обороны рф
диверсия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Юридические лица, пострадавшие в результате взрывов на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма в августе прошлого года, получат компенсации до конца текущего месяца. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в район.В целом оценивая работу администрации Джанкойского района, глава республики отметил, что уборка и санитарная очистка территорий организована на высоком уровне.В то же время одной из центральных проблем в районе является сфера здравоохранения. В частности, не хватает врачей узких специальностей. Глава республики поручил министерству здравоохранения РК организовать стабильную работу специалистов вахтовым методом, пообещав лично проконтролировать этот процесс. Кроме того, нужно наладить работу выездных аптек.16 августа 2022 года на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили ранения, одного из них прооперировали.В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия.После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское временно разместили в школах соседних населенных пунктов.В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После инцидента в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.
https://crimea.ria.ru/20231009/chto-delat-esli-signal-trevogi-zastal-v-avtobuse--razyasnenie-vlastey-1131961716.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, новости крыма, крым, джанкойский район, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, диверсия
Взрывы боеприпасов на севере Крыма: когда бизнес получит компенсации
Пострадавшие из-за взрыва боеприпасов в Крыму юрлица получат компенсации до конца октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Юридические лица, пострадавшие в результате взрывов на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма в августе прошлого года, получат компенсации до конца текущего месяца. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в район.
"К сожалению, еще с августа прошлого года не были закрыты по юридическим лицам вопросы, связанные с выплатами (компенсаций) за ЧС, которое произошло в Майском. До 30 октября все будет выплачено, у всех юридических лиц будут деньги на счетах", – рассказал Аксенов в своем Telegram-канале.
В целом оценивая работу администрации Джанкойского района, глава республики отметил, что уборка и санитарная очистка территорий организована на высоком уровне.
В то же время одной из центральных проблем в районе является сфера здравоохранения. В частности, не хватает врачей узких специальностей. Глава республики поручил министерству здравоохранения РК организовать стабильную работу специалистов вахтовым методом, пообещав лично проконтролировать этот процесс. Кроме того, нужно наладить работу выездных аптек.
"Мы проговорили с минздравом, дал поручение профильному вице-премьеру, чтобы все ФАПы и амбулатории торговали лекарственными препаратами. Там, где нет ФАПов и амбулаторий, договорились, что будет выездная аптека по вызову. Все соответствующие решения будут приняты на этой неделе", – сказал глава республики.
16 августа 2022 года на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло
возгорание с детонацией. Два человека получили ранения, одного из них прооперировали.
В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия.
После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское временно разместили в школах соседних населенных пунктов.
В результате происшествия
нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После инцидента в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.