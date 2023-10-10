https://crimea.ria.ru/20231010/vzryvy-boepripasov-na-severe-kryma-kogda-biznes-poluchit-kompensatsii-1131986530.html

Взрывы боеприпасов на севере Крыма: когда бизнес получит компенсации

Взрывы боеприпасов на севере Крыма: когда бизнес получит компенсации - РИА Новости Крым, 10.10.2023

Взрывы боеприпасов на севере Крыма: когда бизнес получит компенсации

Юридические лица, пострадавшие в результате взрывов на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма в августе прошлого года, получат компенсации до конца... РИА Новости Крым, 10.10.2023

2023-10-10T17:48

2023-10-10T17:48

2023-10-10T17:48

сергей аксенов

новости крыма

крым

джанкойский район

безопасность республики крым и севастополя

министерство обороны рф

диверсия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Юридические лица, пострадавшие в результате взрывов на складе боеприпасов в Джанкойском районе Крыма в августе прошлого года, получат компенсации до конца текущего месяца. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в район.В целом оценивая работу администрации Джанкойского района, глава республики отметил, что уборка и санитарная очистка территорий организована на высоком уровне.В то же время одной из центральных проблем в районе является сфера здравоохранения. В частности, не хватает врачей узких специальностей. Глава республики поручил министерству здравоохранения РК организовать стабильную работу специалистов вахтовым методом, пообещав лично проконтролировать этот процесс. Кроме того, нужно наладить работу выездных аптек.16 августа 2022 года на площадке временного хранения боеприпасов в районе села Майское Джанкойского района произошло возгорание с детонацией. Два человека получили ранения, одного из них прооперировали.В Минобороны заявили, что причиной ЧП стала диверсия.После ЧП пятикилометровую зону оцепили, жителей сел Азовское и Майское временно разместили в школах соседних населенных пунктов.В результате происшествия нанесен ущерб ряду гражданских объектов, в том числе ЛЭП, электростанции, железнодорожному полотну, жилым домам. После инцидента в Джанкойском районе ввели режим ЧС регионального характера, а Следком возбудил уголовное дело.

https://crimea.ria.ru/20231009/chto-delat-esli-signal-trevogi-zastal-v-avtobuse--razyasnenie-vlastey-1131961716.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, крым, джанкойский район, безопасность республики крым и севастополя, министерство обороны рф, диверсия